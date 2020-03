Como funciona la muralla digital china

Hablemos de Economía

En esta ocasión comentaré acerca de las restricciones digitales que se tiene al llegar a China, ya sea en calidad de turista o de negocios. He tenido la oportunidad de visitar dos veces en mi vida a dicho país asiático y en ambas ocasiones se me ha hecho muy difícil el tema de la comunicación con mis familiares y amigos en occidente. Sin embargo, todo esto me ha servido de una gran experiencia enriquecedora que me ha proporcionado diferentes conocimientos de cómo un país como China es abierto al capitalismo en su economía y cerrado en los social y político. Este mismo es basado en mi experiencia personal y en los datos que la red enlaces proporciona a través de internet.

En China más de 800 millones de personas usan internet. Sin embargo, la red se ve allá muy diferente del mundo. Facebook y Google por ejemplo están bloqueados, la internet tras la gran muralla digital china todo lo que quieren saber y nadie les ha dicho ese es el tema de hoy en este artículo.

Los productos de los gigantes tecnológicos Google, Apple, Facebook y Amazon conocidos como GAFA, se utilizan en todo el mundo o no. Pues en China, tres gigantes nacionales dominan la industria Baidu, Alibaba y Tencent también conocidos como BAT. Baidu es el Google chino, Alibaba domina el comercio en línea seguro donde muchos de ustedes han comprado allí y Tencent es una red social a la altura de Facebook. Pero eso apenas es el comienzo de un internet radicalmente diferente.

El servicio de mapas es de Baidu, nada de Google Maps. Weibo en lugar de Twitter y WeChat en vez de Whatsapp. En China existen proveedores locales para todos los servicios que ofrece el internet occidental y desde hace mucho no se trata ya de simples copias. En muchos sectores como el Live Streaming o el pago móvil, los chinos son líderes mundiales. Según la sinóloga experta en temas digitales, Daniela Stockmann esto se debe también a los usuarios. Una gran diferencia entre los usuarios europeos y los usuarios chinos es que estos son muy abiertos a las novedades. En cuanto aparece una nueva plataforma, todos quieren probarla.

Solamente, WeChat tiene más de mil millones de usuarios activos al mes y WeChat Pay es el mayor servicio de pago, ya sea en el supermercado, en el restaurante en China apenas se necesita efectivo, mediante otros programas secundarios de Chat se puede por ejemplo concertar citas médicas. En China, WeChat es considerado una súper App sin que el usuario no se sienta aislado.

Plataformas sociales como WeChat dan menos importancia a la divulgación de información que la labor de red social en sí o sea la aplicación de WeChat ha reforzado lo que en China llama Wang Chin o sea Relación Social.

Los servicios más populares en China, son los vídeos streaming pero allí los portales no son YouTube o Netflix, sino Tencent Vídeo, Yiyi o Youku. Muy populares son también las plataformas de vídeo de 15 segundos de duración, 800 millones de chinos miran mensualmente los mini vídeos. Líder del mercado es la empresa Byte Dance con su programa Duyin que fuera de China se conoce como Tik Tok.

Una novedad en el sector de los vídeos es la plataforma BiliBili los comentarios de los usuarios son mostrados en vivo juntos con los vídeos.

Toda esta gigantesca cantidad de tráfico aislada del resto del mundo digitalmente por un enorme cortafuego informático o firewall. Esto es práctico para muchas plataformas chinas, que no tienen que competir con empresas extranjeras. Sin embargo, las opiniones políticas pueden bloquearse fácilmente.

Es básicamente una enorme conexión de internet conectada a la red global mediante muy pocos servidores y como todo el tráfico de información pasa por esos servidores, por ende al gobierno chino les resulta fácil bloquear ciertos contenidos.

En China es frecuente no tener acceso a páginas web extranjeras si los contenidos no tienen el visto bueno del gobierno, sencillamente se bloquean sus direcciones IP una medida que afecta directamente a Google el buscador más usado del mundo. La enciclopedia online Wikipedia es administrada por usuarios independientes, así como también las páginas de dw.com y en las ofertas online china, la censura tiene lugar por lo general antes de la publicación, eso lo sabe muy bien Xiao Qiang activista pro derechos humanos y redactor jefe de China Digital Times.

La ventaja de estas compañías locales chinas es que le prometieron al gobierno que censurarían y controlarían los contenidos, así que de forma preventiva borran aquello que pueden molestar al gobierno, incluso que estos sean vistos antes que la policía.

Y la aplicación de mensajes WeChat puede impedir con ayuda de algoritmos la transmisión de fotos en tiempo real, algo que pudo comprobar The Citizenlab de la Universidad de Toronto en Canadá.

Por ejemplo, la imagen de una silla vacía que recuerda a un activista pro derecho humano fallecido, no le llegó a un interlocutor de China a través del chat. Así que cuando le mando una foto a un amigo(a) el archivo se coteja con una base de datos enorme y si es sospechosa el envío se bloquea, todo esto funciona automáticamente con ayuda de algoritmos de reconocimiento de imagen. Técnicamente es fascinante, pero las consecuencias socio políticas son aterradoras.

Bajo el mandato del líder chino Xi Jin Ping, el control de internet ha aumentado exponencialmente. Así ve la situación, Xiao Qiang hoy en día el internet chino es un espacio tranquilo a lo que a política se refiere. Desde el punto de vista comercial y cultural en cambio reboza actividad e innovación, pero ha perdido su papel político en la liberación y democratización en la sociedad china al menos por ahora.

Así la red está políticamente tranquila, gracia a una vigilancia intensiva. Sin embargo, el gobierno chino no se contenta con bloquear las opiniones desagradables va más allá y busca constantemente nuevos desarrollos tecnológicos en vigilancia y cyber seguridad.

Algo muy importante que se me olvidó mencionar, es que en cada cuadra en las calles de cualquier ciudad de China, existen cámaras que vigilan a sus ciudadanos las 24/7 los 365 días del año mediante reconocimiento facial. Así que cometer un delito en China y escaparse de él, es muy difícil.

Lea más del autor: