La radio como una gran alternativa

Relaciones Internacionales

En esta emergencia sanitaria que estamos viviendo debemos saber que no todos tienen las mismas condiciones de vida, se lee muy repetitivo lo que les menciono pero pocas veces uno se detiene a reflexionar de la realidad que se vive en la ciudad a comparación de la zona rural. Las zonas rurales son las que sufren más las desigualdades económicas y en esta prolongada cuarentena han quedado más en evidencia dado que los estudiantes de primaria y secundaria no pueden estar haciendo todas las tareas con la frecuencia y exigencias que los centros educativos piden.

Resulta muy doloroso que la gente de escasos recursos en las zonas rurales no puedan acceder a internet como los que estamos en la capital, dado que no tienen las posibilidades económicas para poder hacerlo en el apogeo de la revolución tecnologica que vivimos en el mundo, con internet en las oficinas y casas tanto así que ya casi no se ven cibercafé que hace unos 15 años eso era algo muy popular e ir uno a navegar al internet era algo fascinante pero también poco accesible.

Todavía hay escepticismo de avanzar hacia una digitalización educativa, en la que los centros educativos ya no requieran tanto papel sino que todo se pueda realizar escaneando actividades para los que tienen las posibilidades, pero los que carecen de esta inmediatez que el magisterio pueda considerar recibir tareas con tiempo extra a niños que residen en zonas rurales, la radio serviría mucho en esta emergencia para el segmento de población que menciono, debemos buscar soluciones.

La radio, se presenta como una alternativa viable para que los estudiantes puedan recibir sus clases que la escuela pueda reproducir, los gobiernos tienen a disposición radios que son de carácter estatal; es en este momento tan decisivo que la radio puede convertirse en un aliado sumamente importante para las áreas rurales y así poder recibir su material educativo, hace unos 40 años eran muy escuchadas las radionovelas y fueron muy bien recibidas por las personas.

Es una realidad que no el acceso a internet en esta época todavía resulta difícil y es segmentado, no es para todos y quienes tenemos debemos valorar esta oportunidad ya que aparte de acortar distancias permite accesar a un mundo que no todos pueden ingresar por falta de oportunidades. Es un reto para los gobiernos para poder utilizar bien los recursos de radio y televisión que tienen en sus manos para que los niños de la primaria y secundaria no se queden sin aprender ni estudiar, es cuando más necesitamos que la escolaridad siga su curso, siga en funcionamiento y deben trabajarse todas las alternativas posibles.

