Economía del país creció 3.6 % en enero

Comercio, manufacturas y agricultura, entre las actividades más dinámicas.

El dinamismo en el comercio, reparación de vehículos, industrias manufactureras, inmobiliarias, agrícolas, ganaderas, silvicultura y pesca, y financieras y de seguros, incidieron en el crecimiento de la economía en enero último, registrado en 3.6 %, según el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco de Guatemala.

La tasa de expansión de enero de este año es 0.4 puntos porcentuales más que la del mismo mes de 2019, de 3.2 %. Con los resultados, la serie de la tendencia ciclo de crecimiento interanual se posicionó en 3.8 %, el más dinámico que se vio en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Banguat.

Los números respaldan el pronóstico del banco central respecto de la evolución de la economía guatemalteca, apuntada entre 3.1 % y 4.1 %, con un valor central de 3.6 %.

Otros factores que inciden en la economía son las remesas familiares y las exportaciones. En el caso de las divisas que envían los connacionales desde el exterior, en los primeros dos meses del año suman US $1 mil 642.6 millones (Q12 mil 600 millones), un incremento de19.1 % comparado con el mismo período de 2019, dan cuenta las estadísticas del Banguat.

En cuanto a las ventas al exterior, la referida entidad estatal reporta US $1 mil 27 millones 55 mil 386 (Q7 mil 877.5 millones), en donde Estados Unidos, El Salvador y Honduras siguen siendo los principales compradores de productos al país. El cardamomo, con US $119.7 millones (Q918.1 millones); banano, US $68.5 millones (Q525.3 millones), y artículos de vestuario, US $121.1 millones (Q928.8 millones), destacan entre los productos con mayores ventas, según el banco central.