Emprendimientos desde cero

Relatividades Perspectivas

Sin solicitar grandes sumas de dinero o grandes asistencias.

¿Que origina la cultura de que la única manera de lograr un proyecto es que una entidad de todo ya hecho o resuelto, o que una entidad de grandes cantidades de dinero y recursos para hacer o resolver todo?

Falta de creatividad e intención de esfuerzo.

Existen personas que desean lograr proyectos e ideas y sueños, pero que jamás accionan para lograrlos, con la excusa de que “no llega alguien a darles todo lo necesario o grandes sumas de dinero”.

Incluso existen personas que afirman que siempre soñaron con lograr algo, pero que nunca lo lograron, “porque nunca llego una entidad a darles todo”.

Parece que la mayoría de la gente tiene la mentalidad de que la única manera de “lograr” algo, es que alguien más se lo de ya resuelto o logrado, para ellos solamente recibir los ingresos o beneficios.

¿Es falta de intención de esfuerzo? O es creencia de no poder lograr algo por sí mismos, producto de la ignorancia (no tener idea de estrategias potencialmente asertivas, al no conocer el medio donde serian ejecutadas, los reglamentos de ese medio, funcionamiento de procesos, tecnologías, oportunidades, facilidades, vehículos, y sintetizando, no poseer siquiera indicios o nociones sobre cómo lograr algo en un medio “lejano / distante” del medio propio?

Existen personas, incluso niños que logran proyectos, iniciando hasta con materiales desechados por otras personas.

¿Por qué, entonces, para muchas otras personas, es “imposible” lograr algo desde cero, con visión y estrategias?

¿Por qué muchas personas afirman que es crucial la posibilidad de obtención de masivas asistencias o prestamos/inversiones, para poder lograr algo? ¿Es simplemente que no quieren esforzarse en la etapa de construcción de sus proyectos? ¿Les resulta molesto tener que crear proyectos, paso a paso? ¿Les causa impaciencia invertir poco para obtener pocos ingresos, en la etapa de construcción de sus proyectos?

Lo cómico es que por querer lograr todo rápidamente, muchas personas terminan endeudadas o incluso terminan siendo vistas como fraudulentas al no lograr los proyectos que prometieron lograr, a las personas que invirtieron en ellos.

¿No es mejor iniciar una idea, paso a paso, para ir desarrollándola según aciertos y fracasos menores? No es mejor ir lentamente, pero con seguridad, que arriesgarse a impulsar una idea de manera magnánima, sin tener siquiera el porcentaje adecuado de certeza de que todo funcionará y será exitoso/benéfico?

¿Qué tan difícil es iniciar con poca acción, pero con estrategias sólidas y redefinición de estrategias con base en datos y sucesos en tiempo real?

Si tanta es la necesidad de ingresos, deberíamos practicar austeridad durante la etapa inicial, para avanzar lentamente, pero con asertividad y seguridad, en lugar de solicitar grandes asistencias y prestamos o inversiones que lo más seguro es que luego nos dejaran deudas enormes y la presión de lograr todo en tiempo casi inmediato.

Considero que el motivo principal de querer lograr todo rápidamente (y de creer que si se lograra rápidamente), es ignorancia sobre la dificultad de lograr cualquier cosa en un mundo donde factores como sobrepoblación, mercantilismo, mafias, controles elitistas mayores, entre otros, hacen casi imposible lograr fugazmente una idea general sin detalles y análisis profundo y situacional.

Es básicamente, una trampa, querer lograr algo rápidamente, si uno no conoce a fondo todo lo relativo al tema.

