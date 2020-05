Lo sanitario y lo económico van de la mano

Guatemala Al Rescate

El tema económico en el país se verá afectado como consecuencia de las medidas que se plantean para frenar la expansión del Coronavirus, sin lugar a dudas, pero no había otra alternativa más que poner en práctica las medidas propuestas por el Ejecutivo, o el resultado de contagiados y fallecidos podría ser mucho más grande de lo que siquiera estamos pensando, desde mi personal punto de vista el presidente Alejandro Giammattei, tomó las medidas correctas, porque aun sabiendo que nuestro país es muy complicado, ya que una gran mayoría de nuestra población vive del trabajo informal, es decir vive al día, o trabaja o no come, así de dramática es nuestra realidad, y sabiéndolo, tomo las medidas sanitarias necesarias para proteger a la población, entendiendo de igual manera que se afectaría nuestra economía.

De acuerdo a las cifras que maneja la Junta Monetaria y tomando en cuenta la coyuntura internacional, para este año nuestra economía tendrá crecimiento cero o negativo; se avizora una caída en las remesas familiares, en el comercio exterior, exportaciones e importaciones, y en lo local dependerá de las medidas que siga tomando el gobierno y de cuando se decida reabrir la actividad productiva.

La seguridad alimentaria no es solamente un derecho humano fundamental sino una prioridad para la sobrevivencia de una población, no es cierto que los recursos que ha destinado el gobierno en los distintos programas a ejecutar serán suficientes para paliar el hambre que se avecina, aunque algunos puedan pensar lo contrario, es por esto que el ejecutivo debe ordenar a los ministerios de Agricultura y de Economía que apoyen a los micro, pequeños y medianos productores de vegetales y de frutas de todo el país que en estos momentos están atravesando graves problemas, producto de las restricciones y de las limitaciones, tanto sanitarias como económicas, de esta emergencia.

Es por esta razón que sugiero, se abran mercados temporales para estos agricultores, para que puedan vender su producción de vegetales y frutas, porque en estos momentos muchas cosechas se están perdiendo, especialmente en el altiplano, en donde se están viendo obligados a tirar sus cosechas, ya que no pueden trasladar sus productos a los mercados tradicionales, porque en muchos de los casos no se los quieren comprar por miedo a que el producto esté infectado con coronavirus. Esta situación puede generar desabastecimiento y hambruna.

La propuesta que hago de estos mercados temporales debe ser coordinada por los alcaldes, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Salud Pública, quienes deberán facilitar su traslado, desinfección y comercialización porque de otra manera, las posibilidades de que haya escases, acaparamiento y especulación en los precios, tanto de vegetales como frutas está a la vuelta de la esquina, con las consecuencias que esto va a traer al afectar a la población en general.

Ellos, los agricultores, no están pidiendo asistencia, pero démosela, no están pidiendo dinero, pero ayudémosles, con créditos blandos, porque están en riesgo de descapitalizarse, claro que sí, si no se les ayuda rápidamente se verán imposibilitados para seguir adelante, por no poder vender sus productos y de igual manera corren el riesgo de no volver a producir, y con posibilidades reales de quebrar sus pequeñas empresas, y agudizar el hambre en el país.

De esa cuenta, el problema de los agricultores y de la actividad comercial e industrial en general es básicamente el mismo, no pueden vender sus productos; lo que obliga a que el ejecutivo empiece a diseñar un plan dividido en fases para reabrir la actividad productiva en el país, y a la vez, elaborar un protocolo de medidas preventivas sanitarias obligatorias con el fin de proteger a los trabajadores pero también a los consumidores, ejemplos de esto ya hay en los países en donde se tomó la decisión de reabrir los negocios.

Esto me lleva a plantear una reflexión, es importante que los guatemaltecos entendamos que, independientemente que seamos indígenas, mestizos, garífunas o extranjeros residentes en el país, lo prioritario es la sobrevivencia de nuestra población y que, en este momento, no son legítimas las posiciones ideológicas encontradas que a lo único que conducen es a incrementar el odio y las diferencias entre nosotros, todos vamos en diferentes barcos pero en una misma tempestad y nos podemos salvar en la medida que entendamos que unidos podemos ayudarnos y hacer la diferencia.

