Consideraciones sobre el Coronavirus

Políticamente Incorrecta

Ante lo que nos bombardean todo el día los medios, lo que alegan los políticos, y lo que circula en redes sociales, creo importante tomarse un momento para analizar con el cerebro, sin apasionamientos, hígado o corazón, cómo está el tema. Obvio, no se puede tomar a la ligera, se debe actuar, seguir desarrollando la vacuna, los medicamentos para aliviar a los enfermos, etc. Varias personas muy cercanas a mí han viajado a Europa y USA en las últimas 4 semanas, fortalecieron sus sistemas inmunológicos, llevaban con qué desinfectar hasta el asiento del avión, y volvieron perfectamente bien. Lavarse las manos es clave, cómo lo es mantener la calma.

China tiene una población de 1.395.380.000 y tienen aproximadamente 81 mil diagnosticados, 3,169 muertos y 62,793 recuperados. Es decir, menos del 1% de la población china está afectada. Y es, el que peor está. Irán tiene 9,000 diagnosticados, 291 muertos y 2,731 recuperados, en una población de 82,360,000 millones de habitantes. O sea, menos del 1% afectados. Italia, en un país con más de 60 millones de habitantes, tiene 12,462 casos diagnosticados, lleva 827 muertos y 724 recuperados. De nuevo, menos del 1% de la población. Las cifras oscilan, pero no en porcentajes significativos. Y los fallecidos son casi todos personas de avanzada edad, con sistemas respiratorios frágiles.

La influenza, sólo en Estados Unidos, durante el invierno 2019-2020 lleva entre 34 y 49 MILLONES de enfermos, y entre 20 MIL y 52 MIL fallecidos. Le ruego lea dos veces las cifras del coronavirus, y las de la influenza. Se trata de tomar precauciones, sin entrar en pánico.

¿Porqué es importante entender estas cifras? Porque hay que usar el sentido común, que sé que es escaso pero aún existe, antes de entrar en pánico. En un mundo ideal, los gobiernos reaccionarían con lógica (uso de termómetros en puntos de ingreso al país, cuarentena en su lugar de residencia, por ejemplo). Les recomiendo este vídeo en español de un médico italiano que está en la “zona cero” https://www.youtube.com/watch?v=7K5jFb6B__g

Los gobiernos están cerrando las fronteras más que nada como respuesta al pánico generalizado por lo que los medios nos venden, y porque este tema se ha convertido en un arma política en todos lados menos Irán y China. Todos los partidos de oposición critican a sus respectivos gobiernos, se rehusan a trabajar en conjunto dejando de lado sus mezquindades políticas, usan el tema como arma política. Triste, patético, pero cierto. Ejemplo perfecto de esta conducta obtusa, los Demócratas.

Es verdad que el virus es fuerte, muta rápidamente, no hay vacuna aún, pero ya se está trabajando. Pero no es SARS, ni ébola, que son mucho más agresivas. Muchos han especulado ¿qué está detrás de liberar este virus?. Quizás otro control poblacional en China, recordemos que tiraban a las recién nacidas en pozos para controlar el crecimiento de la población. Sería bueno no dejar entrar a las activistas de ONGs que vienen de fuera, porque esa gente sí puede contagiar a nuestra población indígena, que de otra forma, no tiene por dónde entrar en contacto con portadores europeos o estadounidenses.

Y para mientras, que están haciendo a la economía mundial, y no digamos cómo afectará a Guatemala. Las navieras del mundo están en una crisis terrible y con ellas, la industria turística, el comercio internacional. Ha dejado de manifiesto la importancia de no poner todos los huevos en la misma canasta, cómo hicimos con “la canasta” china. Para el 1 de marzo, el impacto en el flujo marítimo reporta una pérdida de 1.9 Billones de dólares a nivel mundial, sólo para las navieras. Recordemos que esta cifra hay que sumarle el impacto a las familias que dependen de sus parientes que trabajan en los buques, a las ligadas a los puertos, a las que dependen de los transportistas, a los hoteles, restaurantes, comercio enfocado al turismo, a las divisas que reciben las naciones, etcétera. https://www.seatrade-maritime.com/containers/coronavirus-impact-container-shipping-grows-albeit-slower-pace

Sólo en los Estados Unidos, más de 650 mil familias dependen directamente de la industria naviera, y contribuye con más de $154 millones a su cadena productiva. La Organización Marítima Internacional ha determinado que hay 50 mil buques mercantes registrados en más de 150 países, que mueven más del 90% del comercio mundial. Asimismo, la OMI señala que el 58% de los oficiales de la flota mundial sobrepasan los 55 años.

En la industria turística, el impacto es el peor en 18 años. Los precios han caído al punto que un boleto de New York a Miami ahora cueste los mismos $51 que cuesta el taxi del aeropuerto JFK a la Isla de Manhattan, o irse a París por menos de $278.

Está afectando adversamente el precio del petróleo, por temas de transporte y cierre de fronteras. Y la gente paniquea y acapara desde la A a la Z pensando que es el fin de los tiempos. Todo esto significa que si usted quiere comprar algo barato, hecho en la China, o pagará más caro, o no lo encontrará. Lo mismo con todos los productos que ingresan por vía marítima o aérea.

Italia suspendió el pago de impuestos e inyectará 3,600 millones de Euros en su economía para mitigar las pérdidas que está sufriendo. Estimaciones de economistas italianos dicen que si se alarga la crisis el impacto negativo podría ser de 7,000 millones de Euros en pérdidas.

Lo que me pregunto es, además de las industrias productoras de desinfectantes, mascarillas, jabón, alcohol, papel higiénico y similares, ¿quién gana con quebrar la economía mundial? Debieran estar en auge las productoras de jengibre, fruta, ajo, jengibre y todo lo que fortalece el sistema inmunológico de la población. El mundo sigue siendo reactivo, y quienes toman decisiones o tienen agendas políticas, o son influenciables por CNN etc como cualquier persona.

Lea más de la autora: