𝗖𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼: 𝗔𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗢𝗜 𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹.

Hablemos de Economía

Hace mucho tiempo me puse a reflexionar sobre cuánto sería el Retorno a la Inversión si se sacara un posgrado más que me ayude y sume a mi expertise en Guatemala, si lo completara, y cómo este contribuiría a mi mejoramiento económico. Por lo que me di a la tarea de investigar qué área quisiera cubrir, para poder ir cerrando cada vez más mi círculo administrativo y volverme un profesional 360, donde pueda dar directrices y asesoramiento como todo un sistema dentro de una empresa.

Al fin encontré que me hacían falta habilidades en el talento humano o en los recursos humanos, como les quieran llamar, y me llamó poderosamente la atención que una universidad guatemalteca ofreciera dicho posgrado en un año, con una duración de 10 meses, modalidad semipresencial, sin costo de inscripción y con un costo mensual de Q 1,875.00, equivalente a $245 mensuales. Nada mal para algo así.

El objetivo es ser capaz de diseñar, implementar y evaluar programas de formación y entrenamiento para los trabajadores, con el fin de mejorar su desempeño y maximizar los resultados de la organización. Con todo esto comencé a hacer los cálculos:

Costo Mensual Q 1,875.00

Duración 10 meses

Costo Total 1,875 x 10 = Q 18,750.00

Modalidad híbrida, horario vespertino, impacto mínimo en ingresos mensuales.

𝗥𝗲𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼: Aunque no podemos garantizar un aumento salarial exacto, en Guatemala y Centroamérica un ejecutivo con un perfil alto podría obtener:

𝗘𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼: Aumento potencial anual

𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿: 10% sobre el salario actual

𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼:15%

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝗮: 25%-30%

Suponiendo que el ingreso actual sea Q 250,000 anuales (solo un ejemplo), un aumento de:

10 % → Q 25,000

15 % → Q 37,500

25 % → Q 62,500

𝗥𝗢𝗜 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼:

𝐑𝐎𝐈 = (𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐧𝐞𝐭𝐨 / 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨) * 𝟏𝟎𝟎

· Escenario conservador: (25,000 – 18,750) / 18,750 × 100 ≈ 33 %

· Escenario moderado: (37,500 – 18,750) / 18,750 × 100 ≈ 100 %

· Escenario optimista: (62,500 – 18,750) / 18,750 × 100 ≈ 233 %

Incluso en un escenario conservador, el ROI financiero es positivo en menos de un año.

Retorno estratégico / intangible

Cierre del círculo administrativo → mejora la capacidad de liderar integralmente, lo que incrementa el valor para roles de alta dirección.

Mejora del perfil de liderazgo → mayor capacidad para gestionar talento y proyectos estratégicos, lo que aumenta el impacto en resultados de negocio.

Networking profesional → conexiones con profesionales en desarrollo humano y liderazgo, potenciales aliados o clientes.

Diferenciación competitiva → Esto es un activo intangible de alto valor.

Conclusión ROI

💡 Resumen: La inversión de Q 18,750 no es solo cubrir un posgrado; es una palanca para consolidarse como líder 360°, con ROI tanto económico como estratégico.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado