𝗖𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼: 𝗔𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗢𝗜 𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹.
Hablemos de Economía
Hace mucho tiempo me puse a reflexionar sobre cuánto sería el Retorno a la Inversión si se sacara un posgrado más que me ayude y sume a mi expertise en Guatemala, si lo completara, y cómo este contribuiría a mi mejoramiento económico. Por lo que me di a la tarea de investigar qué área quisiera cubrir, para poder ir cerrando cada vez más mi círculo administrativo y volverme un profesional 360, donde pueda dar directrices y asesoramiento como todo un sistema dentro de una empresa.
Al fin encontré que me hacían falta habilidades en el talento humano o en los recursos humanos, como les quieran llamar, y me llamó poderosamente la atención que una universidad guatemalteca ofreciera dicho posgrado en un año, con una duración de 10 meses, modalidad semipresencial, sin costo de inscripción y con un costo mensual de Q 1,875.00, equivalente a $245 mensuales. Nada mal para algo así.
El objetivo es ser capaz de diseñar, implementar y evaluar programas de formación y entrenamiento para los trabajadores, con el fin de mejorar su desempeño y maximizar los resultados de la organización. Con todo esto comencé a hacer los cálculos:
Costo Mensual Q 1,875.00
Duración 10 meses
Costo Total 1,875 x 10 = Q 18,750.00
Modalidad híbrida, horario vespertino, impacto mínimo en ingresos mensuales.
𝗥𝗲𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼: Aunque no podemos garantizar un aumento salarial exacto, en Guatemala y Centroamérica un ejecutivo con un perfil alto podría obtener:
𝗘𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼: Aumento potencial anual
𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿: 10% sobre el salario actual
𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼:15%
𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝗮: 25%-30%
Suponiendo que el ingreso actual sea Q 250,000 anuales (solo un ejemplo), un aumento de:
10 % → Q 25,000
15 % → Q 37,500
25 % → Q 62,500
𝗥𝗢𝗜 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼:
𝐑𝐎𝐈 = (𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐧𝐞𝐭𝐨 / 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨) * 𝟏𝟎𝟎
· Escenario conservador: (25,000 – 18,750) / 18,750 × 100 ≈ 33 %
· Escenario moderado: (37,500 – 18,750) / 18,750 × 100 ≈ 100 %
· Escenario optimista: (62,500 – 18,750) / 18,750 × 100 ≈ 233 %
Incluso en un escenario conservador, el ROI financiero es positivo en menos de un año.
Retorno estratégico / intangible
Cierre del círculo administrativo → mejora la capacidad de liderar integralmente, lo que incrementa el valor para roles de alta dirección.
Mejora del perfil de liderazgo → mayor capacidad para gestionar talento y proyectos estratégicos, lo que aumenta el impacto en resultados de negocio.
Networking profesional → conexiones con profesionales en desarrollo humano y liderazgo, potenciales aliados o clientes.
Diferenciación competitiva → Esto es un activo intangible de alto valor.
Conclusión ROI
💡 Resumen: La inversión de Q 18,750 no es solo cubrir un posgrado; es una palanca para consolidarse como líder 360°, con ROI tanto económico como estratégico.
Le invitamos a leer más del autor:
Descubre más desde El Siglo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.