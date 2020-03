Economía basada en especulaciones

Relatividades Perspectivas

¿No les parece triste y riesgoso, que la economía mundial aumente o disminuya, no por solamente productividad, oferta y demanda, y otros factores económicos, sino también por rumores, especulaciones, sucesos políticos y sociales?

La economía está sujeta a la sociedad y la política, es una ciencia social; Muta según factores sociales. Pero, resulta risible que rumores o especulaciones causen efectos drásticos en ella.

Reservas han inyectado capitales para maquillar la debacle económica de los países. Se detuvieron. El solo rumor de reunión de g7 y bancos, hizo subir a las bolsas de valores en 5 puntos. Pronto, volvieron a caer. Luego, subieron… No por productividad, etc. Sino porque… Las reservas volvieron a inyectar capitales y los bancos bajaron los tipos de interés.

Parece que no hay más opción que continuar inyecciones de capitales para aparentar un auge o al menos, estabilidad económica.

Lo más triste es que las masas de «personas», al ignorar conceptos sobre economía, creen que esas «subidas» son reales… A pesar de que ya han visto cómo decae todo otra vez rápidamente.

Perdón: dije que han visto. No es así. La mayoría solamente se guía por ánimos / estados emocionales provenientes de otros ignorantes en esencia económica. Y lo peor es que no comprenden que estos maquillajes y apariencias, lo que hacen no es rescatar a la economía, sino que causan más efectos de inflación debido al capital muerto creado sin bases, solo para aparentar estabilidad.

Los economistas han quedado perplejos acerca de cómo los escasos rebotes y subidas, desaparecen fugazmente. … Pocos mencionan el trasfondo de las milagrosas subidas y correcciones.

Y es que a un economista o a un trader, lo que le es de interés, es su ganancia. En el primer caso: al economista solamente le interesa percibir subidas / correcciones / patrones abc. No le interesa como o por que suceden. En el segundo caso: al trader únicamente le interesa vender. Tampoco le interesa la procedencia de las subidas / correcciones.

Mientras: millones de «personas» directamente partícipes en economía mediante comercio / emprendimiento, que ignoran cómo funciona la economía, aplauden los sucesos, sin comprender qué sucede realmente.

Cuando todo colapse, cuando decidan dejar de hacer creer a las masas que todo se soluciona, mientras esas masas están siendo en realidad dañadas con las acciones realizadas para lograr estabilidad ilusoria o auge ilusorio, el conocimiento llegará a las masas a manera de un fuerte golpe.

Para detalles y para debates, ver: https://qdyrx.com/2020/03/04/economia-basada-en-especulaciones-por-spiritus-umbrarum/

