Algo acerca de las reformas a la Ley Electoral (3)

Hay puntos críticos durante los procesos electorales que como se ha dicho en artículos anteriores que muchos hechos ya están contemplados en alguna norma y otros no, sin embargo, está lejos el cumplimiento y sus efectos no son los que desea la ciudadanía. Mencionemos el uso inadecuado de los consejos de desarrollo en las áreas rurales, especialmente a nivel de comunidades y de los municipios que terminan siendo manipulados por las autoridades municipales y departamentales para trabajar los intereses de partidos políticos en las contiendas, especialmente para el partido en el gobierno. El uso de estas instancias de participación debe prohibirse durante campañas electorales y buscar los mecanismos que hagan cumplir las leyes que corresponden.

En las campañas electorales, no todo lo que se dice se entiende debido a que buena parte de la ciudadanía utiliza otro idioma distinto al idioma oficial para el cumplimiento de sus obligaciones y el goce de sus derechos. En este sentido, es necesario el uso obligatorio de los idiomas existentes en las regiones en todos los medios de comunicación para explicar las normas que hay para períodos electorales. La entidad específica del Estado debe asumir la responsabilidad de esta orientación a la ciudadanía en general.

La falta de control sobre el involucramiento de líderes de religiones en las contiendas electorales cuyas consecuencias son diversas, es preciso que se prohíba el vínculo entre religiones y partidos políticos. En las áreas rurales, es común encontrar que líderes religiosos hacen campaña declarada por algún partido político en particular, sin medir el daño que se hace a la ciudadanía y a la población en general cuando se generan conflictos.

Cuando el candidato a puesto de elección popular trabaja por su reelección, no hay control sobre el uso de recursos públicos en los niveles municipales y departamentales y crea dificultades para el trabajo de campaña en igualdad de condiciones con los candidatos que no tienen puestos públicos. En este nivel el control y el cumplimiento de las leyes debe ser más estricto a través de entidades que pueden actuar durante el tiempo que dure la campaña electoral y el momento específico de las elecciones. Otra práctica común durante las campañas electorales es el uso del trabajo de los empleados públicos, especialmente de aquellos que están por contrato, los ocupan para hacer promoción de candidatos, pintar propaganda, formar las famosas caravanas y no hay algún mecanismo de control que elimine estas prácticas que mucho daño hace al uso de los recursos públicos.

En la actualidad, los partidos políticos no cuentan con un esfuerzo concreto para asumir un proceso completo y monitoreado por autoridad competente en cuanto a la formación de sus afiliados. Esta puede ayudar a contar con una ciudadanía bien informada, que cuente con los criterios básicos que hagan decidir su voto con claridad tomando en cuanto ideología, propuestas de desarrollo y mecanismos para la solución de los problemas con que cuenta el país. Una ciudadanía bien orientada en el tema de partidos políticos y elección de autoridades contribuye a la construcción de la democracia.

Los partidos políticos, poca importancia le han dado a la presencia y participación de la ciudadanía que pertenece a pueblos indígenas, será necesario establecer al interior de cada partido político secciones de pueblos indígenas para que se encarguen de velar por abrir la institución y el contenido de los programas a la atención de este gran porcentaje de población guatemalteca.

