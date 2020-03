Docencia y ciudadanía

Antropos

El psicólogo Carl Gustav Jung señaló que “el educador no puede sentirse feliz tan sólo por ser el portador de la cultura apenas pasivo, debe además desarrollar activamente la cultura y esto por medio de la autoeducación. Su cultura no debe estacionarse, pues de otro modo empezará a corregir en los niños el defecto que no corrigió en sí mismo”. Dicho con nuestras propias palabras significa que los docentes deben estar al día en todo aquello que les atañe directamente. Los maestros deben de estar preparados para saber dar respuestas a los nuevos retos con los que la sociedad actual se enfrenta. Cabalmente, esta es la respuesta a la pregunta ¿por qué la educación de los educadores es imprescindible?

Ahora bien ¿cuál es el papel del docente en la construcción del nuevo ciudadano guatemalteco? Nos parece que debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos: Primero, descubrir que el método a través del cual es posible la transmisión del conocimiento es el diálogo. El maestro es un preguntador, porque interroga y busca, en tanto la finalidad del diálogo es despertar la conciencia dormida. El diálogo es el camino para enseñar a pensar. El saber y la búsqueda de la verdad se apoyan precisamente en el diálogo.

El segundo aspecto a considerar es el referido al niño o joven, el cual debe ser considerado como la parte vital de la humanidad. Esto se traduce en favorecer el desarrollo de la inteligencia, la imaginación, la creatividad y la formación de principios y valores ciudadanos.

Tercero, nos parece que en una sociedad como la guatemalteca, en donde se ha afincado peligrosamente la espiral de la violencia, la desarticulación de la familia, el sentido de responsabilidad comunitaria, los niveles de incertidumbre acerca del futuro cercano, la ausencia de cohesión de los valores nacionales, el imparable fenómeno de la corrupción y drogadicción, el irrespeto de las leyes y el orden, así como el desgajamiento cultural del país, el maestro y la escuela tienen una gigantesca responsabilidad.

Sin embargo, somos conscientes de que el maestro no escapa al círculo desenfrenado de una sociedad encapsulada por los antivalores. Los programas televisivos y el bombardeo permanente de las redes sociales y todos sus formas de penetración a través de los teléfonos inteligentes, juegos digitales, así como el poco interés de los padres por atender todo lo relativo a la vida de sus hijos, dificultan la tarea encomiable de los maestros, porque cabalmente ellos son víctimas del mismo remolino caótico de la sociedad guatemalteca.

La pregunta es ¿qué nos cabe esperar frente a esta situación? Yo diría que la primera acción consiste en no dejarse dominar por el escepticismo y la incertidumbre y, segundo, amalgamar la familia y la escuela como el puente necesario para forjar en la conciencia de nuestros hijos el ideal de un buen ciudadano. Aún tenemos la posibilidad de ganarnos de nuevo el derecho a la virtud de obedecer la ley, el respeto y el cumplimiento de nuestros ideales ciudadanos.

Docencia y ciudadanía es la clave que puede hilvanar la construcción del sujeto en Guatemala. Es el hilo que une la esperanza de una sociedad en donde se ha enclavado el desgano y la miopía histórica. Docencia es diálogo, búsqueda del saber, descubrimiento de la verdad. Ciudadanía es el sentido de responsabilidad, respeto y ética comunitaria. Docencia y ciudadanía, acción que se conjunta para el logro de un ideal de sociedad, de un ideal de ser humano para un país con una rica diversidad cultural como el nuestro.

Los maestros y maestras deben seguir siendo el ideal emblemático de la comunidad, que junto a la familia pueden coadyuvar en la construcción del ideal de un buen ciudadano.

