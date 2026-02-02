lunes, febrero 2, 2026
𝗖𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼: 𝗔𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗢𝗜 𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹.

Alexander Mayorga Ruiz 0 Comments

Hablemos de Economía

Hace mucho tiempo me puse a reflexionar sobre cuánto sería el Retorno a la Inversión si se sacara un posgrado más que me ayude y sume a mi expertise en Guatemala, si lo completara, y cómo este contribuiría a mi mejoramiento económico. Por lo que me di a la tarea de investigar qué área quisiera cubrir, para poder ir cerrando cada vez más mi círculo administrativo y volverme un profesional 360, donde pueda dar directrices y asesoramiento como todo un sistema dentro de una empresa.

Al fin encontré que me hacían falta habilidades en el talento humano o en los recursos humanos, como les quieran llamar, y me llamó poderosamente la atención que una universidad guatemalteca ofreciera dicho posgrado en un año, con una duración de 10 meses, modalidad semipresencial, sin costo de inscripción y con un costo mensual de Q 1,875.00, equivalente a $245 mensuales. Nada mal para algo así.

El objetivo es ser capaz de diseñar, implementar y evaluar programas de formación y entrenamiento para los trabajadores, con el fin de mejorar su desempeño y maximizar los resultados de la organización. Con todo esto comencé a hacer los cálculos:

Costo Mensual Q 1,875.00
Duración 10 meses
Costo Total 1,875 x 10 = Q 18,750.00
Modalidad híbrida, horario vespertino, impacto mínimo en ingresos mensuales.

𝗥𝗲𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼: Aunque no podemos garantizar un aumento salarial exacto, en Guatemala y Centroamérica un ejecutivo con un perfil alto podría obtener:

𝗘𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼: Aumento potencial anual
𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿: 10% sobre el salario actual
𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼:15%
𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝗮: 25%-30%

Suponiendo que el ingreso actual sea Q 250,000 anuales (solo un ejemplo), un aumento de:

10 % → Q 25,000
15 % → Q 37,500
25 % → Q 62,500

𝗥𝗢𝗜 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼:

𝐑𝐎𝐈 = (𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐧𝐞𝐭𝐨 / 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨) * 𝟏𝟎𝟎

·        Escenario conservador: (25,000 – 18,750) / 18,750 × 100 ≈ 33 %
·        Escenario moderado: (37,500 – 18,750) / 18,750 × 100 ≈ 100 %
·        Escenario optimista: (62,500 – 18,750) / 18,750 × 100 ≈ 233 %

Incluso en un escenario conservador, el ROI financiero es positivo en menos de un año.

Retorno estratégico / intangible

Cierre del círculo administrativo → mejora la capacidad de liderar integralmente, lo que incrementa el valor para roles de alta dirección.

Mejora del perfil de liderazgo → mayor capacidad para gestionar talento y proyectos estratégicos, lo que aumenta el impacto en resultados de negocio.

Networking profesional → conexiones con profesionales en desarrollo humano y liderazgo, potenciales aliados o clientes.

Diferenciación competitiva → Esto es un activo intangible de alto valor.

Conclusión ROI

💡 Resumen: La inversión de Q 18,750 no es solo cubrir un posgrado; es una palanca para consolidarse como líder 360°, con ROI tanto económico como estratégico.

Alexander Mayorga Ruiz

Ingeniero Industrial Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestría en Administración de Empresas y Maestría en Marketing ambas otorgadas por la Universidad Mesoamericana, Diplomado en Logística por el Tecnológico de Monterrey, México. Postgrado en Finanzas por la Universidad Galileo. Diplomado en Key Account Management por Panamerican Consulting Group. Fue Catedrático de Mercadotecnia en Curso de vacaciones en la Facultad de Ingeniería de la USAC. Actualmente es Gerente Comercial de la empresa PROMEQUI y Socio Gerente en Flagger Medical la cual se dedica a la comercialización y distribución de material médico descartable. Asesor y Consultor para Pymes en Guatemala.

