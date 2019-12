Derecho Ancestral y Derecho Humano

Relatividades Perspectivas

¿Realmente creen que algo (Incluso lo que alguien más obtuvo mediante visión y esfuerzo), les pertenece, porque hace mucho tiempo, le perteneció a alguien más?

Es cierto que muchas tierras y bienes, fueron robados durante el conflicto armado, y muchos otros fueron obtenidos mediante engaños durante la conquista (intercambios de tierras, jade, y bienes, por espejos, tijeras y otros artilugios sin mucho valor). Y esas tierras y bienes deberían ser retornados a los descendientes de los dueños originales, y aquí es donde inicia el problema:

¿Como saber quiénes son descendientes de los dueños originales, y quienes solamente argumentan serlo, para obtener tierras y bienes sin esforzarse por obtenerlos?

¿Cuántas de las personas que alegan ser «legitimas dueñas» de tierras y bienes que fueron robadas hace décadas o hace más de 525 años, pueden demostrar un lineamiento genealógico que los vincule a los dueños originales de esos bienes y tierras?

¿Cuántas de esas personas pueden comprobar que esas tierras y bienes fueron robadas realmente, y que fueron robadas a sus antepasados?

¿Cuántas personas pueden demostrar que sus antepasados no simplemente intercambiaron sus tierras y bienes, por baratijas que les resultaron llamativas entonces?

Muchos mencionan libros de registros históricos, como supuesta prueba para reclamar tierras y bienes, más nunca muestran esos registros históricos, solamente los citan como referencias que «existen y deben ser puestas como pruebas».

Y más importante aún: Parece que muchas personas, no comprenden o no desean comprender, que las tierras y bienes robados hace décadas o siglos, ya fueron vendidas y compradas en múltiples ocasiones, y debido a ello, no es justo arrebatárselos a los dueños actuales o relativamente recientes que las hayan obtenido justa y limpiamente.

Compensaciones monetarias o de otra índole, serian lo justo, en casos donde se compruebe que las tierras y/o bienes, fueron robados, y que los dueños originales si eran ancestros de quienes las reclaman.

Parecen no notar que solamente son utilizados por líderes que buscan tener control sociopolítico sobre ellos. Esos líderes les inculcan que tienen derecho a reclamar tierras, bienes y todo lo que deseen, pues les pertenece todo por “Derecho Ancestral”. En otros términos: Los manipulan mediante su bajo nivel de comprensión, para optar por robo injustificado (sin poseer pruebas de pertenencia por lineamiento genealógico, ni pruebas de que las tierras y bienes fueron realmente robadas a sus antepasados).

Y parecen no notar la semejanza con la reciente manipulación mediante el aprovechamiento del bajo nivel de comprensión sobre ¿qué “Es Recurso Natural”?.

Grupos con ideología de legalización y sistematización de robo, inculcaron a muchos durante tiempos de elecciones gubernamentales, que transportes, hospitales, comunicaciones, alimentación, vivienda, y en fin, todo lo que desearan obtener gratuitamente (por medio de robo a través de impuestos. Impulsar la idea de estatismo para tomar beneficios “Gratuitos” que en realidad serian pagados por otras personas), era un Derecho Humano, por ser “Recurso Natural”.

Y no se refieren a troncos flotando en ríos, como transporte. Ni se refieren a señales de humo, al mencionar comunicaciones. No hablan de medicina mágica, al referirse a hospitales y medicinas. no hablan de plantas crudas que crecen silvestremente. No se refieren a hojas configuradas a manera de refugios.

Se refieren a: Que les den automóvil regalado, celulares e internet gratis, medicinas y atención medica gratis aun cuando no se preocupen por ejercer medidas de salubridad. Quieren alimentos obtenidos con el esfuerzo de otras personas y procesados con técnicas industriales para conservación, etc. Piden casas ni siquiera de madera, sino de block, con electricidad, Agua potable, internet, y hasta que se les de mantenimiento gratis.

