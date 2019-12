Martín Rodríguez propietario de Nómada acepta sus delitos y afirma no tener rencor a sus víctimas

Martín Rodríguez Pellecer, director suspendido de Nómada, acepta que acosó y abusó de doce mujeres que dieron su testimonio a la periodista Catalina Ruiz-Navarro.

Mediante un segundo comunicado publicado en sus redes sociales, Rodríguez sostiene que está arrepentido de sus actos y que ya recibe “terapia”.

Pero Ruiz-Navarro no le cree. “Lleva nueve años o más escuchando a las feministas para sofisticar sus maneras de acosar, y ahora va a recapacitar pero porque se vio descubierto, y sigue diciendo que todo lo hizo ‘sin darse cuenta’, ¿sin darse cuenta forzó a una mujer a tomarse una pastilla del día después?”.

Rodríguez asegura que “a partir de esta sanción social habrá un cambio radical en mi comportamiento”, pero que se “defenderá” de los señalamientos en su contra.

Sin embargo, Ruiz-Navarro, la periodista de Nómada que hizo públicos los testimonios, rechaza lo publicado por Rodríguez y dice que le creerá “cuando venda sus acciones”.

Rodríguez asegura que está dispuesto a vender el 51% de acciones de Nómada si así lo requiere el Consejo de Administración.

“Si después del proceso y las sanciones, el Consejo de Administración decide que para salvar a Nómada y sus 22 plazas de trabajo lo mejor es que yo venda el 51% de acciones, estoy en la disposición de hacerlo”, escribió el director suspendido.

No obstante, Calina Ruiz-Navarro rechaza su comentario porque considera que la venta está condicionada.

“Pero ojo, no las va a vender ahora, ante las denuncias de 12 mujeres, sino que esa venta está condicionada a que en un segundo proceso que no da garantías a las víctimas resulta hallado culpable. Es decir: que la voz de estas mujeres no le basta para asumir las consecuencias de nueve años de acoso y abusos”, escribió Ruiz-Navarro.

“No fui consciente de mi poder”, dice Rodríguez

En su comunicado, Rodríguez acepta los hechos denunciados por las doce mujeres “porque es suyo”, pero subraya que se “defenderá”.

“Me defenderé sobre hechos, conversaciones o contextos en el marco del proceso externo de Nómada y de la ley, pero quiero reconocer que el centro de sus relatos sobre acoso es verídico porque es suyo: se sintieron incómodas o acosadas por mí”, escribe Rodríguez, quien se identifica como feminista.

“Eso me avergüenza y me quiebra, pues nunca pasó por mi cabeza que yo pudiera incurrir en comportamiento de acoso. No fui consciente de mi poder y mi privilegio. Les ofrezco disculpas otra vez”, agrega.

“Pienso en las 12 mujeres que dieron su testimonio en los textos (las seis con quienes tuve conversaciones, las tres con quienes bailé y las tres con quienes tuve encuentros físicos), y quiero ofrecerles disculpas sinceras”, añade el director suspendido.

“Pueden tener la certeza, las doce, que no revelaré su identidad, que no les guardo rencor sino que aprecio su valentía de poner este tema en el debate público, y que a partir de esta sanción social habrá un cambio radical en mi comportamiento”, indica en el comunicado publicado este domingo.

“Esta pausa indefinida en mi carrera periodística, por estos comportamientos y conversaciones que han provocado tanto dolor, la estoy utilizando para reflexionar, para ir a terapia, para desconstruirme y reconstruirme, para ser una mejor versión de mi mismo, para acercarme más a la espiritualidad y para estar con las personas a las que amo, mi familia”, concluye Rodríguez.

