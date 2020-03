¿Quién es el psicópata?

Relatividades Perspectivas

¿Cuánto tiempo han afirmado con preocupación, que el mundo decae en no solamente un sentido?

¿Cuántas veces han argumentado con firmeza, que el problema en el mundo es que la mayoría de seres humanos son malos o imbéciles, y son ellos quienes causan la destrucción / decadencia del mundo?

¿Cuántas veces han dicho que la educación / valores y principios, son la solución, puesto que son los seres humanos, la fuente de la decadencia / destrucción del mundo, y han mencionado gran número de soluciones… pero acto seguido, no han hecho tan siquiera algo para ejecutar esas soluciones?

¿Cuántas veces han afirmado que la humanidad requerirá de tiempo (décadas) para experimentar cambios desde intenciones propias, para… acto seguido, no hacer algo más que rezar para que alguien mas ejecute soluciones para lograr cambios que ustedes mismos catalogan como urgentes a nivel crítico?

Democracia: la ilusión inculcada a los creyentes.

¿Alguien puede decir cuándo ha existido la democracia realmente? Muchos, percibimos a grupos de personas, siempre en conflicto con otras, y con otras más, al desintegrarse los grupos por diferencias y conflictos interiores, y formar nuevos grupos según coincidencias.

“Personas” que eligen / votan basadas en ignorancia o en maldad:

Los “intelectuales” alegan que esas “personas” poseen legítimo derecho a opinar y elegir en asuntos cruciales como por ejemplo, el destino de toda una nación… para sentirse “bondadosas” y “compasivas”, aunque estén apoyando / impulsando decadencias y sufrimientos cada vez mayores.

“Antes, eso era malo e incorrecto. Ahora es normal y aceptable” (porque muchos personajes malos o ignorantes imbéciles, lo hacen o apoyan).

Cuántas personas, en un análisis objetivo sin influencias de emociones y compasiones que causan que la decadencia / destrucción continúe, consideran que merecen existir que no dañen al mundo mediante acciones malas o erróneas, que eviten poseer ignorancia que genera caos y malestar, que eviten estupidez que convierte a ese caos y a ese malestar, en realidades que afectan al mundo, o simplemente, personas que piensen y analicen… pero sobre todo, que accionen, según sea asertivo y benéfico accionar. Personas que no sucumban a permitir acciones y actitudes malas por emociones o compasión. Personas que no sucumban a optar por situar a la aceptación social sobre la asertividad, ética, y búsqueda de bien.

¿Cuántas personas buscan pensar y analizar, en lugar de aferrarse a tendencias masivas para sentir coincidencia y apoyo, tan subjetivos como las tendencias mismas a las que se aferran al no lograr pensar debido a toda una vida con la mente desactivada a excepción del uso de la misma para repetir (en lugar de pensar)?.

¿Cuántas personas optan por lógica y aciertos, y no por encajar con el hato de bestias arreadas más cercano, para sentir alivio mediante aceptación subjetiva al no poder pensar?

¿Cuántas personas que conocen, abandonan acciones y actitudes de las cuales poseen conocimiento innegable acerca de su negatividad o efectos decadentes?

Es más fácil y cómodo, integrarse a la idiotez colectiva, para ignorar la estupidez e ignorancia propias, y los efectos de nuestras acciones y actitudes.

Es más sencillo festejar o comportarse normalmente junto a personas, para no pensar o para evitar la responsabilidad de efectuar cambios necesarios para no continuar afectando negativamente al mundo en general.

La humanidad, a pesar de advertencias, concientizaciones, revelaciones, y hasta percepciones directas, continúa y continuará decayendo, por ignorancia y / o estupidez que no son combatidas, porque solamente pocos las condenan. Las mayorías, las obvian o hasta justifican, al saber que otras “personas” harán lo mismo… para cubrirse mutuamente y quitarse culpas mutuamente, aunque eso signifique que el mundo alcance un punto de no – retorno.

Así que… si alguien opina que soy psicópata / sociópata… por anhelar una limpieza, que sería la única solución ante la intención de las “personas” de asimilar pero nunca solucionar… les pregunto:

¿Quién es el psicópata / sociópata? ¿Quién busca limpieza del mundo ? O ¿ustedes que con la finalidad de sentirse bien consigo mismos mediante complacencia basada en aceptación social, permiten que todo continúe decayendo y que las personas buenas continúen sufriendo?

Para detalles y para debates, ver: https://qdyrx.com/2020/02/23/para-los-que-opinan-que-soy-un-maldito-psicopata-o-sociopata-de-mierda-por-anhelar-el-reset-socio-politico-economico-por-spiritus-umbrarum/

