¿Por qué Guatemala está, cómo está?

Hablemos de Economía

Por qué estamos como estamos en Guatemala. Somos un país con 17 millones 263 mil habitantes y con un índice de 139 habitantes por Km², con apenas 44 mil policías nacionales y 36,000 guardias privados para cubrir un territorio de 108,889 Km², lo que nos indica que hay 1 policía por cada Km² por eso los altos índices de inseguridad y si además le añadimos que ese uno sea corrupto, peor todavía ; Por otra parte tenemos 144 mil docentes en todo el país y 3,784 escuelas en todo el territorio nacional; contamos con 14,824 médicos hasta la fecha o sea que hay un médico por cada 348 habitantes, los cuales el 72% está concentrado solo en la capital y con apenas 5,700 bomberos y 131 estaciones de Bomberos voluntarios para cubrir las emergencias dadas por la violencia e inseguridad del país, de los cuales 544 laboran de forma permanente y 4,256 pertenecen a la guardia voluntaria.

Y si a todo eso le sumamos un PIB de 3.4% anual en el cual crecemos poblacionalmente, pero nunca económicamente y cuyo PIB Per Cápita es de $ 1,122.00 dls. anuales por habitante que no son suficiente para cubrir las necesidades básicas insatisfechas, que es la razón por la cual estamos mal económicamente; Y si a todo esto, le agregamos una tasa de analfabetismo de un 12.31% y que un 42% de los 17 millones 263 mil habitantes en Guatemala son indígenas descendientes de los mayas, afectados por altos índices de pobreza que alcanza hasta un 75% en muchas comunidades, entonces los problemas se incrementan aún más; pero eso sí, tenemos 27 partidos políticos con hambre de poder para llegar al ejecutivo cada 4 años sin conocer el número de integrantes que conforman cada partido. He allí entonces, por el cual ahora comprenderemos mejor nuestra precaria situación. Por cierto, dichos datos provienen de fuentes de información como publinews.gt, plazarepublica.com.gt, datosmacro.com, prensa libre, el periódico y la hora de Guatemala años 2018-2019.

