Nuevo Presidente en Guatemala

Es importante que los guatemaltecos conozcamos sobre qué es ser presidente de la república y sobre el gobernante. Este vocablo hace referencia como participio activo de gobernar, que significa el que gobierna, dirige, manda o administra con autoridad a alguien y también en un país, colectividad o departamento. Se puede usar como sustantivo. Sustantivo masculino en uso coloquial, persona que se mete a gobernar algo. Los guatemaltecos cumplimos con ir a votar cuando se nos pidió seleccionar a las nuevas autoridades las que designamos para dirigir nuestro país, es decir es un equipo de trabajo. Encabeza al equipo el presidente de la república de Guatemala. El Presidente de la República de Guatemala es el jefe de Estado y de gobierno de Guatemala por mandato del pueblo. Su tratamiento oficial es El Señor presidente de la República de Guatemala. El Presidente de la República actúa siempre en Consejo de Ministros o de manera individual con cada ministro de Estado. El Presidente de la República es el Comandante General del Ejército de Guatemala y Oficial Superior de la Policía Nacional Civil. Él representa la unidad nacional.

El nuevo presidente de la república es quien sabrá seleccionar a su equipo de trabajo mas cercano. Los guatemaltecos debemos de confiar en las personas que el escoja y no debemos presionar que quite o ponga a las personas que asigne por intereses personales. Él debe no aceptar presiones de los partidos políticos, quienes siempre quieren poder para actuar a intereses partidistas. Los que manejan a nuestro país en algunas épocas manejando el capital, también buscan donde colocar sus piezas que los favorezca. Entre algunas de sus múltiples obligaciones esta: Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Proveer la defensa y seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público. Ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de Guatemala con todas las funciones y atribuciones respectivas. Ejercer el mando de toda la Fuerza Pública. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes. Dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas.

Presentar Proyectos de Ley al Congreso de la República. Ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su período de sesiones, informe escrito sobre la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Someter anualmente al Congreso, para su aprobación con no menos de ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, el proyecto de presupuesto que contenga en detalle los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviere reunido deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer del proyecto. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Convocar al Organismo Legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. Es lamentable que ya por algunos medios de comunicación se este criticando sobre alguno que se mencionan como equipo cercano. Dejemos trabajar y después se debe analizar y decidir.

