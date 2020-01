El Braille y su incidencia en derechos humanos

Poptun

La mayoría de las personas tenemos la fortuna de observar cada día nuestra realidad, sin embargo, existen diversos individuos que por motivos congénitos han nacido ciegos o bien han perdido totalmente este sentido por alguna enfermedad, lesión, u otra circunstancia, y derivado de esta discapacidad visual se enfrentan a muchas dificultades en su día a día.

Por la ceguera que sufren las personas diagnosticadas con esa imposibilidad, enfrentan diversos inconvenientes, pero a la vez requieren de necesidades específicas, puesto que precisan potenciar el resto de sus sentidos para captar el mundo que los rodea, caso contrario, están condenados a vivir en la marginación. Las personas ciegas presentan problemas en su movilización, en el reconocimiento de los objetos y otra serie de actividades.

Asimismo, no pueden interrelacionarse normalmente con las demás personas, ya que no pueden leer ni escribir. Regularmente a este conglomerado social se le limita el acceso a la educación, porque los programas educativos no están diseñados para atenderlos. La privación de educación condiciona el desarrollo de los niños que desde temprana edad presentan discapacidad visual, porque no pueden desarrollar destrezas, habilidades y competencias que favorezcan su desarrollo evolutivo, y esto provoca que sean dependientes de los demás en muchas de sus actividades cotidianas.

Todas esas dificultades las vivió Louis Braille en el Siglo XVIII, quien perdió la vista a los tres años y no obstante era un alumno sobresaliente, se veía impedido a llevar una vida independiente debido a las limitaciones que afrontan las personas con discapacidad visual. Inspirado en el lenguaje codificado que fue creado por Charles Barbier para sujetos invidentes, formuló un nuevo sistema para facilitar la lectura y la escritura de los estudiantes que enfrentaban ceguera, al cual se le denominó sistema Braille.

El Braille es un alfabeto táctil a través del cual pueden realizarse distintas combinaciones y puede facilitar la lectura de 104 a 125 palabras por minuto, puesto que incorpora letras, signos de puntuación, números y símbolos musicales, alineados en tres columnas cada una. En la actualidad, ese sistema ha brindado a la población que sufre ceguera o algún grado de discapacidad visual, cierta autonomía, ya que muchas personas invidentes que lo utilizan pueden interactuar y realizar actividades de lectura, escritura, enviar mensajes, revisar su agenda, subir a un elevador de una forma más fácil.

Este aporte a la humanidad ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, y se ha dedicado desde el año 2018, un día especial para celebrarlo. El 4 de enero es el día consagrado a su conmemoración, en honor al día de nacimiento del pedagogo francés que ha sido su creador, y que ha venido a marcar de forma positiva la vida de ese aglomerado que presenta discapacidad visual. El día se proclamó con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia del Braille como medio de comunicación que permite a las personas ciegas y con discapacidad visual, ejercer sus derechos humanos, entre ellos el de educación, información, expresión.

El sistema Braille es una de las creaciones que han dejado un gran legado a las generaciones venideras que merece condecoraciones y todos los halagos de la humanidad, pues aunque el mundo avanza y la inteligencia artificial crea e inventa herramientas tecnológicas para hacer más fácil la vida de todos, en la cual además se dedican estudios para crear dispositivos para ayudar a la población con discapacidad visual, también lo es que sólo Louis Braille tuvo éxito en la creación de un sistema único que será difícil de superar.

