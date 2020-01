Voto con verificación de conocimientos

Relatividades Perspectivas

En los sistemas actuales, el voto puede ser efectuado por cualquier ignorante o persona sin asertividad. Esto es una estrategia de las élites, para dominación por caos (tener a las masas peleando entre sí o en situaciones conflictivas, para que no signifiquen una resistencia ante sus planes).

Ya es sabido que muchas personas no poseen la capacidad intelectual para indagar mas allá de la superficie de un tema. Y ya es sabido que muchas personas poseen amaestramiento de sumisión hacia sistemas. También es sabido que entidades dominantes, impulsan la noción de que la opinión de alguien debe ser tomada en cuenta y debe ser considerada valiosa. Solamente por el hecho de que esa «persona» posee estructura física humana. Sin siquiera importar que clase de estupidez o idea poco pensada o ni siquiera pensada, este «argumentando». Esto ofrece como resultado, el riesgo de decadencia, porque cualquier ignorante sin intelecto, cualquier bestia mentalmente humanoide. Cualquier ser intelectualmente infra – humano, cree que, por tener cuerpo humano, cualquier «idea» que le pase por la mente o le haya sido inculcada, es digna de respeto y merece ser tomada en consideración. Porque proviene de «una persona». Y tristemente, los sistemas tienen en ley, que cualquier cosa con aspecto humano, puede ejercer voz y voto, y puede efectuar voto en temas críticos como el rumbo de toda una nación, políticas económicas, etc.

¿Es lógico permitir que “personas” que no tienen conocimientos ni lógica, tengan voz, voto e influencia en temas importantes y hasta cruciales para auge o decadencia a niveles generales (política, sociedad, ambiente, etc.)?

¿Es remotamente lógico, permitir que alguien que no tiene siquiera nociones básicas sobre temas económicos, tenga poder de opinión en temas económicos, ofreciendo «nociones» completamente abstractas en cuanto a raciocinio? ¿Es lógico que «personas» sin pensamiento ni análisis, pueda votar o tener voz, cuando solamente repiten lo que alguien más inculco en sus «mentes» sin análisis? ¿Es lógico permitir que a quienes les pasa por la mente una «idea» y ni siquiera la analizan o piensan, sino que inmediatamente la toman como verdad y asertividad irrefutable? ¿Porque apareció en sus mentes carentes de otras percepciones y carentes de capacidad de análisis?

Considero que el sistema de votaciones debería ser por áreas (sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas sociales, sistemas ambientales, etc.) Y debería tener como regla, realizar test de conocimientos, asertividad, altruismo, capacidad, habilidad, lógica, honestidad, entre otros aspectos, tanto para potenciales funcionarios, como para potenciales votantes. Quien demuestre ignorancia, incapacidad, deshonestidad, fanatismo, idolatría irracional, desaciertos, etc., Debería ser vetado para ejercer voto, tener voz e influencias, y pronunciarse. O Podríamos aplicar técnica de recompensas y consecuencias: quien sea asertivo, conocedor, lógico, etc. Es tomado en cuenta, mientras que quien no lo es, deba ser ridiculizado demostrando su falta de lógica y certeza, y sea denunciado públicamente como un energúmeno que por tener físico humano, cree que es mentalmente, una persona y que tiene derecho de opinión y voto al mismo nivel de personas pensantes.

Se que muchas personas están amaestradas con el concepto de democracia y ser gentiles. Los reto a demostrar casos en los que la democracia haya funcionado en sociedades con intelecto en solamente un pequeño porcentaje. La democracia a mi parecer funciona solamente entre personas con intelecto y asertividad avanzados, no entre seres sin raciocinio que creen que, por tener cuerpos humanos, cualquier cosa que se les cruce por la mente, es certera y generara auge. Y sobre gentileza: los reto a hacer comprender algo, a los seres mentalmente infra – humanos con físico humano. Luego me cuentan si la gentileza les despierta la mente a esos seres irracionales adoctrinados / fanatizados.

