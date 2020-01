Los retos futuros II

Guatemala Al Rescate

Como lo señalé en mi artículo anterior, toda sociedad para desarrollarse, como mínimo, necesita de proveer a su población de educación, salud, seguridad y trabajo; elementos en los que hay que invertir recursos del Estado suficientes de manera adecuada y transparente con el fin de que se haga viable el país y se le pueda proporcionar a la población las condiciones necesarias para desarrollarse y tener una vida digna, y paralelamente, evitar la posibilidad de activar riesgos innecesarios de conflictividad e ingobernabilidad que no conducen a nada a un país.

Es una realidad que a partir del año 1985, con el advenimiento de esta nueva era democrática, el país ha avanzado muy poco en la lucha en contra de dos de los más grandes problemas que, sin lugar a dudas, afectan el desarrollo y la buena utilización de los recursos económicos del país para mejorar las condiciones de vida de la población, me refiero a la corrupción y a la impunidad, ya que ambas funcionan de manera integrada; este es un reto que en el ejecutivo va a tener que enfrentar el Dr. Giammattei, ya que es precisamente el Organismo Ejecutivo a quien le corresponde ejecutar el Presupuesto General de la Nación en una mayor cantidad, lo que ha dado oportunidad a que muchos funcionarios se enriquezcan de manera ilegal, realidad que es necesario cambiar.

En el Estado existen dos órganos contralores que deben ser fortalecidos de una manera exponencial y, sobre todo, no permitirse el manoseo político en el nombramiento de sus autoridades para que estos puedan cumplir con sus funciones y me refiero directamente al Ministerio Público, que de alguna manera ha venido haciendo un trabajo efectivo y ampliando su cobertura a nivel nacional de una manera significativa y por otro lado, la Contraloría General de Cuentas de la Nación que necesita una reforma urgente para que su trabajo sea efectivo en el control de los recursos municipales a nivel nacional y de los recursos de todos los organismos del Estado, por lo que se hace necesario fortalecerla para que tenga las herramientas necesarias para cumplir con lo que la ley establece, ambos órganos contralores necesitan de igual manera que el organismo judicial no solo sea independiente, si no altamente profesional, para lograr el buen resultado en su desempeño.

Un informe de expertos del BID sobre la corrupción plantea lo siguiente: “Resulta evidente que la corrupción ya no puede tratarse como un desafío técnico que simplemente puede resolverse adoptando más leyes y regulaciones o formando comisiones de ética. Más bien, la política importa, al igual que los incentivos de los políticos, funcionarios públicos, jueces y sector privado…… Las leyes abundan pero aún falta una práctica y efectiva aplicación de las medidas anticorrupción. La corrupción es una amenaza fundamental para las instituciones democráticas y para la estabilidad y prosperidad de la región y sus ciudadanos. Para concluir, reiteramos los puntos principales de la agenda que recomendamos. La crisis de corrupción en la región se materializa en el fenómeno de la captura del Estado. Romper la influencia autoritaria de las reducidas élites en la toma de decisiones de la economía y la política, y eliminar la cultura de la impunidad de los poderosos es esencial para que la región pueda reconstruir la confianza, revitalizar el crecimiento y la innovación, y finalmente sacar a las personas más vulnerables de la pobreza y el conflicto. Para lograr estos objetivos los países de la región deben realizar cambios significativos y en ocasiones dolorosos”.

Por lo que, para asegurar cambios en materia del combate a la corrupción y a la impunidad, el Dr. Giammattei tendrá que enfocarse en tener un control administrativo del Estado más efectivo que bien puede estar en manos de su Vicepresidente por un lado, y por el otro, mejorar los presupuestos, tanto del Ministerio Público como de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para que puedan alcanzar las metas que se han fijado, desde luego, metas que tienen que ser revisadas y evaluadas para que esa inversión de los frutos que la población espera.

