Se va, se va, se fue…

El tiempo es uno de los factores irremplazables, con fecha de caducidad, y como ya lo hemos escuchado, el más costoso. Para estas fechas ya debemos tener el plan de acción para 2020, analizar las directrices que hay que tomar, como vamos a optimizar el gasto, que proveedores continúan, referente a los colaboradores: cuales continuaran con nosotros y con cuales debemos hacer retroalimentación para que se vuelvan a alinear a la cultura y metas de la organización, pero… ¡un momento! ¿Cómo lo hacemos?

Qué es lo que verdaderamente debemos atender y que es lo que debemos extinguir:

1.- Colaboradores: pongamos más atención, analiza la ergonomía de la oficina, escucharlos, analizarlos, observarlos en todo momento; pocos expresan su sentir, pero todos lo gritan en sus actitudes, en su desenvolvimiento, y sobre todo en sus resultados.

2.- Proveedores: quien verdaderamente es parte de tu equipo, quien te apoya, con quien es importante seguir teniendo una alianza estratégica, por otra parte, debes tratar de tener los pagos a tiempo, con la finalidad de lograr fidelidad y que ellos busquen darte el mejor precio.

3.- Clientes: a todos sin duda, hay que tratarlos por igual, con el mismo entusiasmo con la misma atención, nunca sabes quién te pueda hacer una buena o mala recomendación, hay que escucharlos en todo momento y validar con quien es necesario continuar trabajando y quien representa un lastre al momento de llegar a tus metas. Hay que estar en constante búsqueda, NO puedes depender solo de unos cuantos, por más excelentes que sean los ingresos.

4.- Recuperación: por más eficiente que seas no será suficiente si no cuentas con una buena recuperación, la misma atención que le pongas a tú trabajo es la misma que debes tener al momento de hacer la cobranza; ingresa documentos en tiempo y forma, minimiza toda posibilidad del regreso de una factura y sobretodo pon atención a los vicios ocultos para que el cliente no tenga pretexto de aplazar tu pago.

5.- Comunicación: en esta era donde todo y todos estamos interconectados no podemos pasar por alto ningún detalle, todo se debe informar –valorando niveles y jerarquías- no debemos dar por sentado NADA, ninguna obviedad, ni debemos dar por hecho algo, procura y se procurador informar todo.

Con base en la visión, misión y valores organizacionales, empieza a construir una cultura sólida que tendrá como consecuencia un clima organizacional sano.

Recuerda que:

“Al fin y al cabo… Somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos”

Eduardo Galeano.

Feliz 2020.

