Sin misiles ni tanques, el mundo en jaque

Relaciones Internacionales

Sin tanquetas ni militares, ni misiles ni portaaviones estamos frente a una problemática de carácter global de la cual se vislumbra en el corto plazo una solución, el COVID-19 ha hecho tambalear al mundo logrando que la economía se resquebraje. De acuerdo al comunicado oficial de la Organización Mundial de la Salud con fecha 11 de Marzo, el Doctor Tedros quien funge como Director General de dicha organización multilateral ya estamos sumergidos en una pandemia. Esto es sumamente grave.

“La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación de la enfermedad como la grave inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 pueda caracterizarse como una pandemia” así dijo el Doctor Tedros Adhanom.

Ahora bien, no pretendo que después de leer este artículo ustedes salgan corriendo en pánico a alguna farmacia y supermercado logrando sobreabastecerse, no, dado que esto no colabora para nada a disminuir esta pandemia sino que todo lo contrario porque en esta coyuntura de aflicciones, fake news y desánimo lo que podemos lograr es que personas con salud delicada como diabetes, hipertensión o riesgos de infartos ocasionemos algún hecho lamentable.

La sociedad debe ser bastante responsable en seguir recomendaciones de organizaciones multilaterales como la OMS además de sus Secretarías o Ministerios de Salud, no hay cura en este momento y de acuerdo a especialistas este año nadie la va a poder tener. En un inicio cuando el brote comenzaba tuve la esperanza que por ser clima tropical donde vivimos- Centroamérica- aquí no vendría dicha epidemia en ese momento, estaba equivocado y ha sido una falsa esperanza. En una conferencia de prensa de dicha organización como que fue elaborada directamente a mí dijeron que aferrarse a eso era una falsa esperanza, que estamos frente a algo desconocido y sin precedentes.

La imagen más impactante que tengo de esta emergencia mundial es la del Viceministro de Salud de Irán cuando salió a dar una conferencia en medio de una congestión nasal y un rostro demacrado, Irán no previno a tiempo dicha pandemia. América siendo un continente tan codiciado por europeos y asiáticos no se salvó de esta tormenta invisible, se veía venir. No es que sea mi país pero El Salvador fue el primer país en el continente en tomar medidas de emergencia, muchos hasta el momento han tomado como broma lo que se ha realizado, no obstante hemos prevenido mucho.

Esta generación en la que estamos, se enfrenta a algo desconocido pero lo que debe prevalecer es la calma, no dejarse llevar por las noticias falsas que circulan en redes sociales. Mencionado lo anterior es necesario mantenerse a diario actualizado con los boletines oficiales de la OMS y OPS, simultáneamente con las autoridades locales de su país. Lo más recomendable de todo esto: no viajar si no es sumamente necesario y postergar reuniones públicas.

Lea más del autor: