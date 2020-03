El vicepresidente salvadoreño llega a Washington a exponer la visión del gobierno de Bukele

Internacionales

Desde el 1 de junio del año 2019, El Salvador inauguró una nueva era de su historia política con la ascensión de un nuevo gobierno, uno que trajo esperanza tanto a viejos como a jóvenes, así como a gran parte de la diáspora de ese país, uno conformado por la formula Nayib Bukele, como presidente y el académico Félix Ulloa como vicepresidente de la República.

Mucho ha pasado desde dicha transición y los ojos de la comunidad internacional aún se mantienen atentos al desarrollo de lo que algunos llaman una nueva forma de hacer política y de lo que otros todavía prefieren darle “tiempo al tiempo” para ver cuál será el desenlace de este gobierno.

Los salvadoreños representan la comunidad inmigrante más grande del área DMV (Washington,D.C., Maryland y Virginia) y en este mes de marzo tendrán la oportunidad de conocer la visión del gobierno del Presidente Bukele a través de una fuente de primera mano, el Vicepresidente Dr. FeliX Ulloa.

El lunes 16 de marzo, el NYU Brademas Center y la Universidad de Nueva York (NYU Washington, DC), organizarán una discusión titulada “El Salvador’s New Vision for a Prosperous Future: A Conversation with Vice President Félix Ulloa” en la cual el Vicepresidente tendrá un diálogo con el estratega político y columnista de El Siglo Geovanny Vicente Romero. El moderador Vicente Romero ha venido destacándose en la comunidad latina y la diáspora dominicana en los Estados Unidos y modera los conversaciones de alto nivel de la iniciativa #DCDialogues de la Universidad de Nueva York en su campus de D.C.

El vicepresidente Félix Ulloa discutirá las transformaciones históricas que tienen lugar en El Salvador en las áreas de desarrollo económico, seguridad y compromiso político después de las elecciones de 2019. La reputación de El Salvador está mejorando rápidamente desde aquella imagen de una nación centroamericana plagada de corrupción, violencia y salidas masivas de migrantes a ser conocida como uno de los destinos emergentes de inversión y turismo, con un gobierno centrado en las personas que brinda nuevas esperanzas a sus ciudadanos y un compromiso incomparable que se manifiesta a través de las redes sociales.

Datos

Lugar: Abramson Family Auditorium

NYU Washington, DC. 1307 L St NW,Washington, DC 20005

Día: Lunes, 16 de marzo

12:30 PM Las puertas se abren

1:00 PM El programa empieza

2:30 PM El programa termina

Este evento fue recomendado por Princeton University en su portal. La asistencia es gratuita y requiere del registro en la página de NYU-DC, hacer clic aquí en RSVP.

