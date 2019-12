Los impuestos mejoran o perjudican el desarrollo de un país

Hablemos de Economía

Este es un tema muy complejo de hablar, pero a la vez es muy necesario comentarlo, ya que todos somos contribuyentes al estado de alguna u otra forma. Esto independientemente, si el gobierno se hurta o no los tributos, como lo hace casualmente.

Hace un tiempo hice una encuesta respecto a la siguiente pregunta: Si quisieras mejorar los ingresos y la economía de los ciudadanos de Guatemala. ¿A quién le bajarías los impuestos? ¿A las empresas o a los empleados?

Derivado de los resultados obtenidos de la misma, el 60% se refirió a las empresas y el 40% a los empleados. Interesante resultado.

Que nos indica esto, lo explicaré de una forma resumida. Ya que lo que hace que un país mejore o empeore su economía son muchísimas cosas tales como sus políticas monetarias, su comercio exterior, el tipo de cambio, su balanza de pagos, inversiones extranjeras o nacionales, etc. En realidad, es un tema muy complejo como dije desde el principio del artículo.

Empecemos con el tema central del mismo que son los impuestos. Si bajamos los impuestos a las empresas lo máximo posible, lo que se logra es mucha inversión extranjera o nacional ya que esto estimula la confianza de los inversionistas a un largo plazo y por lo tanto, esto creará muchas fuentes de empleos para el país.

Y la mayoría de las personas dirán “Pero pueden seguir pagando poco a todo el mundo o no “. Pues no. No obstante, imaginemos está situación que se viene al caso:

Hay un país con 100,000 habitantes y el 10% está desempleado, es decir 10,000 personas. En dicho país hay 30 puestos de trabajo disponibles. Como hay 10,000 personas buscando empleo se puede perfectamente pagar el mínimo, sin embargo, quizás muchas de ellas no aceptarán trabajar por dicha cantidad, pero algunas sí, por lo tanto, se elige al mejor de esas y listo, se le paga el mínimo.

No obstante, imaginemos todos que, gracias a la baja de los impuestos para las compañías, en vez de haber 10,000 personas desempleadas hay solo 3,000 y en vez de haber 30 empleos disponibles ahora hay 180 más. El empresario ya no estará dispuesto ahora a pagar el mínimo, por que si lo hace ahora hay menos gente que puede elegir entre más posibilidades, y necesita más empleados y además quiere a los mejores, no las sobras de los demás. Entonces para motivarlos a elegirlos van a pagar más y a dar mejores beneficios.

Entonces de esta forma es como se suben los sueldos y salarios, simple oferta y demanda de empleados. Existen países que ni tienen sueldo mínimo establecido por ley, y aún así en el caso de Centroamérica particularmente el promedio de sueldo mínimo esta entre $ 350.00 a $ 650.00 dólares. Por esto mismo. Por cierto, siendo Costa Rica el que mejor sueldo mínimo tiene en Centroamérica. Obviamente, todo es relativo, ya que Costa Rica posee el mayor costo de vida de la región casualmente por sus altos impuestos y sus garantías sociales.

Así que la próxima vez que se quiera elegir a un gobernante, por que dice que va a bajar los impuestos, hay que pensar. Ya que seguramente y sin lugar a dudas nos está engañando, por que simplemente no hay conocimientos en lo absoluto de educación financiera y simplemente solo quiera nuestro voto o sencillamente seas un idiota y estás votando a alguien que va a dejar el país igual o peor de lo que está.

Así que la mejor sugerencia será, edúcate o vete del país.

Lea más del autor: