¿Qué aconteció? Argentina y el mundo

Después de estas minivacaciones de la pluma. ¿Qué aconteció?

Podemos comenzar por decir que las encuestas miden la imagen pública del Señor Presidente Alberto Fernández a casi un mes de su gestión.

El Señor Presidente tiene una imagen positiva del 62,5 por ciento. Tiene un aumento del 20 por ciento de puntos, desde su candidatura. (Fuente: www.lapoliticaargentina.com 5 de enero de 2020). Su gestión es aprobada por propios y ajenos, claro con diferentes grados de matices.

Esos matices van en todos los tonos, desde la ultraderecha a la ultraizquierda. Pues se trata solo de ver quien tiene más fuerza, más llegada en las negociaciones, en sus propios intereses.

Los anuncios más sobresalientes son en cuanto a las medidas anunciadas y llevadas a cabo en el plano económico, la revisión de la administración pública y la nueva posición de la República Argentina en el mundo globalizado, de la cuarta revolución y en ebullición, donde la Paz parece resquebrarse.

En cuanto a algunas de las medidas económicas tomadas: El Señor Martín Guzmán Ministro de Economía aseguró que no prevén una emisión intensiva ya que, según había dicho en su primera conferencia de prensa “puede ser desestabilizante”. Pero lejos quedaron los tiempos de emisión 0. (Fuente: www.infobae.com 7 de enero de 2020). Claro a esto hay que agregar las medidas tomadas buscando la solidaridad de los que más tienen. En busca de superávit y equilibrio fiscal. Por ello congelo las tarifas en principio por 6 meses, el cepo hoy reconvertido como dólar solidario, control de las importaciones, el relanzamiento de los precios cuidados, la suspensión de las actualizaciones por inflación de las jubilaciones.

Las declaraciones en materia de Administración Pública: Mediante el decreto 36/2019 el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “suspende por 180 días el decreto Nº 788/19” y “convoca a la Comisión Colectivo de trabajo General para la Administración Pública, a reunirse dentro de los próximos 90 días”. “en ningún caso la prórroga de las designaciones podrá exceder el 31 de marzo de 2020”. El clara referencia al Decreto que firmo el ex Presidente Mauricio Macri dejando en puestos jerárquicos a más de 3000 funcionarios de su gestión. (Fuente: www.perfil.com 14 de diciembre de 2019).

Las declaraciones sobre la nueva posición de la República Argentina en el nuevo mundo. Por estos días varios medios de comunicación están hablando de la tercera posición. Y lo que entienden por tercera posición. Hacen referencia a la política en materia de Relaciones Internacionales utilizada en el tercer mandato del ex Presidente Perón. En la cual Argentina ante la guerra fría se mantuvo neutral si adherir a un bando o el otro.

El debut internacional como Canciller de la República Argentina del Señor Felipe Sola, en la Cumbre de la CELAC, en México. Con esto comienza la construcción de un liderazgo en la región del Señor Presidente Alberto Fernández, donde tratara de balancear el que se disputan EEUU y Venezuela, sobretodo en la OEA. Apoyando la candidatura de María Fernanda Espinoza, quién fue Canciller de Ecuador en el Gobierno del ex Presidente Correa. Y de esta manera buscar desplazar a Almagro. (Fuente: La Nación, 6 de enero de 2020).

Otra vez Venezuela, se tensa, y con esa tensión se tensa la región. La pregunta es ¿Por qué tanto le importa la falta de democracia en Venezuela al mundo, y parece no importar esa falta de democracia por ejemplo en Nicaragua?

¿Otra vez EEUU y su carrera armamentista? EEUU e Irán comparto las afirmaciones de Señor Antoni Gutiérrez-Rubí sobre que la guerra es una buena salida que utiliza el Señor Presidente de EEUU para su campaña de elecciones, para tener chance de ser reelecto. Pues según 538 la valoración negativa ha aumentado un 0,3 % situándose en 53,3 de desaprobación de la imagen pública del Señor Presidente Trump. Según Antoni Gutiérrez- Rubí: “Sea como sea, el posible inicio de una guerra, sin ningún gran ataque a Irán a los norteamericanos no parece por el ahora que vaya a tener efecto electoral. En la guerra se busca el denominado RALLY ROUND THE FLAG EFFECT. Tal como lo indico XAVIER PEYTIBI, este término politológico, enunciado en 1970 por JHON MUELLER, sugiere que en situaciones de crisis, especialmente en conflictos internacionales o cuando existe un enemigo a quién “CULPAR”, el pueblo cierra filas en torno al líder y se une para salir adelante, todos a una.” (Fuente: www.gitierrez-rubi.es : “Trump, Irán y la influencia electoral de una guerra”, 8 de enero de 2020)

La República Argentina morosa con el mundo internacional, pues parece que la gestión del ex Presidente Mauricio Macri deja deudas por $9.500 millones correspondientes a 2017, 2018 y 2019 ante los organismos internacionales. Generando para la República Argentina acreedores externos.

Como afirma el maestro Carlos Fara: “Estas aguas turbulentas ponen a prueba la política exterior de Alberto, y la muñeca de Felipe Solá. El gobierno necesita dos cosas de su frente externo: 1) calmar a los acreedores (FMI y EEUU) y 2) conseguir más dólares fomentando inversiones y exportaciones. Primer acto: Argentina condena el atropello a Guaidó al querer ingresar al Congreso Venezolano (que Guaidó agradece). Segundo acto: Argentina pide que haya paz luego de asesinato de Soleimani… Tercer acto: Argentina le quita las cartas credenciales a la embajadora de Guaidó en nuestro país. ¿Como se llama la obra? EL EQUILIBRISTA (Fuente: 7miradas.com “Un misil en mi placard”, 8 de enero de 2020)

Traigo a colación algunas frases del libro “Como mueren las Democracias”: “La mayoría de los quiebres democráticos no las provocan soldados ni generales, sino los propios gobiernos electos”. Voy más allá para estos quiebres democráticos, se suceden tanto en los gobiernos de izquierda ni de derecha. …

CONCLUSIÓN: Estamos asistiendo a la reconstrucción de la República Argentina, el oficialismo y oposición comienzas a ocupar sus espacios de poder. Parece que los argentinos valoramos más allá de todo la democracia y las instituciones. Y parece que esa democracia está colgando de un hilo finito en el mundo.

En política se habla de olas. Estas últimas olas están arrasando con el planeta, es inexplicable el fuego en Australia. Es inexplicable el terremoto en Puerto Rico, es inexplicable la guerra.

Tratemos de que un pequeño grupo de hombres tomando whisky no defina la Paz o la Guerra para el resto de la humanidad. Los seres humanos somos los únicos seres racionales, por el momento en este mundo, pero esa racionalidad no nos impide ser autodestructivos primero con nosotros mismos y después con el ecosistema, la naturaleza, la fauna y con el mundo. A me queda una pregunta ¿Realmente este nuevo gobierno podrá realizar las reformas necesarias para que la Administración Pública cumpla con sus funciones, y los funcionarios públicos y empleados públicos sean servidores públicos?

Ah me olvidaba última pregunta porque me conto un pajarito que en la gestión anterior hubo violencia de género, abuso laboral y sexual. Pues la verdad siempre sale a la luz. Con ansias esperemos como va a funcionar el Ministerio de Género, nuevo Ministerio de la era del Señor Presidente Alberto Fernández. Veremos si pueden dar operatividad a los derechos de la mujer consagrados en la Constitución Nacional Argentina y en los Pactos Internacionales, más que nada aplicados a la Administración Pública.

Por último, quiero traer a colación las palabras esbozadas por el Ex Presidente de España en la entrevista en el diario perfil: el Sr. Felipe González Márquez afirmo que “hay que educar en la Cultura para la Paz”

Me parece que fueron varios los acontecimientos en mis minivacaciones de la pluma.

¡VIVA LA PAZ! ¡VIVA LA DEMOCRACIA!

