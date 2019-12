Como para poporopos

Políticamente Incorrecta

Entre la payasada de audiencias que se traen en el pantano de Washington-DC, los medios globalistas socialistas en un esfuerzo por manipular la opinión pública para desinformar, mientras unos pocos les quitan la careta, es de sacar poporopos, ponerse cómodo y gozar el espectáculo.

Me gusta cambiar de CNN a Fox News, para ver los extremos. CNN, el peor canal del planeta cuya agenda llegó al punto que su Presidente abiertamente instruyó a sus periodistas dedicarse a atacar a Trump 24/7 (https://www.youtube.com/watch?v=m7XZmugtLv4), finalmente pasa lo que dicen los Republicanos. Fox, siempre pasa lo que dicen los Demócratas. Lo interesante es como los pseudo periodistas de izquierda tratan de manipular las cosas. Fox siempre presenta lo que dice CNN y luego expertos que hacen pedazos los argumentos presentados con las leyes en la mano.

Acusan a Trump de manipular asistencia a Ucrania para beneficiar su campaña presidencial, ante la escalada en las encuestas de Jo Biden, ex Vicepresidente de Obama, ahora candidato a la Presidencia de los Demócratas. No les funcionó las acusaciones de que Rusia le había ayudado en la campaña anterior. Eso quedó en puras mentiras y cargos serios contra los mentirosos. Por eso, inventaron otra paja.

La transcripción de la llamada al Presidente Electo de Ucrania fue liberada por la Casa Blanca, las declaraciones del ahora Presidente de Ucrania, las declaraciones del Canciller ucraniano, de quienes escucharon la llamada, dicen claramente que el Presidente Donald Trump jamás pidió nada relativo a Biden. Sí pidió que refuercen la lucha contra la corrupción en Ucrania (https://www.youtube.com/watch?v=5nUZekJ3pfM&t=335s) que incluiría la empresa Burisma, investigada desde la misma Administración Obama por corrupción que empleó al hijo del entonces Vicepresidente Biden, (https://www.businessinsider.com/ukraine-gas-company-burisma-holdings-joe-bidens-son-hunter-explained-2019-9) sin estar calificado ni académicamente ni con experiencia laboral que lo sustentara, como él mismo Hunter Biden admite en una entrevista en ABC (https://www.dailywire.com/news/hunter-biden-admits-he-probably-got-high-paying-jobs-because-im-the-son-of-the-vice-president). O sea, para ponerlo en términos sencillos, escuchan-leen que se dijo blanco, pero insisten que se dijo negro.

Para mientras, Judicial Watch presentó una querella esta semana en la que exige se investigue lo que ellos documentan en su denuncia fue quid pro cuo (te doy esto, si me das eso) de la Administración de Barak Obama en Guatemala. Cómo en USA las cosas tardan, pero se cumplen, en unos meses veremos noticias sobre esta demanda, así como veremos noticias sobre la demanda que presentó Judicial Watch para investigar a Todd Robinson y otros funcionarios del Departamento de Estado que trabajan contra la Administración Trump por ser de ideas socialistas globalistas, lo que se llama el Deep State o el pantano. Tardan, pero llegan. Las acciones y argumentos de los Demócratas regresarán “a morderles el trasero” cómo se dice en inglés, cuando salga a la luz lo hecho por Obama-Clinton-Robinson en Guatemala.

Escuchando analistas en diversos medios, se han hecho “town hall meetings” (reuniones de consulta con ciudadanos de distintos sectores en todo el país) que denotan que la mayoría de los ciudadanos promedio están en desacuerdo con todo el tema del juicio contra Trump, de lo cual es lógico inferir que de seguir los Demócratas enfocados en destruir a Trump, perderán la Cámara de Representantes y varias curules en las elecciones de Noviembre 2020. (https://spectator.us/democrats-lost-impeachment-war-probably-2020/) Trump ha dicho abiertamente que espera que la Cámara vote en favor de enjuiciarlo para que pase al Senado, porque sabe que una vez inicie el verdadero juicio en el Senado, sus abogados podrán pedir que testifiquen todos sus enemigos, y con ello, destapar la olla de grillos de los Demócratas. Hasta un prominente Demócrata como el constitucionalista Alan Dershowitz, dice que este juicio es infundado, anti Constitucional, un abuso de poder de su partido, un error y que costará caro a los Demócratas.

Para Guatemala, en su futura Administración, esto significa que no deben continuar obedeciendo a Norma Torres, quién no habla por “los Estados Unidos” ni a Human Rights Watch o Whola. Esperemos el futuro Embajador de Guatemala en Washington entienda lo que es el Foro de Sao Paulo, entienda que los tiempos de querer quedar bien con Dios y con el diablo ya pasaron y que tendrá que trabajar de la mano de una Administración políticamente incorrecta, con una doctrina radicalmente distinta a las anteriores. La Doctrina Trump dice, en palabras sencillas, “¿usted tiene termitas en su casa y necesita herramientas para limpiar SU casa? Le daré las herramientas, pero NO voy a limpiar su casa por usted. Es SU obligación limpiar SU casa. Si no la limpia, no le vuelvo a ayudar, pero es SU responsabilidad limpiarla”. Oiga cuando se lo digo… Trump será reelecto con la ayuda de Dios, y el Congreso en ambas cámaras serán Republicanos.

