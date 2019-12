¿Qué es la Navidad? o más bien ¿cuál es el auténtico significado de las fiestas de fin de año?

Cocina Al Desnudo

La tradicion del Belén o nacimiento la instituyo San francisco de Asís en el año de 1200.Tradicion que perdura.

En esta última quincena del año se celebran fiestas importantes para dos de las religiones más grandes del mundo.

Para la judía la fiesta de Hanukáh y para la cristiana la fiesta de Navidad y la circuncisión de Jesús en el año nuevo.

Antes de iniciar mi tema de este artículo, quiero hacer un pequeño paréntesis. Pues desde el 24 de agosto no había tenido el espacio para poder seguir compartiendo con ustedes. Aunque tengo muchísimas cosas que contarles lo haré en siguientes publicaciones. (He tenido retos personales que me tenido al margen de mi columna #CocinaAlDesnudo)

¿Nivel de conciencia o fiestas superfluas?

En este espacio quiero poder resumir mi aprendizaje a largo de los años en el auténtico significado de estas fiestas. Mi experiencia la resumiría con las siguientes palabras:

Buscar la LUZ de Di-s.

Elevar el nivel de conciencia. ( Soy un ente espiritual teniendo una experiencia material)

Transformar mi forma de pensar para que cambie mi forma de vivir y saber que el mejor regalo es compartir para, generar conexiones con las persona . Esto se logra por medio de crear momentos memorables que perduren por siempre en el alma del otro.

El AMOR y dedicar tiempo, compañía y PAZ son los mejores regalos.

Muchas veces el pánico comercial o el materialismo crítico atacan a las personas y se angustiaran por saber cuál será el mejor regalo, a veces endeudándose con tarjetas de crédito. (Y lo más triste es sin cumplir el cometido de acariciar el alma del otro) olvidando que desde niños los mejores regalos son los que llegan al alma esos que no importando el valor monetario se han escogido de corazón a corazón y de alma a alma para poder penetrar a lo profundo del ser. Esos son los regalos que jamás se olvidan.

Regalos que marcan la vida!!!

El arbol navideño, tradicion germana que perdura desde el siglo VIII, gracias a San Bonifacio.

En mí particularmente tengo tres regalos que jamás olvidó el primero una lanchita de vapor accionada por una vela que al estar dentro del agua se convertía en una lancha veloz que surcaba las aguas De cualquier espacio inundado.

El segundo fue un hombre increíble que se estiraba, que tenía como una gelatina dentro de jarabe de maíz. Esos son los dos juguetes que más he amado y los cuales me traen recuerdos de los árboles de navidad, la cena y el compartir en familia. Pero la navidad que más atesoro fue cuando disfrute una mesa de gala, con mi hija Isabella; ella tenía entre 3 y 4 años y se portó como una dama y señora de casa, haciendo los honores con el buffet, las velas y mi champagne preferido, pero sobre todo con el estar en el aquí y ahora platicando, riendo y compartiendo. Por ello los invito a coleccionar momentos que valgan la pena ser recordados en el futuro.

¿Y para ti cuál es tu regalo más memorable¿ Cuál es el recuerdo que más atesoras en tu alma?

Recordemos que el antiguo Paleo cristianismo, nació como un apéndice del Judaísmo, cimentado en tradiciones religiosas, gastronómicas y tradiciones orales similares. Fue el emperador Constantino, que al adoptar el cristianismo como religión oficial del imperio romano, fue despojando tristemente al cristianismo de casi todas sus raíces judías.

La LUZ de Di-s como fuente de gracia y plenitud de vida.

Coincidentemente tanto la fiesta de Hanuká (Del 22 al 30 de Diciembre) como la fiesta de Navidad (Del 24 de diciembre al 6 de enero) nos enseñan la revelación de la LUZ de Di-s al mundo. Esa luz al impactar el alma del ser humano, desarrolla su conciencia transformado y elevando el estado del alma haciéndola más noble, más paciente, menos ansioso, más feliz, más alegre, más divertido y sobre todo lleno de Esperanza por un futuro mejor: Pleno y abundante. Creo que el verdadero significado de estas fiestas sería: Atesorar la ternura por el pasado, tener el coraje por vivir y disfrutar el presente para vivir al máximo disfrutando cada instante y TENER la esperanza porque el futuro siempre será mejor aunque al principio no se vea así .

Felices fiestas para todos, compartamos momentos memorables, con la familia, amigos y nuestra comunidad cercana, para crear en conjunto tradiciones perdurables.

La auténtica Navidad.

La auténtica Navidad es celebrar que la LUZ del mundo llegó por medio de la encarnación de Jesús conformando la sagrada familia de Jesús José y María.

Actualmente se ha tergiversado la Navidad y se ha sustituido el pesebre o nacimiento por renos, soldaditos de plomo, Santa Claus, osos polares y villas navideñas. Los cuales son ornamentos muy bonitos; pero que no tienen absolutamente nada que ver con el momento histórico que partió la humanidad de dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Una cosa es una puesta de teatro y la otra la auténtica celebración.

Navidad se celebra el 25 de diciembre apenas desde el siglo IV, por decreto del imperio Romano, pues la fecha autentica seria el 15 de Marzo posiblemente entre el año 6 y 2 A.C.

Es importantísimo recapitular principalmente con nuestros niños y adolescentes el primordial sentido de celebrar la Navidad: LA LUZ ha venido al mundo para iluminar y darnos la potestad de ser hijos de Di-s. Lo demás es una Navidad de fantasía que no se apega con la historia original. Me gustaría dejar una pregunta al aire. ¿Qué quieres celebrar con tu familia? Una Navidad ornamental y un pretexto para parrandear y comer o realmente glorificar a Di-s porque él es nuestra LUZ.

¿Sabías que la verdadera Navidad no fue en diciembre?

Según los últimos estudios de historiadores competentes en materia de arqueología y religiones. Existe la hipótesis de que Jesús nació en el año 2 A.C. posiblemente en primavera; un 15 de marzo o en el principio del otoño del mismo año, ya que ambas fechas coinciden con dos eclipses antes de la muerte del rey Herodes.

El rey sol, el rey de los astros en la vía láctea.

El 25 de diciembre (coincidiendo aproximadamente con el solsticio de invierno) se conmemoraba el nacimiento de Mitra. También eran sagrados los días 16 de cada mes. Los adeptos de Mitra santificaban también el domingo, día del Sol. (Sunday)

Mitra, encarnación del Sol Invicto, cuya festividad era el 25 de diciembre, solsticio de invierno, era por aquellos años el dios persa más popular, importado a Roma por los propios legionarios romanos, con más de dos mil templos sólo en Roma-capital. Era, pues, el dios más venerado del Imperio Romano esos años, y por tanto el primer dios a cristianizar, puesto que ya se estaba cristianizando todo: Virbio, antiguo Hipólito griego, era el San Hipólito cristiano; la fiesta de la Pailia fue San Jorge; la fiesta del agua, San Juan Bautista; la fiesta de Diana, la Asunción; la de los muertos, el Día de Todos los Santos, aunque el día siguiente sigue siendo el de los difuntos; y así todo el santoral católico. Es importante estudiar a fondo las escrituras para tener una autentica RELACION con D-os, pues más que seguir cualquier religión es más importante nuestra conexión del alma con EL ETERNO, fuente de vida, salud, plenitud y alegría.

La fecha actual de la navidad comercial.

El 25 de diciembre, solsticio de invierno, religiosamente era el día del Sol Invicto en Roma, de Mitra por tanto. Pero desde muchos siglos antes había sido el día en que había nacido el sol, especialmente en Siria y Egipto, donde los/as celebrantes, reunidos en capillas interiores, salían a medianoche gritando que la Virgen había parido un niño, y la Luz había aumentado. Incluso representaban al recién nacido sol en la imagen de un niño que sacaban al exterior, presentándolo a sus adoradores.

La celebración de Hanukáh. La fiesta de las luces.

El candelero de Hanukáh, se llama Menorah, y tiene 8 velas y 1 extra (Hanukia) la cual enciende cada día una de las velitas.

LA FIESTA JUDÍA DE LAS LUCES. Ya falta poco para celebrar la fiesta de Hanuká 2019.

El festival comienza 25 de Kislev y tiene una duración de ocho días, desde la tarde del 22 de diciembre hasta la tarde del 30 de diciembre. La fiesta de las luces – celebrando el milagro de un poco de aceite que duró ocho días. ).Por esta lámpara de aceite en el templo de Jerusalem viene la tradicion de la lámpara de aceite en el sagrario en las iglesias católicas y ortodoxas.

Hanukáh – se trata de una fiesta que celebra la victoria de la LUZ sobre la oscuridad, de la pureza y sinceridad – de conformidad y el oportunismo, la espiritualidad.

La palabra Hanukáh significa «santificación o dedicación» – consagración del nuevo altar del templo profanado por los griegos en su lugar. Además, el nombre del festival alude a la fecha en que la luz brilló de nuevo templo menorah, que simboliza la luz de la Torá, la luz de la sabiduría divina. La palabra Hanukkáh se puede dividir en dos partes: Khan («alcanzar la paz») y – «

Sin más ni menos mis queridos lectores les dejo un gran abrazo al alma. Y una máxima: llevemos el Amor de D-os a los demás, más que con predica, siendo inclusivos, amorosos respetuosos y cuidadosos con el prójimo (el próximo ser humano que tenemos a la par) y quien necesita de nuestro cariño, amor y atenciones.

¡Felices fiestas!

Agradecimientos especiales

A Dios quien me regala sus dones y me llena de inspiración cada día.

A mi familia por su apoyo incondicional, tolerancia, paciencia, comprensión y por sobre todo por su amor. En especial a Isabella Quintana Montes de Oca por ser un ser humano extraordinario, que con su alegría de vivir me inspira y me motiva a llegar cada vez más alto. Tú empeño en ser feliz y tu actitud positiva para enfrentar tus retos me motiva grandemente.

A El Siglo por darme la oportunidad de escribir en su periódico y sobre todo por su amor y paciencia.

A mis queridos lectores y fans a quienes está dedicada con amor y pasión cada columna publicada. Al staff de mi Atelier de cocina Quintana Bistrot. Muy especialmente: A Quique, Estuardo y Joselyn .Pues sin su apoyo no podría gestionar esta columna, ni atender a mis comensales con pasión y enfoque de servicio al cliente. GRACIAS.

