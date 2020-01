El Rechazo a la evolución

Relatividades Perspectivas

«El sistema esta cooptado»

«El sistema es manipulado a favor de gente mala»

«El sistema ha permitido ingreso de gente mala».

Sin embargo, la población y la gente buena:

1. Continúan aferrándose a ese sistema, y lo defienden. Aun cuando ellos mismos condenan que el sistema de votaciones carece de filtros y cualquier porquería puede lanzar candidatura, y cualquier ignorante y cualquier burro emocional sin intelecto puede votar con base en cualquier idiotez que les pase por la mente.

2. Continúan siendo sumisos y obedientes. Hacia el sistema que afirman que ya está cooptado y es manipulado a antojo de gente mala.

3. Continúan accionando según reglamentos del sistema cooptado y manipulado, aunque quienes lo cooptaron modifiquen todo según sucesos, para anular acciones en su contra, y para posibilitar acciones a favor de ellos.

4. Inclusive militares, quienes son conocedores en temas de estrategias, lloriquean debido a que el sistema ha sido robado y es manipulado a favor de personas malas, inhabilitándolos para accionar. Esto puede ser debido a fanatismo (rechazo hacia la idea de cambios, pues idolatran a lo que les fue inculcado como «Patria» (y La patria no es realmente un sistema, sino principios y valores asertivos), o debido a búsqueda de «Privilegios y acuerdos» como los que obtienen empresarios y personas corruptas. ¿O es simple falta de capacidad de idear nuevas estrategias? ¿Sera el mismo caso del sistema educativo que insta a solamente repetir en lugar de pensar?

5. Sistema educativo: Es increíble la cantidad de «Personas» que no logran asimilar, o siquiera visualizar, algo distinto de lo que les fue inculcado. Todos hemos sido testigos del hecho de que existe mucha gente que parece tener dificultades para comprender conceptos diferentes a lo que es impartido tradicionalmente en el sistema educativo actual.

Lo inquietante en todo este asunto, es la pasividad en las personas buenas, que proyectan sumisión ante los hechos, o sumisión ante sistemas que ellas mismas afirman que están cooptados y corrompidos a favor de las personas malas (se aferran a respetar sistemas que, desde hace mucho tiempo, están manchados y son herramientas para lograr imposición de políticas decadentes).

Los seres malos, obtendrán la victoria indiscutiblemente, y peor aún: fácilmente, ante personas sumisas y sin impulso para hacer lo que deben hacer. Pronto, las personas buenas se verán cautivas gracias a su adoctrinamiento sistemático, el cual no les permite accionar como es necesario para lograr soluciones. Pronto, las personas serán cautivas junto con los seres físicamente humanos pero mentalmente infrahumanos, por apegarse a reglas sistemáticas que les fueron inculcadas, las cuales no son asertivas ante lo que no obedece a los sistemas.

¿Es lógico aferrarse y continuar en sistemas que dan lugar a auge, organización y ataque contra nosotros? O es mejor redefinir al menos, sistemas de defensa, según las circunstancias actuales, para poder combatir efectivamente a las amenazas. ¿Sin darles poder político y socio – económico sobre nosotros?

Al notar que su propio sistema de estrategias y reglas es utilizado en su contra ya sea directamente mediante cooptación, o mediante aprovechamiento de sumisión por parte suya y de sus colegas ante reglamentos que, al ser obedecidos solamente por ustedes, resultan en ventaja para los adversarios que son libres de ellos y por lo tanto, pueden accionar en muchas maneras más que ustedes, y pueden accionar con estrategias libres de controles y reglamentos, según situaciones y factores. ¿Optaría por continuar con sus mismas estrategias y sistemas de reglamentos? U ¿optaría por definir nuevos sistemas y estrategias, según circunstancias y factores, libres de reglamentos sistemáticos obsoletos según situaciones cambiantes, y por lo tanto, causantes de vulnerabilidad?

Para detalles y debates, ver: https://qdyrx.Com/2020/01/13/rechazo-a-la-evolucion-imposibilidad-de-defensa-y-condena-ante-amenazas-por-spiritus-umbrarum/

Lea más del autor: