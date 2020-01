En busca del Personaje del año 2019

Cocina Al Desnudo

De Cocina al desnudo de El Siglo

Es difícil escoger una persona como personaje del año. Pues debe reunir muchas cualidades intrínsecas físicas espirituales, intelectuales, don de gentes etcétera.

Culminamos el año 2019 bendito y lleno de historias maravillosas que agradecer a la vida y retos superados que nos han hecho una mejor persona. Durante estos últimos 12 meses he conocido y compartido con gente excepcional y he conocido cada mes personajes que aportan para bien lecciones positivas a mi vida y a la sociedad. Siempre crítico mucho los milenials porque me cuesta mucho lidiar con esta generación (Yo soy pragmático, exigente, intolerante y suspicaz, la mayoría de ellos son prácticos, acelerados y desenfocados. Pero hay alguien que me dice siempre: Yo soy millenial, soy exitoso, soy trabajador, soy enfocado, soy diferente y creo que tiene la boca llena de razón es de las pocas excepciones en esta generación.

Este personaje muy peculiar por cierto (como yo) por ello creo nos llevamos de lo mejor. Empezamos siendo proveedor-cliente luego amigos y la relación va caminando súper bien porque nos apoyamos mutuamente creando experiencias únicas para nuestro público objetivo.

Es intrépido a veces risueño, va a mil por hora volado con mil ideas y proyectos innovadores, le encantan los viajes, es superfoodie, fashionista y excelente hijo, hermano, nieto y amigo.

Estriónico pero sobre todo emprendedor empedernido defensor de los derechos humanos y de la igualdad, visionario, como pocos empresario exitoso pero sobre todo tiene una calidad humana incomparable and the Winner is… JOSE IBARRA Founder of Horizon Bussines Magazine.

José Ibarra a sus 25 años es ejemplo de tenacidad, valores familiares y sociales. Que pone en acción al mando de su prestigiosa revista de negocios Horizon Magazine. El inspira a los jóvenes de su generación a luchar por sus sueños y trabajar duro por alcanzar sus metas. Tiene un alma noble y un corazón valiente.

Un poco acerca de nuestro personaje:

José Ibarra fundador de Horizon Magazine y Horizon Agency, un joven elocuente e inspirador que ha motivado a muchos jóvenes a emprender, la clave de ello es ser eficiente, responsable y constante con las cosas que hace, en los lugares que ha tenido la dicha de trabajar siempre ha buscado la manera de cómo salir adelante.

Desde el 2017 hasta en la actualidad ha realizado 32 ediciones de la revista Horizon Magazine junto con profesionales y ha hecho que sea conocida a nivel nacional e internacional.

El motivo por el cual inicio esté proyecto es informar a los empresarios y motivar a los emprendedores que en Guatemala si existe esa oportunidad de crecimiento, y darse a conocer en este ámbito tan amplío. José Ibarra además de ser el fundador de Horizon Magazine es Influencer donde ha trabajado con grandes empresas como lo son Royal Caribbean, Loccitane, Cerveza Modelo entre otras.

En noviembre de este año lanzó su primera línea de ropa junto a Distefano llamada SpottedMerch. Ha tenido la oportunidad de viajar a diferentes países y participar en grandes eventos como lo son el New York Fashion Week.

José ha superado cada obstáculo que se le ha puesto en el camino, no ha dejado que un “no se puede” le impida llegar a sus metas. Actualmente, ha crecido su empresa junto a su socio, Christian Grotewold, para darles una mejor experiencia a todos sus clientes. Horizon ha evolucionado a tener una agencia, un podcast, canal de YouTube, la revista, y muchos proyectos más.

La historia de José está lejos de ser completada. Con lo emprendedor que es, José logrará cumplir todos sus objetivos y más.

Hemos hecho juntos varias series de VISIONARIOS sobre el rumbo de la gastronomía en Guatemala con varios chefs invitados. Han sido un éxito pues esta plataforma de CONVERSATORIOS nos acerca Face To Face a nuestro público foodie. En hora buena mi querido JOSE, espero la vida este año nos dé la oportunidad de hacer muchos proyectos juntos. En pro de una sociedad foodie más profesional e inclusiva.

Agradecimientos especiales

A Dios quien me regala sus dones y me llena de inspiración cada día.

A mi familia por su apoyo incondicional, tolerancia, paciencia, comprensión y por sobre todo por su amor. En especial a Isabella Quintana Montes de Oca por ser un ser humano extraordinario, que con su alegría de vivir me inspira y me motiva a llegar cada vez más alto. Tú empeño en ser feliz y tu actitud positiva para enfrentar tus retos me motiva grandemente.

A mis cómplices Christian Grotewold Y Josely Izeppi de Horizon Magazine por ayudarme a crear esta nominación sorpresa para José Ibarra.

A El Siglo por darme la oportunidad de escribir en su periódico y sobre todo por su amor y paciencia.

A mis queridos lectores y fans a quienes está dedicada con amor y pasión cada columna publicada.

Al staff de mi Atelier de cocina Quintana Bistrot. Muy especialmente: A Quique, Estuardo y Joselyn. Pues sin su apoyo no podría gestionar esta columna, ni atender a mis comensales con pasión y enfoque de servicio al cliente. GRACIAS.

