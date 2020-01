Llegó el 2020

Políticamente Incorrecta

Dentro de pocos días estrenaremos nuevo gobierno. Contrario a la izquierda, que aquí y en Tanganica acostumbra a sabotear y desearle todo el mal al gobierno que no sea de ellos, espero de todo corazón que el Presidente Electo logre hacer un buen gobierno y que dentro de cuatro años el balance sea positivo, por el bien de mi amada Guatemala.

Sin embargo, no puedo dejar de ver los retos que tendremos todos, no sólo el gobierno, este año.

El Acuerdo Migratorio ha resultado contrario a lo que los monos sabios de la izquierda predijeron. Los ex Cancilleres parece que se equivocaron. Resulta que la gente de a pie, literalmente de a pie, de otros países, ha entendido que no logrará obtener asilo en USA y las caravanas han cuasi desaparecido. La cantidad de gente pasando por Guatemala hacia USA ha disminuido drásticamente. De los enviados de USA a Guatemala para que apliquen aquí, un alto porcentaje ha vuelto a sus países de origen. Viendo el comportamiento de quienes piden asilo en Guatemala, como registrado para el 2018, únicamente 257 personas aplicaron a asilo en Guatemala, de las cuales fueron aceptadas únicamente 17 (https://www.worlddata.info/america/guatemala/asylum.php). Me dicen en Washington que pensaron que sería necesario asistir a las autoridades de Guatemala para manejar la “oleada” de peticiones de asilo, pero que, hasta ahora, no se ha dado tal oleada.

Urge que el Presidente Electo y su gabinete, si Dios los ilumina, busquen otras fuentes de información que los fake news asociados todos a Soros, que está demostrado venden una grotesca desinformación a quienes eligen creerles. Espero tenga gente con dos dedos de frente, que entienda el reto del globalismo socialista, que entienda el juego en Washington y que el Dr Alejandro Giammattei opte por escuchar a quienes son sus amigos allá, no a los demócratas que pretenden serlo para apoyar a los que intentarán dañar su gobierno.

Espero tenga claro que el Presidente Donald Trump ganará las elecciones en Noviembre 2020, que el Senado será aún más Republicano y que la Cámara cambiará a manos Republicanas. Miren cuando se los digo. Si me equivoco, me retiro como analista, prometido. Pero, como elijo informarme de medios como Breitbart News o The Weekley Standard (para una lista completa de los 10 mejores vea https://www.thoughtco.com/the-top-conservative-news-and-opinion-websites-3303614) que citan a expertos de ambos partidos, incluyendo Demócratas de vieja guardia, no como estos payasos que están hoy día liderando ese que en otro momento fuera un partido serio. Allí, lee uno a Constitucionalistas, analistas que critican lo que no les parece de la Administración Trump, pero dicen claramente lo contrario a lo que les venden los medios tradicionales.

El gobierno entrante debe tener claro que la Doctrina Trump es una de apoyo a la soberanía y la libre determinación de los pueblos, que implica que cada uno debe limpiar su propia casa. Apoya el fortalecimiento del aparato militar incentivando a la vez la transparencia en el mismo, como en todo el aparato estatal. Espero el Presidente Giammattei fortalezca la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y el programa de Gobierno Abierto, gracias al cual podemos hoy día encontrar casi cualquier cosa sobre el gobierno en redes. Algunas páginas de entes estatales aún son algo complicadas, por lo que espero las hagan más accesibles al usuario.

Tendrá que combatir a los muchos mini narcos en el altiplano, que la narco-guerrilla protege aprovechando la gran necesidad que existe de empleo y falta de oportunidades que tiene la gente en esas regiones para llevar pan a sus mesas. Dudo que se anime a restringir el acceso de tanto oenegero canchito que llega a meterle aserrín a la gente en la mente para que se opongan a cualquier tipo de inversión (hidroeléctricas, plantaciones, minería) y les meten las ideas socialistas en mente que sólo favorecen al narco.

También tendrá que combatir a la línea, que jamás dejó de existir protegida por la difunta Cicig, diputados de la UNE, y algunos militares corruptos.

Los puertos son vitales para la economía del país. Sin ellos, estamos muertos. APM Terminals, empresa líder mundial en administración portuaria (sí, la gran mayoría de puertos en el mundo civilizado son PRIVADOS), está funcionando relativamente bien. Eso no exime a TCQ, la empresa española (que NO es APM), a seguir en el juicio que está avanzando. Arreglar Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) requiere una multimillonada que el Estado no tiene, a pesar de que el puerto en sí ha demostrado ser rentable. En enero 2017 reportó un récord de utilidades sin precedentes. Pero la dársena necesita dragado, y eso no sólo es costoso, sino que paralizaría el puerto porque hay que reconstruir el muelle, los pilotes, etc. Espero autoricen la construcción de otro puerto en Izabal, hay terrenos privados dónde hacerlo y gente docta en puertos dispuesta a invertir, si se les da certeza jurídica. Eso permitiría aliviar el flujo comercial y que EMPORNAC sea remodelado.

La lista de retos es larga, no alcanza el espacio en este artículo, pero si la Corte Celestial con sus 4 jinetes del apocalipsis y un Congreso dominado por la izquierda lo dejaran gobernar, quizás podría avanzar algo. Espero no retroceda en lo que ya se ha mejorado, sino que lo mejore aún más. Resolver todo en 4 años es mentira. Pero con voluntad, todos trabajando con amor al país, se podría seguir avanzando. Yo seguiré trabajando en mi empresa, comentando lo que veo que es una pasión derivada del amor a mi país y a mi libertad, y rogando a Dios ilumine al gobierno y cambie los corazones de esa gente que sigue queriendo imponernos políticas fracasadas y obtusas.

Lea más de la autora: