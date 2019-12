Aclarando sobre El PARLACEN

Petardo

Acerca del tema del calendario del PARLACEN, se puede indicar que un calendario se programa de acuerdo con los objetivos y fines, en este caso del PARLACEN o sea que «no se adelanta ni se atrasa». En el caso presente y referido al mes de enero de 2020, se presenta un caso especial.

La presidencia del PARLACEN es rotativa, un año por país y la fecha prevista para que Guatemala la ejerza es del 28 de octubre de 2019 al 28 de octubre de 2020. Para ello, el 25 de octubre del año en curso se realizó la elección y la bancada Guatemala propuso un único candidato, al Dr. Alfonso Fuentes Soria, Y el plenario lo eligió. Es decir que se elige antes de la fecha limite (28 de octubre).

Sin embargo, el Presidente actual deja de ser diputado y, por tanto Presidente, el 14 de enero. Eso significa que necesariamente antes del 14 de enero de 2020, se debe elegir al nuevo Presidente para que termine el periodo del 14 de enero de 2020 al 28 de octubre de 2020. También se debe elegir Secretario por Guatemala ya que el Diputado Pablo Ceto, también finaliza su período como diputado el 14 de enero de 2020.

¿Quienes eligen al nuevo Presidente y al nuevo Secretario? Los elige el plenario, integrado por los diputados electos para el periodo 2020-2024. Por tanto, los diputados electos deben ser juramentados antes del 14 de enero de 2020, ya que son ellos quienes pueden proponer un candidato. No obstante, cualquier diputado puede inscribirse en lo individual, antes que la elección se realice y participar para que el plenario elija. Ese fue el motivo por el cual se programó la fecha de la sesión plenaria de enero 2020. Lo anterior significa que para que no exista un vacío en la elección de autoridades, necesariamente había que considerar la juramentación de diputados y la elección de Presidente y Secretario por el Estado de Guatemala.

Simultáneamente a lo anteriormente descrito, el 14 de enero, está establecido que se debe dar posesión al presidente electo de Guatemala, lo cual a su vez requiere que se juramenten a los diputados, a quienes corresponde elegir a la nueva junta directiva incluyendo al presidente del congreso a quienes corresponde dar posesión al nuevo presidente de Guatemala. Una vez concluido ese proceso, y hasta entonces, es posible juramentar al presidente y vicepresidente actuales, quienes tienen que enviar una carta para ello.

¿Se puede suspender o levantar la inmunidad a un diputado? Si, en casos de flagrancia y cuando las autoridades del país lo soliciten, para lo cual se sigue un procedimiento establecido. el límite y alcance de la inmunidad es mientras se ejerza el cargo de diputado; no incluye ni cubre otras actuaciones. Antecedentes históricos y doctrinales: El maestro André Hauriou define la inmunidad parlamentaria como “un sistema de protección contra las eventuales amenazas o medidas de que pudiere ser objeto un parlamentario con ocasión del ejercicio de su mandato”. La inmunidad parlamentaria nace con la separación de los Poderes del Estado y adquiere relevancia en la Monarquía Parlamentaria británica. La Enciclopedia Jurídica señala que la inmunidad parlamentaria es: Privilegio del parlamentario, conocido en Inglaterra como freedom from arrest y en Francia como inviolabilité, en virtud del cual no puede ser detenido (salvo en caso de flagrante delito) ni procesado sin autorización de la Cámara. El fundamento de este privilegio radica en evitar que se persiga al parlamentario, impidiéndole el ejercicio de su función, por motivos políticos.

La Constitución de la República Federal de Centroamérica, (1824) en su Artículo 63 establecía: “En ningún tiempo ni con motivo alguno los representantes pueden ser responsables por proposición, discurso o debate en el Congreso o fuera de él sobre asuntos relativos a su encargo. Y durante las sesiones y un mes después no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas”. Al romperse el Pacto Federal, el tema de la inmunidad parlamentaria continuó presente en todos los textos constitucionales de los Estados que surgieron de tal rompimiento. Esperamos los guatemaltecos que se note cambios en El PARLACEN y depure de personajes que cobran su salario y algunos no llegan a las sesiones Plenarias ni aportan nada para que el PARLACEN realmente sea útil y envíe mensajes de cambios positivos.

