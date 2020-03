Que incumplimiento

Petardo

Ahora con el nuevo cambio de autoridades, disponen para apantallar a los guatemaltecos dar a conocer nuevos compromisos entre varias autoridades y el gobierno. Da la impresión de que quieren impresionar que se estan habiendo cambios. Lo que los guatemaltecos están pensando es que aun no han empezado a trabajar y aplicar su nuevo plan de trabajo, por otra parte, da la impresión de que no conocen lo que ordena la Constitución de la República de Guatemala y además desean corregir algunas leyes que en este momento no es recomendable.

Mientras no se depure a los corruptos que hay en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se corre el riesgo que las nuevas correcciones protejan y beneficien a los corruptos en general. Primero hay que depurar a todos los mafiosos corruptos. A los guatemaltecos les llamó la atención enterarse que los tres poderes del Estado firmaran un pacto para trabajar en conjunto. Pareciera que no conocen las leyes que les obliga a trabajar según lo ordenado por nuestra Constitución de la República de Guatemala. Para referirme a uno de los varios compromisos firmados es sobre “La trata de blancas”. El pueblo ya despertó y sabe que: “El trato de mujeres es una de las modalidades de la trata de personas más practicadas en el mundo. La trata de mujeres en su esencia, se presta la esclavitud sexual y a la venta de la mujer como objeto sexual.

Según Informe de la Amnistía Internacional, la trata de personas es una de las formas ilegales más lucrativas en el mercado mundial. Datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) estiman que el tráfico humano mueva por año cerca de 32 mil millones de dólares. La Convención de Palermo, uno de los pocos marcos legales que abordan el trato de personas, lo define como el reclutamiento, el transporte, la transferencia, el alojamiento de personas utilizándose de amenaza, uso de la fuerza, formas de coacción y abuso de autoridad sobre situaciones de vulnerabilidad para fines de explotación.

Según cálculos del Instituto Europeo para el Control y Prevención del Crimen, cerca de 500 mil personas son traficadas de países más pobres para este continente por año. En cuanto al tráfico de personas para fines sexuales, se estima que 98% de las víctimas en todo el mundo son mujeres. Para quien realiza este tipo de explotación, la actividad tiene bajos riesgos y altos logros. Las mujeres traficadas entran en su país de destino con visa de turista y la acción de la explotación sexual muchas veces es camuflada en los registros por actividades legales como agencias de modelos, niñeras, camareras o bailarinas.

Pocas de las mujeres víctimas de este crimen tienen conciencia de que la migración se destina a la explotación sexual. A veces ellas permanecen en una cárcel privada, bajo permanente vigilancia, además de sufrir prejuicio y discriminación por parte de los clientes y de los dueños de los establecimientos.” Lo peor del caso es que se incumple la ley y siguen explotando al sexo femenino. En los municipios muchos que tienen cantinas, bares, barras show, Club nocturnos, casa de prostitución etc. ayudaron económicamente a algunos candidatos de alcaldes del pueblo, pero condicionándolos a protegerlos. Ahora el pueblo que ya despertó se pregunta si van los tres poderes del Estado a cumplir la ley. El pueblo ya despertó y no va a contenerse si nota engaño, plan dilatorio, el pueblo exige transparencia y calidad del gasto público, y depuración de los mafiosos.

Lea más del autor: