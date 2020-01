El vandalismo de la izquierda

Relatividades Perspectivas

Chile: manifestantes destruyeron el metro, locales y otros inmuebles que pequeñas empresas utilizaban, alegando que pretendían lograr justicia socio-política.

Pregunto: ¿es remotamente creíble o lógica, esa afirmación? ¿Destruir, es una táctica efectiva para lograr justicia? O ¿Que pretendían realmente?

Obviamente, la destrucción genera caos y decadencia económica, no justicia sociopolítico, o económica. Mas parece que lo que pretendían, es dañar la economía de chile mediante violencia, al no lograr dañarla sistemáticamente.

Chile tiene corrupción política, más su auge económico fue un ejemplo para muchos países. Pareciera como si a las elites les resultara contraproducente el hecho de que mientras parte de ellos intentan imponer sistemas sin lógica ni razón económica, un país demostrara auge siguiendo un sistema con lógica y asertividad.

Sudamérica era el centro de operaciones para impulso de sistemas distributivos. El foro Do Sao Paulo alguna vez tuvo gran poderío en esa área, el cual perdió con la toma política por parte del equipo de Jair Bolsonaro.

El punto de clímax hasta ahora, han sido los sucesos en Irán: USA dio golpe estratégico y logro alzamientos por parte del pueblo iraní en contra de sus líderes, siendo la pobreza el motivo principal de protestas.

Esos sucesos representan un punto crucial, debido a que, en esas ubicaciones, existen grupos radicales e impulsivos, que no temen iniciar o responder conflictos de manera física y cabe la posibilidad remota de que, mediante esos grupos bélicos, la tendencia de acciones físicas se expanda hacia otras áreas en cercanías y en lugares lejanos como Las Américas.

Lo inquietante en todo este asunto, es la pasividad en las personas buenas, que proyectan sumisión ante los hechos, o sumisión ante sistemas que ellas mismas afirman que están cooptados y corrompidos a favor de las personas malas (se aferran a respetar sistemas que, desde hace mucho tiempo, están manchados y son herramientas para lograr imposición de políticas decadentes).

Los seres malos, obtendrán la victoria indiscutiblemente, y peor aún: fácilmente, ante personas sumisas y sin impulso para hacer lo que deben hacer. Pronto, las personas buenas se verán cautivas gracias a su adoctrinamiento sistemático, el cual no les permite accionar como es necesario para lograr soluciones. Pronto, las personas serán cautivas junto con los seres físicamente humanos, pero mentalmente infrahumanos, por apegarse a reglas sistemáticas que les fueron inculcadas, las cuales no son asertivas ante lo que no obedece a los sistemas.

¿Como luchar contra algo que un sistema no rige? ¿A través del sistema que solamente rige a quienes buscan defenderse en esa lucha? O ¿Definiendo sistemas de transición según las situaciones y factores actuales, para lograr victoria y futuras eras de auge?

En otros términos: ¿es lógico aferrarse y continuar en sistemas que dan lugar a auge, organización y ataque contra nosotros? O ¿es mejor redefinir al menos, sistemas de defensa, según las circunstancias actuales, para poder combatir efectivamente a las amenazas sin darles poder político y socioeconómico sobre nosotros?

Al notar que su propio sistema de estrategias y reglas, es utilizado en su contra ya sea directamente mediante cooptación, o mediante aprovechamiento de sumisión por parte suya y de sus colegas ante reglamentos que al ser obedecidos solamente por ustedes, resultan en ventaja para los adversarios que son libres de ellos y por lo tanto, pueden accionar en muchas maneras más que ustedes, y pueden accionar con estrategias libres de controles y reglamentos, según situaciones y factores ¿Optaría por continuar con sus mismas estrategias y sistemas de reglamentos? U ¿optaría por definir nuevos sistemas y estrategias, según circunstancias y factores, libres de reglamentos sistemáticos obsoletos según situaciones cambiantes y, por lo tanto, causantes de vulnerabilidad?

