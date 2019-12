Antes de comprometernos con otros países, arreglemos el nuestro

Petardo

Es lamentable la cantidad de personas de ambos sexos se han visto comprometidas en su mayoría al consumo de drogas. Las drogas son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento de su cuerpo y mente entre ellas es muy frecuente los inhalantes, marihuana, metanfetaminas, cocaína, heroínas y otras mas, el consumo de drogas en general sin una evaluación y prescripción por algún facultativo es peligroso, puede dañar el cerebro y cuerpo, puede causar comportamientos que pueden herir a alguna persona que la rodee, incluyendo amigos, familia, niños.

El consumo de drogas puede conducir a la adicción. La adicción a las drogas es una enfermedad general crónica, hace que la persona tome drogas repetidamente a pesar del daño que provoca. Las personas que tienen problemas de salud mental no tratados como depresión, ansiedad trastornos de atención, hiperactividad tienen probabilidades de volverse adictas. En algunos niños el conflicto entre sus padres puede llevarlo al consumo de drogas, en otros casos problemas en la escuela en el trabajo o por adquirir malos amigos pueden llevarlo al consumo de drogas es importante que los padres de familia o los educadores escolares al detectar alguna manifestación de alguien drogado recurra inmediatamente a la consejería de la escuela o colegio e informar a los padres de familia, es posible que si hay padres que realmente se preocupen de sus hijos inmediatamente recurran a la terapia individual, familiar o de grupo para ayudar a la juventud en algunos casos existe un trastorno mental además de una adicción lo que se llama diagnostico dual.

Es recomendable los programas de prevención que involucran a la familia, escuela, comunidades y aun más a través de los medios de comunicación puede prevenirse o reducirse el consumo de drogas y la adicción debe incluirse educación y divulgación paras ayudar a las personas y reducir los riesgos del consumo de drogas. En Guatemala ya está comprobado el proceder de la policía nacional civil, ellos ayudados por la publicidad prefieren divulgar que están haciendo redadas en los prostíbulos, cantinas, bares, y en algunas poblaciones de Guatemala como acaba de acontecer en la costa sur solo publicitaron cuatro personas violadoras y es el colmo que en ese lugar en lugares en general de la población se vende la marihuana a la cocaína como si fueran confites y los principales encargados de conseguir la droga viven muy bien en mansiones, pero los revendedores que son a los que persigue la policía nacional civil en algunos casos viven en casas de lámina o cartón y es a los que se encarcelan.

A países vecinos les interesa mas evitar a los pobres migrantes que van en busca de un mejor futuro y les quieren aplicar leyes drásticas y dejan desatendido a tanto consumidor de drogas de su país que los tiene embrutecidos y nos quieren corregir a los guatemaltecos para que tratemos de atajar a los pobres migrantes y ponerlos en terrenos como si fueran ganado aislados de la sociedad. Todos los guatemaltecos tenemos obligación de velar por que nuestros hijos no caigan en la drogadicción, tanto como traficantes como consumidores. Todos los guatemaltecos debemos de aportar ideas y ponerlas en practica para disminuir a los consumidores de drogas no recetadas por algún profesional usando educación, medios de comunicación que oriente sobre los riesgos de la adicción a las drogas y orientando sobre como corregir a los incautos jóvenes influidos por los malhechores adultos en algunos casos.

No debemos dejar solo en manos de los que nos gobiernan arreglar ese problema que cada vez aumenta más en nuestro país, todos los guatemaltecos somos responsables de preocuparnos por atacar ese mal a fondo y darle menos importancia a la política partidista que también es causante en parte del problema. El problema no es hacer más cárceles, meter mas presos el problema es de prevención para evitar que el humano llegue a la prisión. El problema no es perseguir a los migrantes quienes buscan un mejor estatus de vida, buscan trabajo, salud educación alimentación, mejorar su economía y sacar de la pobreza a su familia.

Lea más del autor: