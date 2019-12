Relatividades Perspectivas

Personajes con un nivel intelectual mediocre, en ocasiones consideran poseer asertividad por el hecho de obtener logros mediante procedimientos sin bases o fundamentos, tales como manipulación de masas mediante emocionalidad, y, victoria por tecnicismos y no por superioridad.

Principalmente, esto se da por amaestramiento: Les inculcan, aparte de comportamiento emocional sin intelecto, la idea de que al no poseer bases ni fundamentos para imponer algo, es asertivo y lógico creer que la imposición por tecnicismos y apoyo mayoritario irracional es una victoria.

Así, las personas con poco intelecto adoptan la creencia de que al no poder fundamentar algo con lógica y asertividad, la imposición sin fundamentos, la imposición mediante fuerza bruta o tecnicismos es una victoria.

Las personas que no piensan tienden a ser presas fáciles de esa estrategia de manipulación emocional. esas personas, al no pensar, son fácilmente manipuladas para comportarse impulsivamente hacia el rumbo que les fue inculcado. creen que están impulsando algo benéfico y asertivo, pues accionan emocionalmente sin raciocinio. y al percibir, luego, que fueron manipulados como hatos de bestias, buscan aferrarse a sus «ideales», propiciando perpetuamiento de los mismos. Para según ellos, aliviar su malestar al saber o descubrir que son intelectualmente, un retroceso evolutivo que es aprovechado por quienes, si piensan a manera de arma social, política y económica.

Sin ningún argumento, base lógica o fundamento intelectual, pero si se logra imposición, expresan alegría y regocijo por haber «vencido» a quienes estaban en contra de lo que se impuso por fuerza o por manipulación técnica. Parece que solamente perciben los temas y situaciones, como objetos para demostrar «supremacía» ante otras personas. Pero no supremacía intelectual o por asertividad, sino el tipo de supremacía típica de pleito de personas incultas e impulsivas en algún lugar de un pueblo:

La Tomasa le dice algo a la Chimoltrufia, e inmediatamente inician a acusarse de pertenecer a una institución o de ser afín hacia un personaje o ser empleado del mismo. Luego se integra la tortillera y esta acusa a alguna de las otras vendedoras, de ser net center a favor del concepto expresado (al no poder contra – argumentar sobre dicho concepto). Luego, también se integra la vendedora de tomate, y aumentan nivel de idiotez y empiezan a insultarse («Cara de…», «gorda…», «su esposo debe ser un borracho y ni atención le pone», y otros insultos de esa índole que no tienen siquiera relación con el tema inicial en la discusión. Dejando como resultado, un debate o que inicio, mas no avanzo más allá de exposición de conceptos generales, y una excepcional demostración de estupidez, ignorancia e inhabilidad de siquiera tratar una situación o tema.

Tristemente, existen personas que, al no tener la capacidad mental para profundizar un tema, optan por armar pleitos con base en solamente la superficie del concepto en cuestión. Y luego se forman la creencia de que la imposición mediante fuerza o manipulación técnica es una victoria. No por considerar que lo impuesto tenga asertividad y sea benéfico (o por siquiera comprender el concepto y tener alguna base o fundamento para respaldarlo) sino por haber “vencido” a sus oponentes en debates o discusiones sin contenido, aunque sea medianamente intelectual.

Una persona usualmente lógica, racional y asertiva, argumenta y percibe, corrige y se retracta cuando esta errada.

Una persona sin muchos aciertos tiende a querer aferrarse a la sensación de asertividad y a no aceptar cuando se equivoca. Y La manera más sencilla de disimular poco o nulo conocimiento, falta de raciocinio, escasez de argumentos y de fundamentos, carencia de lógica y capacidad mental, es comportarse como la ejemplificación de la Chimoltrufia y sus acompañantes irracionales e impulsivas.

