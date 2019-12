¿Para que sirve una organización teológica?

Relatividades Perspectivas

¿No es más lógico acercarse al concepto de salvación por medio de bondad, siendo buenos, realizando buenas obras, logrando conciencia, auge y asertividad para lograr bienestar?.

Las personas sin inteligencia espiritual/existencial, al no lograr definir como ser buenas y como generar bienestar, optan por apoyarse en elementos tangibles y en influencias externas (por parte de otras personas) para lograr sensación de convicción (por estímulos, no por bases fundamentadas ni respaldos lógicos).

¿Porque es necesaria la sensación de convicción por estímulos externos?

Por espiritualidad/mentalidad indefinida y sin rumbo y también porque muchas personas caen en la hipocresía de desear una sensación de estar encaminados hacia el bien, sin ser buenas realmente.

La mayoría de las personas religiosas acude a una iglesia, realiza rituales como oraciones, y “pertenece” a organizaciones teológicas cuando en su vida diaria, realizan malas acciones, y caen en decadencia espiritual.

Muchas personas, al no poder (no querer realmente) dejar de ser decadentes y dejar de realizar malas acciones y causar mal, toman a la religión, como una manera para ser socialmente percibidos como “pertenecientes al equipo de las buenas personas”.

Las personas vacías en espiritualidad, al “necesitar” pertenencia para aparentar, anulan su lógica y los líderes, felizmente, ven a una manada de bestias financistas para cumplir deseos y comodidades para ellos.

“El señor me hablo en un sueño, y me revelo que su deseo es que yo, por ser fiel siervo de su voluntad, tenga un carro de alto nivel, para poder dirigirme hacia cualquier ubicación donde sea necesario lograr su voluntad y sea necesario impartir su palabra”. Y tristemente, ahí va todo el servil hato de personajes, a aportar felizmente (complaciendo a su… lo que sea, emocional), dinero, recursos materiales, etc. (sacrificando satisfacer necesidades propias y logro de objetivos) porque “el pastor, al ser congraciado ante los ojos del señor, recibió la bendición del señor (en un sueño que solamente el pastor tuvo y nadie puede verificar en cuanto a la veracidad tanto teológica como relativa a la honorabilidad (sinceridad) del pastor)), la cual dictamina que es voluntad de dos, que el pastor tenga un vehículo de alto nivel, para cumplir su designio y voluntad, para salvación de más almas perdidas”.

¿Que garantiza que un personaje en una religión, sea santo o bueno?

¿Que ofrece una organización teológica, realmente, para generar bienestar y formar buenas personas?

¿Que hace que una organización pueda supuestamente formar buenas personas y generar bondad y auge en el mundo, que no sea posible encontrar independientemente a ellas?

¿Por que supuestamente, es necesario, pertenecer a una organización teológica; realizar rituales estipulados por personas desconocidas de las cuales no se conoce su asertividad y ni siquiera motivación original para idear dichos rituales, por que es necesario tener simbologías, objetos, etc. Propios de una organización religiosa, para sentirse encaminado hacia el bien?

¿Solamente las apariencias, son tomadas en cuenta por un dios omnipresente que… “no percibe las acciones buenas ni la bondad, sino que solamente percibe rituales y sumisión hacia personajes, electos, por otros personajes, para ser presentados al mundo, como conexiones con el”?

¿En donde quedan las acciones buenas y la bondad, que no son mostradas en una iglesia o por medio de sumisión hacia personajes “santificados”?

¿En que le es útil, una religión, a dios, si es omnipresente y omnipotente y todo lo ve?

¿A menos que dios sea, no un ser omnipresente y omnipotente, sino una deidad / sistema, que necesita canales de percepción y control, para verificar si su voluntad esta siendo cumplida?

