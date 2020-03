Siempre debes volar en lo más alto

Rincón Poético

Coincidir en esta vida y en estos tiempos con personas que nos contagien de arte e inspiración a través de una sincera sonrisa, honestamente es un privilegio irrepetible. Lilia Molina Fernández (nació el miércoles 9 de marzo de 1960 en Chihuahua, México). Es emprendedora, escritora y poeta, (el 9 de marzo cumplió 60 años). Felicidades poetisa, a través de estas históricas líneas reciba mis más sinceras felicitaciones en este día tan especial, que hoy y siempre te inundes de lo excelso que posee el universo.

Hace unos pocos días Molina me comentó sobre los temas que escribe: “me gusta escribir al amor pero en ocasiones, me gusta también escribir sobre la tristeza, a la soledad, a la vida, todos esos temas según mi estado de ánimo, no me concentro en uno en especial, lo que si te puedo decir es que las mayorías de mis poemas están inspirando al amor de pareja, a un amor soñador, a un amor que creo que no existe… es una conjugación de sentimientos, no puedo decirte cual es el que describo más”.

Sus caídas han sido múltiples pero con gran éxito ha tenido el valor y paciencia suficiente para levantarse y continuar construyendo su misión en este mundo, si ella escribiera un libro sobre esas 6 décadas que ha vivido, sin titubeo lo bautizaría; “LIMPIANDO EL POLVO DE MIS ALAS” ¿Por qué ese título? A través de un audio de WhatsApp Lilia responde: -“Pues yo lo considero hablando de mi persona, que siempre tuve alas pero yo nunca me di cuenta de ello hasta que las circunstancias de la vida me pusieron en el precipicio y, ¿qué es lo que hice? Tuve que aprender a volar, extendí mis alas y volé, eso sería para mí extraordinario que las demás personas; mujeres, hombres pudieran utilizar sus alas y volar, volar en lo más alto esa sería la razón del título”.

La poesía ha sido su “salvación”

Para ella la poesía significa muchas cosas, en una conversación a través de videollamada explica en síntesis: “para mí la poesía significa; sacar dentro de mí, todos esos pensamientos, todas esas razones de vivir, todas esas formas de expresar el amor, la tristeza, el dolor, es una catarsis tremenda, escribir es llenarme de espiritualidad, es llenarme de cosas hermosas del amor, del sentimiento hermoso, es poder compartir mi sentir, expresar en cada verso lo que estoy sintiendo en ese momento lo que percibo en la demás gente, en los míos, en los amigos, en la gente que me rodea en eso me inspiro, así que la poesía me llena todo, ahora que escribo me doy cuenta que cuanto tiempo pasé sin hacer esto que me inunda de alegría, así es que ¡uyyy viva la poesía!”.

Se ha demostrado que los genios en sus días más oscuros lograron sus máximos logros, y si cada uno analiza su vida sin importar los años que tiene hoy, se dará cuenta que en los días que estuvo al borde de numerosos inconvenientes obtuvo sus mejores resultados. Esta romántica poeta en la secundaria descubrió su talento literario pero confiesa que: “era una persona que me enamoraba de cada escrito que leía y me fui incursionando en la declamación, en hacer grupos corales en estar siempre escribiendo cosas que nunca atesoré, no tengo nada de esos tiempos, pero ya en las circunstancias de la vida ya cuando mis hijos se fueron casando, después perdí a mi esposo en un accidente trágico, es cuándo tuve que retomar mi vida, entonces la poesía para mi fue una tablita de salvación fue esa tablita que me está llevando a amar mi día a día, la poesía la he venido tomando en éstos últimos 5 años como algo cotidiano, como algo mío”.

Ejemplo de personas exitosas después de 60 años

Para tener éxito en la vida no importa la edad, innumerables personajes de la historia, han hecho historia después de los 60 años, por mencionar algunos ejemplos: Winston Churchill, se convirtió en Primer Ministro del Reino Unido a los 66 años. Nelson Mandela se convirtió en Presidente de Sudáfrica a los 76 años. John B. Goodenough a los 97 años ganó el Premio Nobel de Química, (2019). Ida Vitale a los 95 años fue galardonada con el prestigioso Premio Cervantes (2018). Violeta Barrios de Chamorro a los 61 años se convirtió en la primera mujer presidenta electa en América. Frank McCourt se convirtió en famoso escritor a los 66 años cuando publicó su novela “Las cenizas de Ángela” (1996), obra autobiográfica, por la que fue galardonado con el Premio Pulitzer y Donald Trump a los 70 años se convirtió en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Lea más del autor: