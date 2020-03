Precios fijos y la dejadez de los productores

Relatividades Perspectivas

Para el cardamomo y muchos productos más: los compradores fijan precios, en lugar de que la ley de oferta y demanda, los fije mediante balance entre costos de producción, solicitud o intención de compra del producto.

¿Por qué sucede esto? Porque no es el productor, quien define precios de lo que produce, según costos de producción y factores influyentes según circunstancias.

Comprador ignorante acerca de precios: ¿a cuánto quiere vender?… Mientras que el vendedor pregunta a su vez: ¿a cuánto quiere comprar?. Intermediario justo, ante la incapacidad de ambos de nombrar un precio: «acá esta el numero del comprador», «acá esta el numero del vendedor»… «negocien ustedes, a mí no me involucren más».

A productores: «deben mejorar o al menos, tener control sobre calidad, volúmenes de producción, recursos como transporte, herramientas, maquinaria, personal capacitado, entre otros».

Respuesta de los productores: … No, es que asi lo hacían nuestros abuelos… Entonces, nosotros, para mantener la tradición y el legado de la sabiduría y cultura, también lo hacemos así (herramientas arcaicas, maquinaria «artesanal», personal de donde venga…).

¿De quién es la culpa? Del comprador que posee el capital para comprar y que fija precios… Al no recibir siquiera una noción de precios por parte del productor según los costos, calidad, etc. Del producto.

Los compradores son oligarcas que buscan aprovecharse de nosotros, porque ellos ponen precios según su conveniencia, afirman los productores. Sin embargo, no accionan ni muestran intenciones para lograr calidad y precios competitivos.

¿Que puede hacer un comprador… Si los productores no le dan precios? … Fijar un precio, que obviamente es según su beneficio.

Los productores se quejan debido a que los precios que los compradores fijan, no son justos para ellos… Pero no hacen algo para tomar el control de los precios de lo que producen. Más bien, buscan guiarse por precios «que alguien les diga» (entre esto, compradores), porque no tienen idea sobre como definir un precio. No poseen conocimientos sobre costos de producción, sobre oferta y demanda, etc. Ellos solamente producen y buscan que alguien compre lo que produjeron, sin más procesos involucrados.

En resumen: la culpa es de la falta de conocimiento en los productores, pues al no tener idea del valor de sus productos, los venden al precio «que alguien les diga».

Antes de que algún lector diga: «que los productores hagan lo mismo que los compradores: que fijen precios según su conveniencia», aclaro que eso tampoco es justo… Y no solamente no es justo, sino que causaría desinterés en cuanto a compra de sus productos (poca gente o nadie, les compraría, puesto que ante precios injustos, los compradores buscarán nuevos productores… Y siempre habrá alguien que por la presión de no vender y por la presión de que sus productos se pudren o se devalúan, cederá y venderá a menor precio).

¿Solución?

Considero que una idea plausible sería que los productores formaran asociaciones entre si, para lograr standards de calidad, costos, etc. Similares y así, ofrecer los productos, a precios similares con base en oferta y demanda (datos de costos y procesos de producción, y datos de intención de compra de sus productos) con variaciones únicamente según circunstancias y factores influyentes en cada caso. De esa manera, considero que las ventas serian a manera de cooperativa en la que cada miembro recibe ganancias según los volúmenes de producto que aporta a la entidad.

Pero… Esa utopía es muy difícil de tornar en realidad, puesto que las personas siempre pelean por sucesos y conceptos que de hecho si son motivo de conflictos, tales como: estrategias de venta, estrategias de mejoramiento de calidad, selección de transportes, ideas sobre diversificación de productos, entre otros.

Así que, solo quedaría la solución mediante creación de una bolsa de valores donde los productores puedan conocer precios, standards de calidad, volúmenes de ventas, etc. Para al menos poder comparar sus productos con los de otros y analizar motivaciones de la demanda ver: https://qdyrx.com/2020/01/25/aclaraciones-sobre-mis-publicaciones-acerca-de-moneda-y-tecnologia-por-spiritus-umbrarum/

