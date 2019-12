Fin de un ciclo. Inicio de otro

Universo Compol

Un ciclo ha llegado a su fin, se trata del término formal del mandato presidencial del Señor Mauricio Macri. Que concluyó formalmente el 10 de diciembre de 2019. Dando paso al inicio de otro ciclo, nos referimos al inicio del mandato del Señor Presidente Alberto Fernández y la Señora Cristina Fernández.

Los ciudadanos de a pie vivimos un día donde se festejó en las calles de manera pacífica Donde reino la alegría y sobre todo la esperanza. La única crítica es la basura que dejaron en los espacios públicos.

Del primer discurso presidencial del Señor Alberto Fernández la frase que más rescato es cuando afirmo “que cuando él termine su mandato, dentro de cuatro años, van a ser 40 años de Democracia, desde 1983.

El traspaso de mando presidencial se llevó a cabo de forma Constitucional, Republicana, Democrática e Histórica.

Es muy difícil preparar un discurso presidencial, balancear todas las variables, hacer un balance de lo que se recibe y de los proyectos que uno va a sostener.

La memoria selectiva primo para recordar el pasado oscuro al cual no queremos los argentinos volver. Recordar parte de la historia sirve para saber ¿quiénes somos? Reconocer nuestra identidad como nación.

Y los proyectos por venir, sirven para el progreso de toda la nación. Se terminó la campaña electoral y con ella los discursos que captan votos.

El Señor Presidente Alfredo Fernández llamo a la unidad de los argentinos. Creo fervientemente que ese es el camino. La República Argentina necesita de la energía de todos los argentinos. Así lo establece nuestra Constitución Nacional en el Preámbulo “Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.”

Necesitamos implementar políticas públicas de estado, son ellas las que nos van a llevar al crecimiento individual y social.

En ese marco resalto las políticas enunciadas por el Señor Presidente Alberto Fernández:

“Al cierre de mi mandato la Democracia cumplirá 40 años. Quisiera recordar a Alfonsín, cuando dijo con la Democracia se cura, se educa y se come”

Por el momento, con sus más y sus menos la Democracia sigue siendo el mejor de los sistemas de gobierno, sistema de sociedad.

Alberto Fernández sobre los Derechos de las Mujeres. “Ni una menos debe ser una bandera de la sociedad y de todos los poderes de la República”

Esperamos que los Derechos de la Mujer sean respetados y sean operativos. Me gustaría verlos implementados en la carrera administrativa, en donde muchas veces no se tienen en cuenta las capacidades y capacitaciones, sino el amiguismo de turno.

Siguiendo en esta línea una de las primeras medidas del nuevo gobierno es el Decreto 36/2019 de Empleo Público. El cual suspende el Decreto 788/2019 por 90 días. El Decreto 36/2019 establece que las designaciones no podrán superar del 31 de marzo de 2020, es decir que queda sin efecto el otorgamiento de la estabilidad laboral a las personas designadas en puestos jerárquicos por la gestión del gobierno del expresidente Señor Mauricio Macri. Establecía que por 5 años tenían derecho a la permanencia en el cargo, con derecho a indemnización en un plazo anterior. Se trata de 3000 puestos jerárquicos que quería retener la gestión Macri. Se somete a la revisión de los concursos y de las contrataciones del Estado en los últimos 3 años, con la finalidad de cumplimentar los requisitos legales. Pues el Decreto 788/2019 va en desmedro de la carrera administrativa, y en contraposición a la Leyes de Empleo Público. (Fuente: www.lapolíticaonline.com 16 de diciembre de 2019)

En otra parte de su discurso afirmó “No se le puede pedir más sacrificios a los que no pueden llegar a fin de mes. Les pedimos a los que más tienen un aporte solidario”. En coherencia con esta línea

En esta Línea el Señor Jefe de Gabinete Santiago Cafiero declaró en Radio 10 que “tiene una lógica solidaria y contributiva” se refirió a las siguientes medidas anunciadas: El gobierno confirmo que los consumos en dólares tendrán un impuesto del 30 por ciento. Asimismo, se declaró la emergencia pública en materia ocupacional, por 6 meses y la doble indemnización por 180 días, para despidos sin justa causa. Y en materia económica se actualizó el monto fijo de las retenciones a las exportaciones. La soja quedo en un 30 por ciento. (Fuente: La Nación, 16 de diciembre de 2019)

“Apuntamos a una América Latina unida”

En este orden de ideas, es la posición del gobierno con respecto al caso del ex Presidente de Bolivia, el Señor Evo Morales. Al concederle primero asilo político y luego carácter de refugiado. El Señor Jefe de Gabinete Santiago Cafiero afirmo “que como refugiado, tiene iguales derechos que el ciudadano argentino, con lo cual tiene libre expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera”. (Fuente: perfil.com 16 de diciembre de 2019).

El mundo se divide sobre este punto, entre fraude electoral y golpe de estado. Que esta primero el huevo a la gallina… Claro sobre este caso, las variables no se reducen a dos. Si es clara la posición del Gobierno Argentino……. Lo cierto es que no hay que subestimar al ciudadano boliviano, que es quien en definitiva votara a su candidato.

El gobierno boliviano manifestó que teme la injerencia de Evo Morales en las próximas elecciones de su país.

“Integración plural y global”, dijo Alberto Fernández sobre su política exterior. Pero con raíces en nuestros intereses nacionales”

Claro antes el gobierno la nueva gestión tiene que salvar una problemática. Se trata de los nombramientos realizados por el ex Canciller 14 días antes de terminar su gestión. El Señor Presidente Alberto Fernández le envió al ex canciller una carta solicitando que se retracte de esos nombramientos, lejos de tomar conciencia de su actuar, el ex canciller declaro lo siguiente: “No eran destinos prioritarios”. (Fuente: peril.com 15 de diciembre de 2019). El nuevo Señor Canciller Sola quiere anular esas designaciones, a la OEA, New York, Milán, Madrid, Países Bajos.

CONCLUSION: Como dice el título de este artículo, “Fin de un ciclo. Inicio de otro” Parece que algunos ex funcionarios no quieren entender que termino su gestión. Tampoco parece que algunos ciudadanos entienden la real situación económica- financiera en la cual se encuentra el país. Y de que es hora de que el nuevo oficialismo y la nueva oposición trabajen de manera conjunta para la implementación de políticas de estado, que son aquellas que van a perdurar en el tiempo, más allá de las distintas gestiones y de los distintos funcionarios ¡VIVA LA DEMOCRACIA!

