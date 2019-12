Guatemala exporta 0.8 % más en 2019

Las exportaciones de Guatemala crecieron este año 0.8 % en comparación con las de 2018. Aunque las ventas hacia Estados Unidos registraron una baja de -7.2 %, se compensaron con el aumento de 8.5 % a la Unión Europea y 167 % a China, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En las Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe 2020, el BID refiere que Guatemala tuvo una débil venta de grasas de aceites comestibles y de preparados de carne, pescados, crustáceos y moluscos.

Sin embargo, incrementó sus envíos de cardamomo y electricidad. De enero a octubre, estos productos generaron US $411 millones 986 mil 633 (Q3.1 millardos) y US $224 millones 546 mil 449 (Q1.7 millardos), respectivamente. En general, en los 10 meses, el país exportó US $9 mil 275 millones 761 mil 185 (Q71.2 millardos), según el Banco de Guatemala.

En la región, las ventas se contrajeron 2.4 %, luego de que en 2018 aumentaran 8.7 %. La baja se marcó más en el Caribe y Sudamérica, detalla el informe del BID.

Lea también: