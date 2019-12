¿Es la USAC una incubadora de empleados o, actualmente de empleadores?

Hablemos de Economía

La Universidad de San Carlos de Guatemala conocida mundialmente por su abreviatura como USAC. Es la universidad más grande y antigua de Guatemala; también es la cuarta fundada en las Américas de la cual me siento sumamente orgulloso de haber egresado de una de sus facultades como lo es Ingeniería.

Hace muchos años egresé de una de sus aulas de las cuales fui estudiante obviamente y que se convirtió en mi segunda casa, con la que tuve los más gratos y mejores recuerdos de mi vida como estudiante en los años 90.

En esta oportunidad quiero hacer énfasis en un tema muy puntual, como lo es la formación del estudiante sancarlista, al menos en el caso mío como estudiante de Ingeniería.

Recuerdo que recién ingresado a dicho recinto, lo primero que hice fue recopilar la mayor cantidad de pensums que existían en su momento de todas las ingenierías que la facultad impartía en aquella época. Al principio me había decidido por Ingeniería en Sistemas de la cual hice los primeros tres años de la carrera, error que cometí profundamente ya que por ser Bachiller en Computación imagine que sería lo mismo, entonces fue cuando me di cuenta de que no era lo que yo buscaba en realidad.

Esos tres largos años en Sistemas, me sirvieron mucho para obtener lógica y un pensamiento analítico más profundo, el cual me ayudó para la siguiente carrera de Ingeniería que iba a cursar.

Revisando los pensum que había recopilado, noté algo muy especial en el de Ingeniería Industrial que me llamó poderosamente la atención y es que es, una carrera muy amplia y completa que va desde las ciencias puras como lo son la física y la matemática hasta llegar al proceso de producción y administrativo.

Por lo tanto, la empecé a cursar y al fin había logrado algo que sentía que llenaba mis expectativas como futuro profesional de dicha rama. Pero resulta que en el transcurso de la carrera hasta llegar al área de producción, en uno de los tantos cursos de dicha área, noté algo que me hizo pensar dos veces y que uno de los catedráticos que nos daba el último curso de producción que por respeto y por privacidad no mencionaré su nombre, nos decía jóvenes apresúrense a terminar su carrera para en cuanto no más salgan de ella, lleguen a la empresa para la cual laboro y empiecen ganando Q 3,000.00 mensuales ya que no cuentan con experiencia, pero con el tiempo la obtendrán en la compañía.

Fue en ese momento que reaccioné y dije, me he preparado por más de 5 años contando los que hice en Sistemas por supuesto, solo para salir ganando Q 3,000.00 de la época que hoy podrían ser quizás unos Q 5,000.00 si trasladamos ese dinero a valor presente. Obviamente, la reacción no se hizo esperar y fue cuando dije acá nos están preparando para ser empleados y no empleadores.

Con el tiempo y a través de los años mi frase estaba en lo correcto y fue cuando me puse a investigar cual era la deficiencia con la que la USAC contaba, y que a la fecha quizás cuenta todavía pero ya en menor escala, por que se dieron cuenta que el futuro de una persona no está en obtener un título y ser empleado por 8 horas al día, ganando mensualmente Q 3,000.00

Estoy de acuerdo que no todos nacen para ser emprendedores o negociantes, pero si se puede crear en los estudiantes esa semilla del emprendimiento para que en un futuro tenga independencia financiera y de su vida misma.

En mi artículo anterior comenté que la universidad te prepara para operar y con experiencia y conocimientos como los de un MBA (Maestría en Administración de Empresas) puedes llegar a dirigir una empresa. Que por lógica no está nada mal. Sin embargo, crear una empresa ni con doctorado, por que es acá donde interviene la vocación de la persona, su experiencia, sus conocimientos de todo tipo y sobretodo la creencia de que puede lograrlo. Por eso mismo, los catedráticos de tiempo completo difícilmente podrían aportar más de lo que se puede aprender leyendo en un libro.

Pero el problema en la USAC no radica solamente en su estructura académica, si no también, en la mentalidad pobre de quienes imparten los cursos en ella.

Para empezar la USAC como toda la vida he sugerido y en especial a la facultad de Ingeniería, debe hacer una reingeniería total en todos los aspectos, que significa esto. Que deben de empezar por actualizar sus pensums de estudios, renovar catedráticos que aporten todo aquello que en realidad se necesita en las empresas, crear un centro de emprendimiento donde puedan nacer las futuras Startups de Guatemala, modernizar sus laboratorios para que estos sean propicios a nuevas investigaciones, ya sea por parte de sus catedráticos o de sus estudiantes para que sus publicaciones estén en alguna revista científica de renombre, hacer intercambios estudiantiles, invitar conferencistas internacionales o nacionales con una buena trayectoria en la creación de empleos, hacer alianzas estratégicas con las mejores universidades del mundo para obtener su know how y ponerlo en practica con el tiempo, etc.

Por cierto, antes que se me olvide y para quienes no lo saben. Una Startup es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados directamente al cliente y a todo esto se le conoce como una empresa emergente.

Pero volviendo al tema y sobretodo al punto central, a la USAC le queda mucho por hacer en los futuros años con sus alumnos. Es imprescindible que los estudiantes sepan que son un producto formado por una universidad y que, al salir de ella, tienen que saberse vender muy bien ya que de eso dependerá su futuro, sin en realidad quieren salir como empleado y de esta forma obtener un digno puesto que les ayude a sobrevivir.

Por otra parte, está la vocación de que ellos crean sus propios negocios. Pero para eso deben ya salir con una idea existente que logre satisfacer las necesidades de algún mercado objetivo en particular, encontrar un equipo idóneo con el cual quieran trabajar, buscar inversionistas para que apoyen su proyecto para que este se logre concretar, aunque lo mejor es contar con capital propio si se pudiera el caso y por último enfocarse a los clientes potenciales a quienes se les va a vender el producto o servicio.

Entonces para terminar y contestar la pregunta del título del artículo, la respuesta es la siguiente: Lastimosamente mi querida USAC sigue siendo una incubadora de empleados actualmente a pesar de los cambios significativos que se han hecho en los últimos años.

Si no estoy mal, tal parece que ya existe un curso de emprendimiento que lo creo una amiga y colega la cual ha invitado muchas veces a la supervisión de los proyectos de emprendimiento de sus estudiantes y bueno eso ya es una luz en el camino que exista dicho curso.

No obstante, quiero recalcar que hay cursos que son de mucha importancia y que se deben impartir para que el estudiante si quiere emprender algún día le sirva de herramienta. Algunos que sugiero son: Finanzas personales y corporativas, Inteligencia emocional, Ventas, Excel, Coaching, Liderazgo, Redacción, CRM, Como hablar en público, Redes sociales, Creación de aplicaciones y websites, Trabajo en equipo, Topología de Negocios y por supuesto no debe de faltar la enseñanza de cualquier idioma, en este caso el inglés es imprescindible.

Por lo tanto, espero que en un futuro la USAC logre crear en los estudiantes capacidades emocionales individuales, habilidades para trabajar en equipo y la creación de empresas organizadas con inteligencia emocional.

Lea más del autor: