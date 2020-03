¡España está en cuarentena por COVID-19!

Las Crónicas de Osiris

Se suspenden las fallas en Valencia España:

“Solo dos guerras pudieron con las Fallas”

La declaración de la guerra de Cuba y la Guerra Civil española llevaron a suspender las Fallas en Valencia. Aunque la primera referencia documentada de las Fallas se remonta a 1774, no es hasta 74 años después cuando se pueden encontrar publicaciones continuadas sobre la fiesta Josefina. En 1896, el gobernador civil de Valencia declaró el estado de guerra por el enfrentamiento bélico de España con los Estados Unidos en la conocida como guerra de Cuba y “se decidió no celebrar las Fallas a dos días de su inicio”. Esto supuso “la primera suspensión de las Fallas”. También se suspendieron las fiestas durante los años 1937, 1938 y 1939 con motivo de la Guerra Civil española. Las de 1936 se celebraron sin problema, pues el alzamiento se produjo el 17 de julio.

Sin embargo, la primera vez que se tiene referencia de que los monumentos falleros no se plantaron fue en 1886. Tras estos momentos históricos, Valencia no ha vuelto a vivir un año sin Fallas aunque sí ha suspendido actos concretos, especialmente por adversidades meteorológicas u otros sucesos.

-Desde la guerra civil no veíamos ocurrir un suceso de tal índole- exclaman los valencianos, desconsolados.

“Es evidente que ya existe el temor en las familias reales los cuales ya están suspendiendo eventos por miedo a ser contagiados”

El miedo ha aumentado no solo en España. Un miedo que ya ha llegado al seno mismo de la familia real británica, que también están expuestos a un posible contagio, tras el viaje que Zara Phillips, hija de la princesa Ana y nieta de la Reina Isabel II ha realizado al norte de Italia, uno de los grandes focos de infección de coronavirus en Europa. Tal revuelo se ha generado ante el miedo a que Zara Phillips y su marido hayan podido traer el coronavirus al Reino Unido, que incluso desde su gabinete han tenido que dar explicaciones. Confirman su estancia en la localidad de Bornio, en la zona de los Alpes que está en Lombardía, una de las regiones más afectadas por el coronavirus italiano. No obstante, aseguran que no han tenido que permanecer en cuarentena ni aislamiento preventivo al no haber presentado ningún tipo de síntomas de contagio, por lo que consideran que se han seguido los protocolos marcados por el gobierno británico como cualquier ciudadano.

El Govern ha decidido este jueves suspender todas las competiciones deportivas interinsulares en Baleares hasta el próximo 25 de marzo ante la crisis del coronavirus, según ha informado la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes en un comunicado.

Han asegurado que la dirección general de Deportes y los responsables de Salud Pública «siguen estudiando otras posibles medidas restrictivas de cara a otras competiciones». Desde la Consellería señalaron que se ha tomado esta decisión «siguiendo las recomendaciones de Salud Pública que sugiere evitar viajes que no sean estrictamente necesarios». En este sentido, la dirección general de Deportes ha comunicado a todas las federaciones del deporte balear que asumirá todos los gastos de los viajes. Asimismo, ha lamentado «las molestias generadas» y ha solicitado «comprensión» en estos momentos de «cambios en la evolución de la propagación del virus».

“Los platos de televisión española se están quedando sin público”

Las personas paralizadas ante el miedo se atienen a realizar grandes compras de comida en los supermercados y permanecer el mayor tiempo posible en casa, viviendo una cuarentena impuesta por el temor de este terrible virus, que esta afectando a nivel psicológico a la población. El gobierno español advierte mediante los medios de difusión que no escasearán los recursos en ninguna circunstancia. Pero ya están escaseando, es visible como las estanterías de los supermercados se están quedando vacías. “Incluso los platos de televisión Española se están quedando sin público” ¡Que triste realidad!

¿Como subsistirán los locales y negocio, tras la cancelación de tantos vuelos a turistas?

Todos nos preguntamos en nuestros hogares ¿cómo subsistirán los locales y negocios, tras la cancelación de tantos vuelos a turistas? ¿qué harán los nuevos inversores hoteleros, empresarios para sacar a flote sus negocios? La hotelería cifra en un 97% la afectación en los establecimientos por el coronavirus. Hoteleros de España advierte que la sensación general en el sector pasa por un empeoramiento: «La situación se va a complicar en un futuro» La organización hotelera advierte que hasta el momento la restauración ha notado una bajada de afluencia de gente de entre un 5 y un 15%, tanto de público nacional como extranjero. El consumo de este tipo de establecimientos se debe tanto a consumidores locales como a turistas que se convierten en clientes durante la estancia.

“ Las agencias de viajes exigen a Pedro Sánchez que el Gobierno pague las pérdidas por el coronavirus «

Las medidas adoptadas podrían suponer otro shock para los establecimientos, puesto que la bajada de la afluencia podría sobrepasar el 20% según explica Hoteleros de España. El gobierno ya ha tomado algunas medidas serias para minimizar los contagios. Algunas comunidades autónomas como Madrid, País Vasco, La Rioja, Cataluña o la Comunidad Valenciana ya han suspendido actos multitudinarios para frenar la expansión del virus.

“Medidas de impacto”

El ejecutivo de Pedro Sánchez ha suspendido los vuelos directos con Italia para minimizar el contacto de España con el principal foco de contagio de Europa. El gobierno ha suspendido también los viajes del Imserso para personas de la tercera edad, y recomienda el uso del teletrabajo como una fórmula para minimizar la exposición por contagio.

Madrid, Álava (País Vasco) y La Rioja son los tres principales focos de la enfermedad, con casos significativos también en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las tres regiones con más infectados han tomado medidas drásticas como la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, el cierre de cines y teatros y la limitación de concentraciones en el espacio público.

Cataluña por su parte ha prohibido las concentraciones de más de 1.000 personas y ha limitado los aforos de los eventos realizados a un tercio de la capacidad del recinto donde se vaya a llevar a cabo. El coronavirus también ha obligado a la Comunidad Valenciana a suspender las Fallas, lo cual les comentaba antes, al principio del articulo; las fallas son las fiestas más grandes de la ciudad de Valencia, y la Magdalena de Castellón. Se preparan estas fiestas aproximadamente un año antes de su conmemoración con mucho cuidado, amor y esmero. La gente linda de Valencia está triste ante tal suceso.

Yo me pregunto, desde mi percepción ¿como es posible que siendo Asia la cuna de la civilización, tengan hábitos alimentarios en su dieta tan extraños? ¿Murciélago? ¿en serio? ¿Gato? ¿Perro? Etc.

¡Ahí lo dejo!

Ojalá mis queridos lectores todo se solucione pronto y podamos continuar con nuestras rutinas diarias, ahora sí, hagamos un punto de inflexión en como los seres humanos estamos contaminando y dañando el planeta. Y la verdadera realidad es que, este mundo tal y como lo conocemos durara más que nuestros cuerpos sobre la faz de la tierra; como sigamos mostrando tan poco amor por la madre naturaleza, porque el mar, el cielo y la bella tierra jamás dejaran de ser, dejará de ser antes el hombre, si continuamos mal cuidando de esta forma nuestro planeta y todo lo que consumimos proviene de él.

