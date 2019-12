No sientas miedo a enamorarte

Las Crónicas de Osiris

La inspiración es la emoción que constantemente abraza cada peldaño de la sensibilidad humana, el amor puede llegar a ser en definitiva la emoción infinita de toda existencia. El amor es la verdadera inspiración de la belleza en el ser, y realzar las palabras calladas, las horas lentas y las ansias sedientas.

Si la inspiración habita en ti, se convertirá en esa necesidad constante de expresar los sentimientos. Amar es inspirar, porque la inspiración es el escape y el edén del sentimiento; la esencia que hace, que la belleza y la razón de ser cobren sentido, siendo nuestro elixir de locura, de todas las sensaciones necesarias para sentirnos vivos.

El amor transforma todo con su magia, no conoce de razas, clase social, géneros etc. Simplemente, porque el verdadero amor se enamora de almas.

Visualizamos la llegada del arcoíris, el cuál siempre nos sorprende; la llegada del amor es la morada de los suspiros, conduciéndonos hacia el latido agudo del alma. «El amor es la fórmula que inyecta al pálpito con más intensidad» Cuando estamos enamorados los colores, los olores, los paisajes, incluso cada sinsabor que se nos presente es más llevadero, porque tenemos una ilusión, una bella esperanza en un sentimiento que, si es correspondido es realmente inigualable.

Si el amor es verdadero hace entrega incondicional en todo acto y una vez encontrado nos sana con su infinita esencia. Se convierte en nuestra ambrosía.

Cuando vemos el arcoíris, todos, aunque sea durante la mínima fracción de un segundo, quedamos maravillados observando el cielo y siempre nos devuelve nuestras miradas de niños sorprendidos; el amor es exactamente lo mismo. «Es sentir y luego pensar «

«Me gusta el color del amor, el resultado del color en mi lienzo en blanco, y en mi cielo a la llegada del ocaso, me gusta ver la vida compuesta de colores y crear nuevos, mis matices… «

Si dejas que tus huellas transiten por ese puente de colores, luz, vida y libertad; observaras en color, como eres todos los colores a la vez…

¿Por qué tiene que doler? Si el amor es verdadero.

El capricho es el error de confundir al amor con lo terrenal de una existencia invisible ante la emoción de cada sentimiento. El desamor y el amor no son parte de un mismo todo, aunque todos, no tenemos la misma manera de vivir el amor. Si el amor es verdadero en realidad no existe el desamor, pero ¿Como saber si el amor es verdadero?

La grandeza del ser humano está en ser libres; libres de nuestros miedos, dudas, fracasos y en practicar el desapego a lo material; dándole lugar a lo espiritual…

Estamos ya en navidad. Época de reunirnos con nuestras familias, amigos, parejas en el caso de los que sus trabajos o cualquier otro motivo le impide estar junto a su ser amado y familiares. Sería importante que tuviéramos en cuenta que nunca es pronto ni tarde para demostrar amor a un ser querido, para perdonar y liberarnos de todo sentimiento negativo que nos impida ser mejores como personas.

Los tres fantasmas de la navidad ¿y si te fueran a visitar? ¿qué le pedirías cambiar de tu tiempo vivido, al fantasma del pasado, presente y futuro?

Felices fiestas y próspero año nuevo.