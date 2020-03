Xbox Series X y PS5 ofrecerán mundos mucho más grandes y con mayor nivel de detalle

PlayStation 5 y Xbox Series X tienen prevista su llegada a las tiendas para finales de este año. Las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft prometen ofrecer un salto de calidad tangible, con algunas como Xbox Series X que ya ha presumido de sus 12 teraflops de potencia. Más poder implica mayores posibilidades para los desarrolladores, y algunos profesionales de la industria han hablado hace poco sobre lo que supondrá la próxima generación para la creación y el diseño de los mundos en los videojuegos.



La mayor potencia dará lugar a mundos varias veces más grandes que los que hemos visto hasta ahoraElijah FreemanEl portal norteamericano IGN ha consultado a algunos desarrolladores acerca de las posibilidades que les ofrece la nueva generación de consolas, donde varios han coincidido en señalar los mundos como el aspecto más prometedor para ellos. Así, Elijah Freeman, vicepresidente de juegos en Virtuos, ha señalado que «la mayor potencia y velocidad de consolas como Series X dará lugar a mundos varias veces más grandes que los que hemos visto hasta ahora, y con más contenido en ellos además».



«También podrás moverte por ellos con mucha más rapidez, ya sea al volante de un coche deportivo de gran velocidad o volando por ahí a lomos de un dragón, tal vez incluso sin tener pantallas de carga», comentaba Freeman. Por su parte, Bryant Cannon, ingeniero jefe de Night School Studio (Oxenfree, Afterparty) apuntaba, como muchos otros antes, a los SSD de gran velocidad como el elemento clave para estos mundos.

«Con un SSD, la primera implicación en la que pienso a nivel de jugabilidad es la carga del mundo. Eso es algo que es realmente complejo de realizar de manera fluida, en especial en un estudio de nuestro tamaño, y disponer de un SSD con el que estás seguro de que el nivel se va a cargar en segundos, hace que podamos cargar el mundo sin que impacte demasiado al rendimiento, y que no dé problemas de diseño a la hora de ocultarle la carga al jugador».



Hay más cosas que podemos hacer con la simulación que antes no podíamosBryant CannonPor supuesto, la velocidad y las cargas ayudan a crear mundos mayores, aunque los desarrolladores también esperan un mayor nivel de detalle en ellos: «hay más cosas que podemos hacer con la simulación que antes no podíamos», añadía Cannon. «Por ejemplo, querer hacer un juego con una gran muchedumbre, y que cada persona de esa multitud sea renderizada a una resolución muy alta. Eso es algo que antes tal vez no se podía hacer a nivel de jugabilidad, y que ahora podemos llevar a cabo».



Con la promesa de mundos más grandes y fluidos, habrá que ver lo que nos deparan PS5 y Series X a finales de este año, siempre que el coronavirus y su efecto en la industria no influyan en sus fechas. Y tampoco nos podemos olvidar de su nivel de detalle, donde estos desarrolladores prometían también grandes mejoras en aspectos como el pelo o el humo.



