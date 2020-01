Libertad e igualdad ante la Ley

Políticamente Incorrecta

Hoy día, informarse es fácil. A un click en el teléfono está la información en YouTube, para que no tenga ni que leerla, sólo la escuche. Fuentes, sobran. Europeas, latinas de todos los países, se han alzado voces de alarma por esta onda de ataques a la familia, base de la sociedad. Ataques a la fe, ataques a opinar de forma conservadora, ataques a quienes creemos en el derecho a la Vida, ataques a todo aquel que conserva los principios y valores que fundamentan nuestras sociedades, nuestros países.

Circula en Facebook un vídeo filmado en Brasil, según parece, en el que dos tipos se desnudan en un escenario en pleno día, al aire libre, frente a un grupo de niñas y niños. En el vídeo se ve claramente la reacción de asombro de los menores, de no querer ver ese show tan aberrante. Es evidente que no les agrada, que no lo entienden, que no lo quieren ver porque hasta se tapan los ojos. https://www.facebook.com/Dico.arranjos/videos/10220119930488493/UzpfSTEwMDAwMzg4MjEwMDIwODoxNTM2MTM2MDI2NTI1Nzg2/ La página es de un señor de nombre Dico Ferreira, quién denuncia el “show” como inmoral.

Ser “diferente” no es un problema. Cada quién debiera poder ser lo que desee. Si un individuo se cree un animal y quiere vivir y comportarse como tal, pues es problema de la persona. Si un hombre quiere ser mujer, o una mujer quiere ser hombre, pues es asunto muy suyo. Si una persona es homosexual o heterosexual, también es un asunto suyo. Lo que no es justo es tener leyes específicas. Soy mujer, y no me gusta la Ley de Femicidio. La Ley debiera ser igual para todos. Igual la pena si golpea a una mujer que, si golpea a un anciano, a un LGBTQ, o a quien sea. Un ataque es un ataque. Una violación es una violación. Y si pedófilo, debiera recibir la pena de muerte como cualquier otro psicópata que sólo muerto deja de delinquir. Lo que la gente de esa minoría que, en Guatemala según varias fuentes en redes sociales, y lo que salta a la vista, es un sector de población que no llega ni al 2% del total de la población de Guatemala.

Según un estudio de la ONG pro LGBTQ denominada Visible, realizado en los 22 departamentos con una muestra total de 1200 individuos de los cuales 600 eran LGBT y 600 heterosexuales ellos mismos concluyen que la Constitución Política de la República (CPRG) YA establece en sus artículos 1 al 5 la protección a los derechos humanos de todos, incluidas las personas sexualmente diversas. Entonces, ¿cuál es la gana de reformar la CPRG para leyes específicas, cuando las generales ellos mismos admiten que ya los protegen? https://www.visibles.gt/wp-content/uploads/2018/09/Linea-Base-LGBTI-liviano.pdf

Insisten en que el sólo decir que la Ley debe ser igual para todos es ser homofóbico. Esta afirmación es ilógica. Si se quiere igualdad ante la ley, eso significa que todos somos iguales, sin excepciones. La Ley se debe referir a seres humanos, a personas, sin distinción de género, edad, etc.

Estoy de acuerdo que para muchos guatemaltecos el tema de la tolerancia es difícil, por tabús incrustados en nuestra mente por una sociedad machista y cerrada. Estoy de acuerdo que uno debe respetar a la gente porque es gente y que, si se visten, hablan, se comportan, caminan diferente debe ser tema de la persona y uno debe preocuparse por uno mismo. La libertad es eso, el respeto al que está frente a mí, que esa persona debe recíprocamente respetarme a mí. Parte de ese respeto es el tener consideración por los niños y no hacer shows como el del vídel en Brasil, u ofender a la gente que es diferente. Pero hemos llegado al punto que si una persona no es políticamente correcta se la comen viva en redes, la insultan, la agreden, por ser cristiana, heterosexual y respetar los principios y valores tradicionales.

La comunidad sexualmente diversa quiere tolerancia, pues aprendan a ser tolerantes. Lo que ustedes hagan en su privacidad, es su prerrogativa. Cómo lo es de quienes somos heterosexuales. No veo desfiles de orgullo heterosexual en Guatemala. El tema es el respeto a la libertad del individuo y la igualdad ante la Ley.

Estamos iniciando el 2020 y vendrá cargado de manifestaciones condenatorias a todos los que no somos políticamente correctos. Vendrán más señalamientos de que Guatemala es “homofóbica” etc. La realidad es que quienes tienen hijos debieran considerar proteger la inocencia de sus niños. Después de todo, ya tendrán toda una vida de adultos para ver todo esto. Piénselo, la niñez dura poco.

