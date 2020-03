Del caos a la gratitud…Solo hay un paso

Cocina Al Desnudo

Día 1 de la cuarentena

Buenos días mis queridos lectores de #CocinaAlDesnudo, como sabrán escribo normalmente mi columna los sábados, de una a cuatro veces al mes. Algunos meses escribo mucho, otros tantos poco. HOY he sentido el impulso de estar en esta cuarentena día a día cerca muy cerca de cada uno de Uds. Hoy alimentaré tu alma con pensamientos y emociones positivas; pues es menester alimentarnos por dentro, durante muchos años he alimentado la vista, el olfato y el gusto de mis comensales. HOY me toca alimentarles el alma y decirles NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA, pensando y sintiendo positivo el caos y golpes de coronavirus será poco en nuestra amada tierra del quetzal. Asi como el ave fénix resurge de en medio de las cenizas, así resurgirá mi Guate amada más fuerte, más digna, más grande más Unida.

Somos lo que pensamos.

El día de ayer me sorprendí, pues recordé una frase maravillosa que decía mi madre:

El Amor y Fe en las Obras se ve.

Ten PAZ, Dios, el Universo se ocuparán de nosotros y así como pasó en algunas historias anteriores como el meteorito en tiempo de los dinosaurios, la peste En la Edad Media o las grandes guerras de la humanidad; saldremos adelante victoriosos, felices y más conscientes de ser agradecidos por las cosas más caras que una buena vida puede tener.

En algún momento estúpido de mi vida pensé que el más rico era aquel que tenía más carros de lujo, más joyas, más viajes, más comodidades. Y al final del día SOMOS MAS RICOS, cuando coleccionamos momentos memorables, cuando ayudamos al prójimo, cuando compartimos, cuando somos agentes de cambio. Cuando somos la voz de quienes no tienen vos, cuando disfrutamos de las personas que amamos, PRINCIPALMENTE DE NOSOTROS MISMOS, aprendiéndonos a conocer auténticamente, sintiéndonos muy orgullosos de quienes somos. Pues somos únicos e irrepetibles, estamos aquí cada cual para cumplir con una misión de vida.

¿Religión o conexión con Dios?

Creo sin temor a equivocarme (basado en mi experiencia personal) que prefiero la segunda opcion a la primera. Pues la religión alguna veces es restricción y culpa, acompañada de PIEDAD, y la segunda opcion es curiosidad acompañada de LIBERTAD lo cual nos da desarrollo de conciencia. La segunda puede engendrar la primera. Pero la religión sin Conexión es una máscara árida sin frutos de Paz y tranquilidad.

Ayer Después de algunas llamadas para ver cómo estaban personas que amo. Me di cuenta que es impresionante como cuando comienza a crearse un caos a nivel mundial por esta pandemia del coronavirus. Podemos darnos cuenta que lo que nos da fuerza interior es estar conectados con LA LUZ, nuestros pensamientos generan sentimientos y nuestros sentimientos generan acciones.

Por ello más importante que profesar alguna religión, (lo cual respeto) es más importante tener un tesoro interior del cual pueda sacar fortaleza, paz, alegría, concordia, armonía y solidaridad eso en resumen, se llama AMOR.

Pareciera que estamos viviendo una película de zombies después de un ataque de virus. Donde los sobrevivientes más fuertes empezamos El de Nuevo Orden Mundial.

Al cambiar las creencias internas cambia lo que están viendo nuestros ojos externos.

PLACER SIN CULPA

Desde hace cuánto no te tumbas en un sofá a descansar, o a leer un libro interesante o terminar de ver una serie de Netflix que tenías ganas de visualizar. Es momento de darte pequeños placeres sin culpa para poderte llenar de ánimo y alegría para incrementar las defensas y tener un sistema inmunológico fuerte. Que tal beber una copa de Champagne en martes, comer un chocolate o simplemente meterte a tu Tina mientras escuchas la música tu predilección en esta cuarentena se vale consentirte a ti mismo. Que tal 0 estrés, hacer una lección de cocina en familia para la cena, hacer un desayuno sorpresa en la cama o simplemente dormir como osos perezosos un poco más de la cuenta, si es así desde cuando no haces una guerra de cosquillas o almohadazos para poder Elevar tu nivel inmunológico al reír y gozar. Disfruta de ti mismo en estos días y conocerte más. SE TU MISMO.

¿Qué es Real?

Decía, mi madre Clarisse de Quintana Y Moreno: NADA ES VERDAD, NADA ES MENTIRA. TODO DEPENDE DEL COLOR DEL CRISTRAL ATRAVES DEL QUE SE MIRA. Asi que quiero ver en esta cuarentena, como me quiero sentir. ESO DEPENDE UNICAMENTE DE MI MISMO…

Realidad objetiva=verdad

Subjetiva=la crea mi pensamiento, mi sentir

Lo que veo vs lo que está ahí

Mi manera de verlo es lo que me hace daño.

Podemos ver un caos, muertos, desplome de la economía o darnos cuenta de que estamos toda la raza humana más solidaria, más expectante y más unida que nunca antes. Veamos a los españoles e italianos cantar en sus balcones, veamos la contaminación atmosférica decrecer, veamos el mar de los canales de Venecia regresar a ser de un color turquesa espectacular como el mar alrededor de Capri.

Te invito a que por voluntad propia te unas a un reto en esta cuarentena, agradece por algo, poco a poco comenzará a inundarte un espíritu de paz, armonía, alegría y plenitud. Haz junto a tu familia una lista de algo diario que agradecer en papelitos POST IT, péguenlos en la refri o ventana y al final de la cuarentena tendrán muchas historias felices que compartir.

Yo HOY doy gracias por mi salud, familia, por tener un techo y poder elegir que comer. Cuéntame al cocinaaldesnudo@elsiglo.com.gt ¿Por qué estás agradecido hoy? o qué temas crees que toquemos durante esta cuarentena.

Saludos queridos lectores y gracias por inspirarme a estar en contacto de mi casa a tu casa en esta cuarentena Y recuerda el reto es #QuedateEnCasaGt

Recuerda somos lo que pensamos, así que vamos alegremos ese ánimo, bailemos, hagamos ejercicio, empecemos la dieta, ordenemos nuestro cuarto. Hay tanto que hacer de positivo así que disfrutemos este tiempo sin culpa

Te gustaría interactuar con videos en vivo o que te dé algunos tips de cocina, simplemente contáctame será un gusto saber de ti.

Agradecimientos especiales.

A Dios quien me regala sus dones y me llena de inspiración cada día.

Gracias a mi Señor Presidente Dr. Alejandro Giammattei por el regalo de mandarnos a todos a casa, LO NECESITABAMOS.

A mi familia por su apoyo incondicional, tolerancia, paciencia, comprensión y por sobre todo su amor. En especial a Isabella Quintana Montes de Oca por ser un ser humano extraordinario, que con su alegría de vivir me inspira y me motiva a llegar cada vez más alto.

A mis queridos lectores y fans a quienes está dedicada con amor y pasión cada columna publicada, aunque no sea todas las semanas, la cocina me absorbe miles.

Al staff de mi Atelier de cocina Quintana Bistrot, muy especialmente: Florentín Gómez, Marcello. Pues sin su apoyo no podría gestionar esta columna, ni atender a mis comensales con pasión y enfoque de servicio al cliente. GRACIAS.

A mis amigos y colegas los chefs Luis Carrillo, Luis Castillo y Kenny Aldana por ser fuente de inspiración y creatividad en mi diario andar entre fogones.

A El Siglo por abrirme sus puertas para esta su columna Cocina Al Desnudo.

