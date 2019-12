La «Genialidad» Socialistoide

Relatividades Perspectivas

«La economía debe estar al servicio de la gente y no al revés, pues el último caso solo beneficia a ricos», les dicen o dan estímulos emocionales sin siquiera fundamentos racionales.

Y ahí van las masas de adoctrinados gracias de su bajo nivel intelectual, a repetir, que la economía «debe trabajar para solucionar las situaciones que ellos generan una y otra vez con su ignorancia, falta de visión para lograr algo, falta de deseo de progresar (optan por asimilar la inculcación de que todo lo malo que les sucede es por culpa de alguien más, y se victimizan y esperan regalos, siempre en lugar de siquiera intentar hacer algo diferente a lo que conocen, para lograr progreso).

Son tan imbéciles, que realmente creen que la economía es un ser consciente que debe velar por solucionar lo que ellos causan (esa es la base de la dominación por dependencia: dominar a gente idiota que no puede o por fanatismo no quiere, pensar por sí misma).

Les dicen que algún personaje es un «mesías» e inmediatamente van emocionalmente, a alabarlo sin siquiera analizar sus intenciones, acciones y conceptos de esa manera, al haberlos amaestrado, los personajes pueden robar, hacer lo que quieran, pues saben que los monos con retraso mental, no solo no los condenaran, sino que, por fanatismo e idolatría, negaran todo y hasta los defenderán, a cambio simplemente, de un plátano (estimulo emocional).

Y son tan, tan estúpidos, que creen cualquier tipo o nivel de estupidez que les digan, si al unísono, les presentan un estímulo emocional para arrearlos.

Ejemplo:

Les dicen que (como decía gente de codeca) en época de elecciones: «transportes, hospitales, energía eléctrica, comunicaciones, etc. Son «recursos naturales» y que, debido a su esencia, debían ser gratuitos y quienes comercian con ellos, son corruptos». Y no solo eso, sino cualquier cosa que alguien entre ellos no podía pagar, era un «recurso natural».

Les enseñan que, si alguien dice algo malo sobre lo que les inculcan, es porque la persona que lo dijo es afín a un personaje de ideología opuesta. O recurren a «soluciones» más pueriles aun, como la de decir en cada ocasión, que la persona no sabe algo o que debería leer algo y, si se les pregunta que no sabe la persona o que debería saber, al no poder responder, optan imbecilmente por continuar demostrando su deficiencia mental, intentando en vano, «ganar» el debate, con ataques estilo infantil (sin fundamentos, solamente idioteces para según ellos, minimizar por medio de burlas) hacia la persona con la que discuten, al no poder siquiera argumentar sobre el tema, e incluso ni siquiera sobre lo que ellos afirmaron que era necesario incluir como argumentación o fundamento.

Y como olvidar la cúspide de retraso mental idolatra – fanático: creer que frases como «que viva » x personaje, son según su intelecto infra – humano, argumentos.

Así mismo, creen que si alguien insulta a uno de sus ídolos, es motivo de chillar como cerdos, pues al no tener intelecto y no poder pensar, al solamente tener emocionalidad, consideran que sus ídolos son los conceptos que deberían contemplar, y que un insulto hacia ellos, es insulto hacía, lo que deberían pensar (que buscan sentir emocionalmente en un personaje, al no poder ellos mismos, concebirlo en sus mentes de nivel de algunos escalones en retroceso evolutivo).

Piensen, en lugar de permitir que les digan que pensar, y que los manipulen y utilicen por medio de su ignorancia y estupidez, para dominación hacia ustedes y otras personas que ustedes ayudan a dañar (explico eso último, en el post donde insulto a los monos al comparar su intelecto con él, sistema de impulsos eléctricos que hace que los socialistas (como representantes de la idiotez, ignorancia y nivel intelectual infra – humano / en escalones retrocediendo en la evolución) tengan, funciones motrices.

