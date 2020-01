¡Feliz comienzo de año!

Las Crónicas de Osiris

¡Ya es 2020! Un nuevo año comienza.

¿Y si, recordamos cada experiencia, todas las enseñanzas y las vivencias que el pasado año nos dejó mediante el proceso de nuestro aprendizaje de vida, para superarnos, mejorar y crecer espiritualmente?

En esta ocasión quiero hacer referencia a las reflexiones de algunos grandes pensadores de la historia; y de esta manera desearles un buen comienzo de año.

» La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás. » Tales de Mileto

Cada persona es un universo aparte de la otra, no intentemos en primera persona corregir o criticar a los demás, cuando una vida no basta para conocernos a nosotros mismos, pero si en realidad nos preocupa o nos ocupa la forma de vida de un ser querido, amigo etc., entonces extraponemos las buenas reacciones, acciones y decisiones que podemos generar en ellos, con el cambio que efectúa un buen consejo de nuestra parte; siendo comprensivos. Criticar por criticar es algo extremadamente tóxico. Es más favorable emplear nuestro tiempo en nuevos proyectos, disfrutando del cálido abrazo de quienes nos aman y teniendo siempre en cuenta que el único responsable de nuestros errores somos nosotros mismos.

«No puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pensar” Sócrates

¡Realizar el buen ejercicio mental de la meditación! Haciendo alusión al término “Ejercicio mental” como algo no relacionado con alguna religión o cultura, en mi opinión más bien como un modo de vida y precaución. Tan simple como “Pensar para evitar errar “Todos tenemos derecho a equivocarnos, es de humanos, pero si nos detenemos a pensar, quizás al final del día, en ese momento de paz que encontramos, por ejemplo, antes de dormirnos, dedicando algunos minutos de meditación, pensemos en todo lo sucedido, a lo largo de las horas trascurridas: Comprenderemos que cada despertar es un comienzo y que siempre se aprende algo nuevo. La clave del enigma está en tener buen sentido común para saber diferenciar lo bueno de lo malo. Pensar en todo momento es productivo, es en realidad el modo más eficaz de aprender.

El amor inmaduro dice:

“Te amo porque te necesito”

El maduro dice:

“Te necesito porque te amo.”

Erich Fromm.

«El amor y la dependencia» Es un tema polémico en realidad, porque nadie tiene la misma forma de amar ni la misma intensidad, pero si es cierto que uno de los pilares de un amor maduro es: Amar sin egoísmo.

«La peor lucha es la que no se hace» Karl Marx

El peor enemigo del ser humano es el mismo ser humano cuando la negación y la inseguridad le asalta. “No existe nada imposible, sino la indisposición e incapacidad “

«La pobreza no viene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos. » Platón

La ambición desmedida siempre deriva en pobreza y frustración espiritual. Cumplamos nuestros sueños, realicemos esos proyectos que siempre nos han fascinado. Con la más bonita de las cualidades que nos hace grande ¡La humildad!

«No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo.» Buda

Reflejar en las otras personas nuestras frustraciones y hacerles pasar esos malos momentos que nos causó tanto dolor es realmente insano. Si nos amamos los unos a los otros aceptando que nuestros errores y fracasos en realidad son culpa nuestra. Entenderemos que las malas experiencias vividas y los fatídicos momentos pueden repercutir en nosotros si lo permitimos como duras pruebas; lo cual nos hace elegir con nuestra actitud, que clase de persona queremos ser. Es bueno para nuestra salud tanto mental como física ser humanos, compasivos y saber perdonarnos a nosotros mismos y a los demás.

«No es lo que te ocurre, sino como reaccionas, lo que importa.» Epicteto

Es importante mantener una actitud positiva ante todos los sucesos imprevistos porque una vez que algo inesperado ocurre no podremos cambiarlo, lo que si podemos hacer es decidir qué posición adoptar más favorable para nosotros.

«El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. » Tolstoi

Amemos todo aquello que realizamos ya sea en el ámbito familiar, laboral, etc, de esta manera estamos profesando verdadera satisfacción a lo que desempeñemos y a nosotros mismos.

«Hace falta una vida para aprender a vivir» Séneca.

Cuando somos jóvenes no tenemos la experiencia que la edad y las vivencias nos proporcionan para alcanzar la madurez. La vida en realidad es corta y una gran parte del tiempo lo pasamos durmiendo. Sería interesante reflexionar en cuanto a todo aquello que merece la pena y no. Aprender a vivir es difícil. Pero escuchar buenos consejos y nutrirnos de las enseñanzas que el paso del tiempo y las experiencias vividas nos dejaron es menos complicado.

«Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros.» Kant.

El hombre habla como piensa.

«Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que curarán tus enfermedades» Hipócrates

El poder de la fuerza de voluntad que tengamos para vivir puede sanarnos de cualquier enfermedad, de hecho, la gran mayoría de nuestras enfermedades las provoca nuestra mente y nuestro estado de ánimo.

Feliz comienzo de año de infinitos logros y mucha salud.

