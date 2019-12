La desesperación de las elites

Relatividades Perspectivas

Últimamente, pareciera que las élites que dominan al mundo se muestran desesperadas por recuperar el dominio que ejercían: refuerzan intentos de imposición de agendas.

Pareciera que la gente en general ha despertado finalmente y ya no es sumisa o manipulada a través de carencia de criterio.

Al percibir perdida de poderío, las elites buscan rescatar lo que antes poseían. Y lo hacen con vehemencia.

El caso de argentina es el suceso no solo más reciente, sino el más drástico: personas molestas porque tras solo un día con el nuevo sistema gubernamental en funciones, en escuelas, hablaron de sexo y depravaciones a niños de 5 años. Y no hace falta mencionar la debacle moral que fue presentada a manera de “celebración”: Homosexuales, lesbianas, liberales en cuanto a moralidad, entre otros, festejaron la “liberación”, expresando consignas como “habrá pete y tijeras” (eufemismos para referirse a “penetración y relaciones lésbicas”). Muchos incluso, efectuaron actos de inmoralidad, consumo de drogas, y más.

El “sacrificio” por parte de las élites, de su peón en Bolivia, es una estrategia eficaz, pues en argentina existe mucho fanatismo irracional e idolatría hacia agendas y personajes, mientras que, en Bolivia, la gente estaba ya molesta con el presidente, y las elites también, pues él no disimulaba su relación con el narcotráfico.

Al ya no serles útil, el presidente en Bolivia, lo “sacrificaron” (todo sucedió rápidamente, Rusia y China no intervinieron, existió poca resistencia por parte de quienes fueron sacados del poder, etc.), Para trasladarlo hacia México, donde consideraron que podría significar un apoyo para el sistema político que poco a poco y en ocasiones, rápidamente, decae. Pero como en ese país, la gente no lo quiso (es extraño que el mismo haya solicitado manutención, cuando se jactaba y muchos idolatras lo alababan por supuestamente lograr “auge económico milagroso” y “libertad e independencia”), fue trasladado hacia argentina,

Ahora, argentina no está bajo intereses de un sistema político solamente, sino que un personaje que la gente de ese país, idolatra, es pieza de apoyo en caso de que la gente despierte y desee liberarse de la trampa de extremos. Fue enviado, ese personaje, para inculcar sensación de complacencia en las personas fanáticas e idolatras irracionales que se aferran a creer contra lógica, que lo que les fue inculcado, es asertivo.

De esa manera, argentina se convierte en una ubicación clave para “sostener” la trampa de extremos, pues será muy difícil eliminar el dominio que los personajes en el sistema de gobierno y el “tercer presidente” (uno, una y el tercero) poseerán muy pronto.

Y añadido a todo eso, siempre habrá personas sin intelecto que, por emocionalidad, buscaran aferrarse a la idea de que lo que les fue inculcado, es asertivo y benéfico. Las elites solamente necesitan efectuar lo que realizan siempre: vender el país a otro país (el voraz dragón, el oso hambriento) disimuladamente, para que muchos energúmenos crean que la ideología que es aplicada funciona para bienestar. E incluso, por aferrase hacia el fanatismo e idolatría irracionales que les fueron inculcados, muchos personajes expresaran el clásico “argumento” de: “mejor ser dominados por ellos que por los otros”, entre otras estupideces típicas en “personas” sin conocimientos, visión, impulso, e integridad intelectual (piden libertad, pero cuando su fanatismo se ve en riesgo, cambian el concepto de libertad, por el concepto de otro tipo de cautividad).

El mejor aspecto de todo esto, es que las elites podrían perder interés en los países que tienen bajo dominación. Ojalá que así sea y esos países logren libertad finalmente. Y ojalá que el oso hambriento sea derrocado, y que el dragón voraz no logre dominación de argentina antes de que las personas en ese país despierten y logren libertad.

Para más detalles, ver: https://qdyrx.com/2019/12/15/la-desesperacion-de-las-elites-por-spiritus-umbrarum/

