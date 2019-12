Época que invita a la conversión

Pinceladas Democráticas

La época propicia para evaluar las actitudes personales, el servicio a los semejantes, que identifica al hombre con los principios divinos, para la convivencia de paz.

Cada período que culmina con aureola de nostalgia, que los jesuscentricos celebramos, recordando el nacimiento del hijo del padre, que se hizo hombre para redimir el comportamiento perverso del hombre: época que invita a recordar otro episodio de la humanidad, que cada vez que termina un periodo del transcurrir del tiempo, muestra que los hombres no aprenden las lecciones que el creador dejó para recordarle y practicarlas para vivir en paz.

La conversión debe ser obligatoria para todos, principiando con los grandes explotadores de los recursos humanos, materiales y el dominio potencial del capital sucio a costa de argucias perversas, añorando el manejo de trillones, de dólares, Yen, Euros, en donde la modalidad es hablar de ciberseguridad, de criptografía, Big data que son avances tecnológicos que financian las grandes mafias para manipular los esfuerzos de los ingenuos líderes que mueren por sus ideales, investidos de moral y ética porque creen en cristo. Sin olvidar el mensaje divino; que los genios del mal olvidan para lograr sus fines maléficos.

No se puede eximir de la conversión al grupo social que clasifica en la clase media, hoy más que nunca están obligados hacerlo en este tiempo de adviento, porque con sus impuestos permiten que el dinero limpio se capitalice para financiar los presupuestos que manejan las Naciones; Se demanda también la conversión a la clase baja para no permitir ser explotada; por consecuencia a los capitalistas y clases altas se les demanda con mayor exigencia la conversión, para no seguir siendo manejados por mafias transnacionales, que manipulan a los jesuscentricos para no ser congruentes con sus creencias.

Los otros iluminados por la maldad; que han hecho fortuna, que se han visto salpicados de la avaricia y la ambición, apoderándose de la riqueza que envilece al hombre; se hace obligatoria la conversión al bien, que, agobiados por la tecnología y los expertos, comprando sus servicios para inducir y manipular a los gobiernos, instituciones, tribunales, industrias, bancos, sectas religiosas, para lograr sus magros deseos que se encaminan a la destrucción de la humanidad.

Se implora la conversión de aquellos que tienen ambición desmedida por la riqueza, y que a costa de cualquier argucia contamina al hombre más respetable, convirtiéndole en cómplice de la maldad. El legado de la historia universal, confirma que ha existido una relación perversa entre los gobernantes y las altas élites que han dominado a los pueblos, provocando el caos de pobreza desnutrición, ignorancia y violencia, mientas ellos planean megaproyectos, como puertos, aeropuertos, viaductos, grandes puentes, autopistas de peaje, extracción de petróleo y otros, para hacerse más ricos y a los países pobres más pobres.

Es una exigencia, que se conviertan, las mafias que usan las transacciones como depósitos bancarios en efectivo, sino que transan con el bitcoin, criptomonedas o cripto divisas. Que la mayoría desconocen y es la manera fácil para manejar el sistema bancario, Los gobernantes y pueblo, deben de aprovechar esta época para convertirnos, cambiándonos el traje de lujuria, envidia, corrupción, injusticia, ignorancia, pereza, envida, prejuicio, irresponsabilidad, odio, deshonestidad, irrespeto, traición, egoísmo, la indiferencia; sencillamente cambiarlos por los diez mandatos divinos y principiar a caminar, siguiendo las huellas de JESUCRISTO que nos lleva a una vida de paz, bienestar y felicidad. INTENTEMOSLO, ¡DIOS NOS DA LA OPORTUNIDAD UNA VEZ MAS!

