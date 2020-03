La emergencia y la responsabilidad ciudadana

Barataria

El señor Presidente Alejandro Giammattei, declaró la Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 previendo que se lograría paliar la crisis que se avecina. El día viernes 13 de Marzo se confirmó la presencia de la enfermedad con la entrada al país de una persona infectada se retrasara lo más que pudiere. En las actuales circunstancias deberá prevalecer principalmente la cordura, la sensatez y la calma a efecto de poder cumplir con las disposiciones de las autoridades en relación a la forma en que se deben cumplir los protocolos indicados.

Pocas veces en la historia de las naciones existen eventos que pueden unir tan fuerte a los países como cuando hay una emergencia, el peligro de una calamidad o una catástrofe. Lamentablemente es así, es decir que ante el peligro inminente el lado más humano de las personas se manifiesta de una manera precisa de tal suerte que pensamos en colaborar, ayudar y se desprende de nosotros aquel lado egoísta que muchas veces nos lleva a las confrontaciones sin sentido.

Es por ello que hoy día debemos de tener un sentimiento de unidad y sobre todo, debemos de tener un sentimiento de responsabilidad para hacer nuestra parte y con ello contribuir a frenar la pandemia del COVID-19 en Guatemala. Como parte de esa responsabilidad ciudadana debemos de buscar contribuir con cosas sencillas pero importantes desde nuestra propia individualidad. Estas cosas tales como utilizar las normas básicas de higiene: Lavarse las manos correctamente, estornudar utilizando una toalla desechable o con la parte interna del codo, evitar los saludos con beso o abrazos son parte de la responsabilidad ciudadana para contener la epidemia aquí en Guatemala.

Por otro lado las recomendaciones básicas son importantes: Quedarse en casa si no tenemos necesidad de salir, evitar reuniones, evitar salir a cines, centros comerciales, restaurantes y otros lugares de reunión son parte importante de nuestra responsabilidad ciudadana. Entender que no se nos están dando vacaciones es crucial ya que aprovechar que no hayan clases para nuestros hijos o que no tengamos clases en la Universidad y por ello vamos a estar saliendo, puede ser contraproducente porque literalmente “salimos a pescar el virus” y contagiándonos podemos contagiar a muchos más como ocurrió en algunos países europeos que se consideraron la suspensión de actividades como un momento para salir de paseo.

Estos primeros días a partir de hoy, como las dos semanas siguientes son cruciales para controlar el Covid-19, depende mucho de nosotros, de nuestra responsabilidad social. Hay muchas actividades que deberán suspenderse puesto que no pueden existir eventos públicos con más de 100 personas aunque idealmente se debería evitar cualquier evento, es decir que hay que evitar este tipo de reuniones, así como las ferias patronales, los eventos religiosos como procesiones católicas o servicios religiosos de cualquier culto, ya que lo que se busca es precisamente contener la propagación de esta enfermedad. Serán días críticos, quizá no nos guste, pero también debemos de considerar que hay una responsabilidad social que nos corresponde y por ello debemos acatar todas las disposiciones que se han dictado para evitar que seamos contagiados de la enfermedad y contagiar a otros también.

Como guatemaltecos, debemos unirnos y ser responsables para que podamos salir de esta crisis y mantenernos como un país con menos daño. No tenemos un sistema de salud del cual podamos sentirnos orgullosos, ya que existen muchas carencias y todo ello por la corrupción de quienes no les importa la vida de los guatemaltecos sino llenarse los bolsillos del dinero del pueblo y que esperamos pacientemente que el actual gobierno combata sin miramiento. Sin embargo, podemos ser aquellos ciudadanos responsables de cumplir con nuestro deber y responsabilidad para con nosotros, nuestras familias y nuestros conciudadanos y cumplir responsablemente las indicaciones que se nos han proporcionado para que podamos evitar el contagio y de esta manera poder lograr un impacto menor que el que tememos. Hay un compromiso con nuestro país, como ciudadanos responsables debemos de cumplirlo a cabalidad, porque por medio de esto están muchas vidas humanas que podemos salvar si tan solo somos responsables socialmente.

