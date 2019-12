Guatemala Al Rescate

La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoramos el nacimiento de Jesucristo, hecho que cambió la historia de la humanidad, actualmente la Navidad se celebra en muchos lugares de distintas formas, y una de las características es el aumento del consumo, en especial de los regalos y los alimentos, desde el punto de vista cristiano ese no es el significado auténtico de la Navidad, esta fecha es un tiempo para renovar la fe en Dios, amar a los demás, y poner como prioridad el amor y la paz, así como trasmitir a nuestros hijos y nietos los valores cristianos y el mensaje de renovación de nuestra fe, estas son maneras de cultivar el espíritu y encontrar felicidad en el interior de cada uno de nosotros, de igual manera es importante que todos hagamos una reflexión sobre lo que hemos recibido en esta vida, pero sin olvidarnos de aquellos que no tienen nada, porque la base del cristianismo se fundamenta en el bien común y la solidaridad y Jesús fue un ser no sólo solidario sino altamente humano.

Las cosas materiales son importantes, pero nos deben servir para tener una mejor calidad de vida, para disfrutar de lo que es producto de un trabajo honrado y tesonero, pero siempre tenemos que tener presente que esa oportunidad no se da a todos por igual y eso es parte del esfuerzo que como sociedad debemos hacer para que los más necesitados tengan oportunidades, logren su desarrollo y aspiren a una vida digna.

No hay satisfacción más grande en esta vida que dar sin esperar recibir nada a cambio, hay que desprenderse aunque sea un poquito de lo que tenemos y darlo a aquellos que más lo necesiten, Dios devuelve las buenas acciones y con una cuarta más, así que como cristianos, amemos a nuestro prójimo, seamos caritativos y generosos, que con nuestras buenas acciones podemos ayudar a muchas personas que nunca han tenido acceso a nada.

La Navidad es un momento especial para compartirlo con la familia y amigos con amor y esperanza en un futuro mejor, no se trata únicamente de dar regalos, también es tiempo de reflexionar y ahondar en lo profundo de nuestros sentimientos que queremos para nuestras vidas y que deseamos para nuestros conciudadanos y a la vez afianzar y renovar nuestros principios y valores cristianos, pero sobre todo ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. FELIZ NAVIDAD.

